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Tecnologías de vigilancia: llegan los precios personalizados, lo que pagues en el súper dependerá de quién seas

Ya no son solo 'precios dinámicos' (como los de las aerolíneas al comprar un billete en internet), sino 'personalizados': pagarás por tu compra según los datos que tengan de ti. ¿Cómo lo hacen? El algoritmo analiza tu historial de compras, tu localización, tu código postal, el modelo de tu teléfono, las horas a las que compras... Y calcula tu 'punto de dolor': el máximo que estás dispuesto a pagar antes de decir que no. (Sin muro de pago en #1)

| etiquetas: vigilancia , precios , personalizados
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16 comentarios
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Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca *
#11 Me refiero a que no es una cuestión de gustos, sino que creo que es ilegal que un artículo tenga diferentes precios para cada persona.
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Sinfonico #2 Sinfonico
Esto suena a película del abc
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alafia #4 alafia
#2 No querido meneante, por desgracia es muy real. :'( Mira #3
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Sinfonico #14 Sinfonico
#4 No te digo que no sea real, te digo que huele a película, si los establecimientos físicos empiezan a hacer esto se pegarán un gran tiro en el pie en favor del comercio online,donde puedes comparar cientos de precios al instante y elegir el más barato.
De todas formas roza la ilegalidad
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u_1cualquiera #15 u_1cualquiera
Mientras haya una ley que obligue a poner los precios en la estantería, o en el menú de los restaurantes todo bien
El problema es cuando compras online y no sabes si es el mismo precio que para otra persona
Y no se si hay ley para eso
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#7 Suleiman
Una app decidira si comes o no, o que comes.... genial.
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#16 konde1313
Siempre podemos ir al Mercadona encapuchados y pagar en efectivo. O devolverles el robo. Al fin y al cabo, si sucede será porque ellos han empezado. :troll:

Dudo que esto pueda ser legal en España.
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alafia #3 alafia
"En los supermercados de todo el mundo hay cada vez más etiquetas electrónicas. La empresa que está detrás de la mayoría de ellas se llama VusionGroup. Cotiza en París, factura más de 1000 millones de euros anuales y es el líder mundial indiscutible: ha vendido más de 350 millones de etiquetas electrónicas a 350 cadenas en más de 60 países.Su mayor accionista es BOE Technology, un gigante chino de semiconductores y pantallas cuyos principales inversores son empresas estatales controladas por el Partido Comunista Chino. En 2025, el Congreso de Estados Unidos pidió al Pentágono que investigara si BOE debe ser clasificada como empresa militar, alegando que fue fundada como proveedor de Defensa."
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alafia #6 alafia
#3 Conviene distinguir dos cosas que se parecen, pero no son lo mismo. El precio dinámico cambia según la hora, la demanda, la estación o el stock –suben los paraguas cuando llueve, baja el turrón en enero...– y se aplica igual a todo el mundo. Es el viejo mecanismo de oferta y demanda acelerado por la tecnología. Puede molestar, pero es transparente: si hoy un paraguas cuesta 12 euros, cuesta 12 para ti y para el que está detrás de ti en la cola.
El precio personalizado es otra cosa. El…   » ver todo el comentario
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Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#6 Esto suena a ilegal. Desde mi ignorancia del tema, si lo llevamos a la hostelería lo es porque es obligatorio que haya una lista de precios. La lista puede variar, pero es la misma para todos.
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alafia #11 alafia
#10 Como decía el otro, supongo que si no nos gusta comprar en esa tienda, que no compremos... Al principio los precios serán incluso más apetecibles que en el comercio tradicional, hasta tener a todo el mundo progresivamente enganchado y después ya, sin marcha atrás.

Es el mercado, amigo. :take:
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alafia #9 alafia *
#1 Los precios de vigilancia
La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos documentó en enero de 2025 que ya existe todo un sector de empresas especializadas en construir y gestionar estos sistemas para los comercios –lo que la propia FTC llamó surveillance pricing ('precios de vigilancia')–, y que trabajan con al menos 250 clientes, desde supermercados hasta tiendas de ropa. Los datos que manejan para perfilar a cada consumidor incluyen la localización exacta por GPS, el historial de navegación, la hora del día, el código postal, la edad estimada, el sexo y también los productos que metiste en el carrito on-line pero no llegaste a comprar, una señal muy precisa del precio máximo que estás dispuesto a pagar.
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alafia #13 alafia
#1 Directiva de Modernización: cómo se aplicarán los precios personalizados y el derecho de los consumidores a saber que están pagando más
www.garrigues.com/es_ES/garrigues-digital/directiva-modernizacion-apli
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Format_C #5 Format_C
Nunca compraré en lugares que hagan eso
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alafia #8 alafia
#5 Hasta que en 20 años lo hagan todos...
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menéame