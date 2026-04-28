Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

La diputada de Sumar y portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, ha dicho que se ve obligada a compartir piso. Su salario se compone de un sueldo base de 3.366,99 € mensuales, complementos por valor de 1.252,04 y dietas de 1.032,38, lo que suma un total bruto mensual de 5.651,41 euros distribuidos en 14 pagas anuales. A pesar de estos ingresos, Sidi dice en que el principal obstáculo es la imposibilidad de destinar una parte significativa del salario al ahorro.“A la gente se le va el salario en el alquiler”, dice Sidi.