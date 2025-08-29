edición general
Una surrealista Bandera de España publicada por el Ministerio de Defensa utilizando una IA

Hoy en día, la inteligencia artificial (IA) se utiliza para cada vez más cosas, incluida la generación de imágenes de todo tipo, a menudo utilizadas en las redes sociales. El problema es que la amplia mayoría de las aplicaciones de IA todavía no saben elaborar emblemas nacionales de una forma correcta. Hoy hemos tenido un ejemplo de ello. Esta mañana a las 8:00 horas CET, el Ministerio de Defensa de España ha publicado este mensaje en Twitter.

#10 Hombre_de_Estado
#1 Que van a respetar estos, si son una pandilla, son familiares de ETA xD
themarquesito #2 themarquesito
Hay que ser cutre para hacer eso con IA y además que no lo haya revisado nadie
antesdarle #3 antesdarle
#2 lo revisó la propia IA :troll:
The_Ignorator #4 The_Ignorator
#2 en 5min (y casi contando el tiempo en abrir y buscar las fuentes) se hace algo más decente con el GIMP....qué coño el GIMP, con el Paint
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#2

Esperate que no hayan sido más cutres aún y hayan buscado en google y hayan elegido lo que generó otro.
jonolulu #5 jonolulu
Marcaspaña
Malinke #7 Malinke
Pues pensé que el problema era por estar mal dibujado, pero viendo la auténtica, se ve que ni siquiera coinciden los símbolos.
Por lo demás, y para lo que vale, da el pego.
Meneacer #6 Meneacer
¿Ministerio de defensa ultrajando la bandera?
allaquevamos #8 allaquevamos
Yo lo primero que vi fue la falta del león, no necesite nada más.
Es que nadie revisa ni un poquito mínimamente lo que publican.
Tratan las páginas oficiales como si fueran la web personal de un quinceañero de los 2000.
