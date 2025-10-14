edición general
Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha la iniciativa con la que los vecinos proponen actuaciones para mejorar la ciudad, a la que en esta edición se destinan 2,4 millones de euros. Ya se han presentado unas 60 propuestas, entre las que se encuentran la sustitución del monumento a Franco de la avenida de Anaga por una estatua de Batman, la construcción de piscinas flotantes en la marina del Puerto chicharrero o la instalación de radares de ruido.

pip #2 pip
¿Por qué hay todavía un monumento a Franco en Sant Cruz de Tenerife?
#1 Galton *
Yo propongo poner en su lugar una estatua de Franco Battiato...
#3 NanakiXIII
Pero que sea la de Michael Keaton. Si me van a poner una de Ben Affleck, que le pongan una capa y cuernos a la de Franco, y la pinten de negro.
#4 mcfgdbbn3
#3: Y con sonido "I'm Batman": www.youtube.com/watch?v=JADGkPiP-k0 #Batman
