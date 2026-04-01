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Tenemos que enseñar a las chicas a estar orgullosas de sus mamadas
Para hacer frente a los ‘deep fakes’, las imágenes robadas y el control social de la sexualidad femenina, tenemos que desactivar la vergüenza que opera como mecanismo de disciplinamiento
|
etiquetas
:
mamadas
,
moral sexual
,
deep fakes
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relacionadas
#3
carakola
"¿Por qué a tantos varones la falta de consentimiento no solo no les genera rechazo, sino que les produce excitación?"
Yo creo que esta chica está muy equivocada.
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#9
hazardum
#3
De hecho una fantasía habitual femenina es precisamente esa, aunque lógicamente lo quieran hacer con su pareja, no que nadie las fuerce realmente.
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#12
XXguiriXX
#3
Debe ser algo parecido a por qué a “tantos” hombres les gusta el sexo anal. Hay una teoría por ahí que dice que porque a ellas no les gusta, pero igual acceden a hacerlo.
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#2
Fedorito
*
Que machista eso de "Tenemos que enseñar a las chicas"
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#6
IngridPared
#2
Es una cita de Virginie Despentes,
Teoría King Kong
.
es.wikipedia.org/wiki/Virginie_Despentes
1
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#10
carademalo
Claro que sí, enseñemos a las chicas a que les dé igual que violen su privacidad. Que se sientan orgullosas de la mamada si les apetecía hacerla. Abajo el
slut-shaming
.
La privacidad existe porque, primero, nadie tiene por qué verte hacer ciertas cosas y, segundo, porque no todo lo que se hace en el ámbito sexual se hace con convencimiento o seguridad, especialmente los adolescentes. Una chica que haga una mamada tiene todo el derecho a hacerla y a no sentirse bien después de haberla…
» ver todo el comentario
1
K
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#7
mmlv
De manera que en nuestra propia práctica feminista aparece esta paradoja: cuanto más sacralizamos la sexualidad –cuanto más la tratamos como un terreno excepcional, intocable, donde se juega lo más íntimo de una persona–, más difícil le resulta a una mujer sobrevivir a la exposición pública no deseada o a otras violencias. Si que circule una imagen sexual es horrible y va a dañarte irremediablemente, entonces es también un arma tremendamente eficaz.
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20
#4
Esteban_Rosador
Un buen artículo sobre un tema importante, pero con este título no tiene oportunidad ninguna en Menéame.
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#11
ombresaco
*
titular clickbait copiado de esta otra entrevista (
www.elsaltodiario.com/feminismos/virginie-despentes-tengo-un-lado-capu
)
Por cierto, ante tanto victimismo, de qué va la película porno más famosa de la historia?
0
K
11
#5
Alcalino
Una cosa de la que soy cada vez más consciente es que la sexualidad en la juventud es un
test de autocontrol
en el que demuestras si has madurado o sigues dejándote llevar por tus instintos primarios.
Y ese test es totalmente distinto para hombres y para mujeres, pero deriva en lo mismo: autocontrol.
Y las personas sin ese autocontrol son vistas por los demás como parejas para pasarlo bien,
pero no como parejas serias para formar una familia.
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#8
IngridPared
#5
Me das miedo. Hablas exactamente igual que mi bisabuelo. ¿No serás él? Su fantasma, quiero decir.
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#1
Gadfly
Eso es!
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menéame
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Yo creo que esta chica está muy equivocada.
es.wikipedia.org/wiki/Virginie_Despentes
La privacidad existe porque, primero, nadie tiene por qué verte hacer ciertas cosas y, segundo, porque no todo lo que se hace en el ámbito sexual se hace con convencimiento o seguridad, especialmente los adolescentes. Una chica que haga una mamada tiene todo el derecho a hacerla y a no sentirse bien después de haberla… » ver todo el comentario
Por cierto, ante tanto victimismo, de qué va la película porno más famosa de la historia?
Y ese test es totalmente distinto para hombres y para mujeres, pero deriva en lo mismo: autocontrol.
Y las personas sin ese autocontrol son vistas por los demás como parejas para pasarlo bien, pero no como parejas serias para formar una familia.