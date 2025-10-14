Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha la iniciativa con la que los vecinos proponen actuaciones para mejorar la ciudad, a la que en esta edición se destinan 2,4 millones de euros. Ya se han presentado unas 60 propuestas, entre las que se encuentran la sustitución del monumento a Franco de la avenida de Anaga por una estatua de Batman, la construcción de piscinas flotantes en la marina del Puerto chicharrero o la instalación de radares de ruido.