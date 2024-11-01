edición general
Susana, de 79 años, tiene que alquilar todas las habitaciones de su casa y dormir en un sofá porque su pensión de 800 euros no le da para llegar a fin de mes

Cobrar alrededor de 800 euros de pensión y pagar 600 solo de alquiler deja a Susana, viuda y jubilada de 79 años, con

5 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Te fías de la derecha, te crees que las pensiones son un problema como dicen los fondos de inversion sionistas llamados Vox y luego tienes estas cosas.

Solo apretamos en redes que hace mal tiempo en España y resolvemos el problema :-)
Febrero2034 #4 Febrero2034
#1 ¿La Derecha lleva gobernando en los últimos 7 años?
Sandman #2 Sandman
Que raro, a mí me habían dicho que todos los boomers tenían 7 pisos en propiedad.
#3 poxemita
#2 raro es que al menos donde vive no sea de su propiedad.
Aokromes #5 Aokromes
pues... lo que esta haciendo seguramente sea ilegal y puede buscarse un problema.... normalmente no te dejan realquilar partes de lo que alquilas.
