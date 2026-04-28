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Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

La diputada de Sumar y portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, ha dicho que se ve obligada a compartir piso. Su salario se compone de un sueldo base de 3.366,99 € mensuales, complementos por valor de 1.252,04 y dietas de 1.032,38, lo que suma un total bruto mensual de 5.651,41 euros distribuidos en 14 pagas anuales. A pesar de estos ingresos, Sidi dice en que el principal obstáculo es la imposibilidad de destinar una parte significativa del salario al ahorro.“A la gente se le va el salario en el alquiler”, dice Sidi.

| etiquetas: tesh sidi , piso , compartido , alquiler , sumar , más madrid
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
cosmonauta #1 cosmonauta *
Menuda ostia tiene, ¡De las cariñosas, eh!

Con ese sueldo los bancos te hacen la ola.

Son unos 4500 limpios. Puede ahorrar 2k al mes sin apretarse
4 K 51
#7 perej
#1 no creo que un banco confíe en que un diputado de Sumar, lo será los próximos 20-30 años. Si fuera del PP....
3 K 44
Sawyer76 #13 Sawyer76 *
#1 Solo hay una cosa peor que la casta política: la casta política que pretende aparentar que no lo es. Y eso es exactamente Sumar, Podemos y demás calaña.
0 K 11
Mesopotámico #14 Mesopotámico
#1 igual tiene gustos errejonianos, ya sabes, de esos gustos que se venden a gramos
0 K 10
Mo_1 #3 Mo_1
como no va a ganar la extrema derecha con la izquierda que tenemos...
3 K 48
manzitor #12 manzitor
#3 Esperanza Aguirre decía que no llegaba a final de mes ganando bastante más, y con el paso de los años, sus votantes se lo han premiado poniendo de presidenta a la social media de su perra.
2 K 30
#16 Albarkas
Joder. ¿Tan difícil es no ponerse ella como ejemplo?
Si dice que ella ahora está en una posición de privilegio y quiere defender a los que no la tienen queda como una señora.
Así no hace más que el ridículo.
0 K 20
DrEvil #4 DrEvil
Y creo que los ministros no pagan los mismos impuestos que los pobres mortales.
Ese bruto no le cunde igual que nos cundiría a los demás.

Vamos, que miente más que habla.
1 K 19
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Pues crees mal.
0 K 19
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#5 No tributan por las dietas.
0 K 12
UnoYDos #8 UnoYDos *
¿Pero es que los partidos no tienen a una persona inteligente que mande callar a los idiotas? Es que no se salva ni uno. ¿Como se pretende dirigir un país con semejante retraso?
1 K 18
#9 bengava_6402dfae8e028
Valiente hdlgp están todos hechos.

"Diferencia con trabajadores generales: A diferencia de los empleados comunes, que tienen límites máximos exentos (ej. 53,34 €/día en España para manutención), las dietas parlamentarias suelen estar exentas en su totalidad al justificarse como indemnización, lo que genera debate sobre un trato fiscal diferenciado."
1 K 17
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
En el titular dice que "tiene", cuando en la noticia dice que "soy diputada y comparto piso".

Es muy diferente que se ponga en plan victimista (que con ese sueldo, sería para darle así con la mano abierta), y otra muy distinta, que cuente que su vida, de que comparta piso (sea por ahorrar, o porque le sale de los ovarios).

Por tanto, bulo.
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manzitor #18 manzitor
Y como buenos españoles que somos, nos quedamos en un comentario de bocachancla, pero seguiremos religiosamente pagando alquileres usureros a quien amasa fortunas sin currar.
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#19 pirat
Pues es significativo que una persona con ese sueldazo busque no dilapidarlo solo en vivir en el puñetero Madrid, que suena a imperativo...
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Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Rojelios, disfrutad lo votado.
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hazardum #17 hazardum
No hace falta compartir piso para indicar que el precio de vivienda y alquileres esta por las nubes y que está crudo el panorama, es algo obvio y que hay que intentar solucionar, pero con ese sueldo y haciéndose la pobrecita probablemente vas a caer mal a mucha gente que si lo está pasando mal, básicamente.
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Bretenaldo #2 Bretenaldo
Ridículo
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menéame