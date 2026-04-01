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Tenemos que enseñar a las chicas a estar orgullosas de sus mamadas

Tenemos que enseñar a las chicas a estar orgullosas de sus mamadas

Para hacer frente a los ‘deep fakes’, las imágenes robadas y el control social de la sexualidad femenina, tenemos que desactivar la vergüenza que opera como mecanismo de disciplinamiento

| etiquetas: mamadas , moral sexual , deep fakes
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
carakola #3 carakola
"¿Por qué a tantos varones la falta de consentimiento no solo no les genera rechazo, sino que les produce excitación?"
Yo creo que esta chica está muy equivocada.
6 K 99
hazardum #9 hazardum
#3 De hecho una fantasía habitual femenina es precisamente esa, aunque lógicamente lo quieran hacer con su pareja, no que nadie las fuerce realmente.
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#12 XXguiriXX
#3 Debe ser algo parecido a por qué a “tantos” hombres les gusta el sexo anal. Hay una teoría por ahí que dice que porque a ellas no les gusta, pero igual acceden a hacerlo.
0 K 12
Fedorito #2 Fedorito *
Que machista eso de "Tenemos que enseñar a las chicas" :-D
1 K 31
#6 IngridPared
#2 Es una cita de Virginie Despentes, Teoría King Kong.

es.wikipedia.org/wiki/Virginie_Despentes
1 K 21
carademalo #10 carademalo
Claro que sí, enseñemos a las chicas a que les dé igual que violen su privacidad. Que se sientan orgullosas de la mamada si les apetecía hacerla. Abajo el slut-shaming.

La privacidad existe porque, primero, nadie tiene por qué verte hacer ciertas cosas y, segundo, porque no todo lo que se hace en el ámbito sexual se hace con convencimiento o seguridad, especialmente los adolescentes. Una chica que haga una mamada tiene todo el derecho a hacerla y a no sentirse bien después de haberla…   » ver todo el comentario
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mmlv #7 mmlv
De manera que en nuestra propia práctica feminista aparece esta paradoja: cuanto más sacralizamos la sexualidad –cuanto más la tratamos como un terreno excepcional, intocable, donde se juega lo más íntimo de una persona–, más difícil le resulta a una mujer sobrevivir a la exposición pública no deseada o a otras violencias. Si que circule una imagen sexual es horrible y va a dañarte irremediablemente, entonces es también un arma tremendamente eficaz.
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Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
Un buen artículo sobre un tema importante, pero con este título no tiene oportunidad ninguna en Menéame.
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ombresaco #11 ombresaco *
titular clickbait copiado de esta otra entrevista (www.elsaltodiario.com/feminismos/virginie-despentes-tengo-un-lado-capu)

Por cierto, ante tanto victimismo, de qué va la película porno más famosa de la historia?
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#5 Alcalino
Una cosa de la que soy cada vez más consciente es que la sexualidad en la juventud es un test de autocontrol en el que demuestras si has madurado o sigues dejándote llevar por tus instintos primarios.

Y ese test es totalmente distinto para hombres y para mujeres, pero deriva en lo mismo: autocontrol.

Y las personas sin ese autocontrol son vistas por los demás como parejas para pasarlo bien, pero no como parejas serias para formar una familia.
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#8 IngridPared
#5 Me das miedo. Hablas exactamente igual que mi bisabuelo. ¿No serás él? Su fantasma, quiero decir.
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Gadfly #1 Gadfly
Eso es!
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