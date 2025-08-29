Una surrealista Bandera de España publicada por el Ministerio de Defensa utilizando una IA

Hoy en día, la inteligencia artificial (IA) se utiliza para cada vez más cosas, incluida la generación de imágenes de todo tipo, a menudo utilizadas en las redes sociales. El problema es que la amplia mayoría de las aplicaciones de IA todavía no saben elaborar emblemas nacionales de una forma correcta. Hoy hemos tenido un ejemplo de ello. Esta mañana a las 8:00 horas CET, el Ministerio de Defensa de España ha publicado este mensaje en Twitter.