Target: Renegade (Imagine Software, 1988)

Target: Renegade es un clásico videojuego beat 'em up de lucha callejera desarrollado por la empresa británica Imagine Software, y publicado en 1988 para 8 bits. La trama que ambienta la historia sigue, más o menos, los eventos del juego original, si bien es cierto que no tiene demasiada importancia y cambia ligeramente dependiendo de la versión del juego. Básicamente se trata de un trámite necesario para liarse a golpes con todos los enemigos que nos salgan al paso.