Tecnologías de vigilancia: llegan los precios personalizados, lo que pagues en el súper dependerá de quién seas

Ya no son solo 'precios dinámicos' (como los de las aerolíneas al comprar un billete en internet), sino 'personalizados': pagarás por tu compra según los datos que tengan de ti. ¿Cómo lo hacen? El algoritmo analiza tu historial de compras, tu localización, tu código postal, el modelo de tu teléfono, las horas a las que compras... Y calcula tu 'punto de dolor': el máximo que estás dispuesto a pagar antes de decir que no. (Sin muro de pago en #1
)
De todas formas roza la ilegalidad
El problema es cuando compras online y no sabes si es el mismo precio que para otra persona
Y no se si hay ley para eso
Dudo que esto pueda ser legal en España.
El precio personalizado es otra cosa. El… » ver todo el comentario
Es el mercado, amigo.
archive.is/20260321075943/https://www.abc.es/xlsemanal/a-fondo/precio-
La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos documentó en enero de 2025 que ya existe todo un sector de empresas especializadas en construir y gestionar estos sistemas para los comercios –lo que la propia FTC llamó surveillance pricing ('precios de vigilancia')–, y que trabajan con al menos 250 clientes, desde supermercados hasta tiendas de ropa. Los datos que manejan para perfilar a cada consumidor incluyen la localización exacta por GPS, el historial de navegación, la hora del día, el código postal, la edad estimada, el sexo y también los productos que metiste en el carrito on-line pero no llegaste a comprar, una señal muy precisa del precio máximo que estás dispuesto a pagar.
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