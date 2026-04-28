Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

La diputada de Sumar y portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, ha dicho que se ve obligada a compartir piso. Su salario se compone de un sueldo base de 3.366,99 € mensuales, complementos por valor de 1.252,04 y dietas de 1.032,38, lo que suma un total bruto mensual de 5.651,41 euros distribuidos en 14 pagas anuales. A pesar de estos ingresos, Sidi dice en que el principal obstáculo es la imposibilidad de destinar una parte significativa del salario al ahorro.“A la gente se le va el salario en el alquiler”, dice Sidi.
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Con ese sueldo los bancos te hacen la ola.
Son unos 4500 limpios. Puede ahorrar 2k al mes sin apretarse
Si dice que ella ahora está en una posición de privilegio y quiere defender a los que no la tienen queda como una señora.
Así no hace más que el ridículo.
Ese bruto no le cunde igual que nos cundiría a los demás.
Vamos, que miente más que habla.
Pues crees mal.
Ni para eso valemos...
"Diferencia con trabajadores generales: A diferencia de los empleados comunes, que tienen límites máximos exentos (ej. 53,34 €/día en España para manutención), las dietas parlamentarias suelen estar exentas en su totalidad al justificarse como indemnización, lo que genera debate sobre un trato fiscal diferenciado."
Es muy diferente que se ponga en plan victimista (que con ese sueldo, sería para darle así con la mano abierta), y otra muy distinta, que cuente que su vida, de que comparta piso (sea por ahorrar, o porque le sale de los ovarios).
Por tanto, bulo.