Una surrealista Bandera de España publicada por el Ministerio de Defensa utilizando una IA

Hoy en día, la inteligencia artificial (IA) se utiliza para cada vez más cosas, incluida la generación de imágenes de todo tipo, a menudo utilizadas en las redes sociales. El problema es que la amplia mayoría de las aplicaciones de IA todavía no saben elaborar emblemas nacionales de una forma correcta. Hoy hemos tenido un ejemplo de ello. Esta mañana a las 8:00 horas CET, el Ministerio de Defensa de España ha publicado este mensaje en Twitter.
| etiquetas: bandera , españa , ministerio , defensa , ia
youtu.be/a2O4Eiw78d0?feature=shared
Esperate que no hayan sido más cutres aún y hayan buscado en google y hayan elegido lo que generó otro.
Por lo demás, y para lo que vale, da el pego.
Es que nadie revisa ni un poquito mínimamente lo que publican.
Tratan las páginas oficiales como si fueran la web personal de un quinceañero de los 2000.