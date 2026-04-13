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¿Qué supondría implantar la Tercera República?

¿Qué supondría implantar la Tercera República?

Desde el punto de vista formal, el proceso, previsto en la Constitución de 1978, exige amplias mayorías parlamentarias y un referéndum final. Sin embargo, más que un problema jurídico, los expertos coinciden en que la clave es política.

| etiquetas: república , cobstitución
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26 comentarios
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Comentarios destacados:    
Peka #1 Peka
Devolver el régimen democrático que elimino un golpe de estado.
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#5 detectordefalacias
Ahorrar una enorme cantidad de pasta pública en una familia y el mantenimiento de su estatus de vida y propiedades
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arturios #25 arturios
#5 En realidad es el chocolate del loro, para ti, para mi, para la mayoría de los mortales, es mucho dinero, pero para el estado es una gotita de agua en un océano, algo mínimo, un presidente tipo Trump, con su obsesión por el oro resultaría más caro, o una Ayuso ¡que dios nos pillase confesados!

En realidad lo que supondría es dejar de vivir en un sistema medieval por mucho que se haya disfrazado de modernidad.

En cuanto a un república, yo no cometería el error de crear una presidencialista…   » ver todo el comentario
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#26 detectordefalacias *
#25 No te creas que es tan poco, hay muchísimo gasto oculto en otras partidas (como defensa o patrimonio), con respecto a lo que dices más o menos de acuerdo en todo
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
A efectos prácticos, para el día a día de los ciudadanos, apenas habría diferencia.
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Robus #18 Robus
#3 La suficiente para que valiese la pena, en mi opinión.

Es triste pero siempre he querido pertenecer a una república bananera... al menos son una república.
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Supercinexin #21 Supercinexin
#3 A día de hoy, el Rey de España ocupa el último lugar en el sótano de mi lista de preocupaciones. Y lo mismo con la inmensa mayoría de españoles.
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Andreham #2 Andreham
Restaurar el legítimo gobierno de España y resarcir a los asesinados por un golpe de estado.
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arturios #23 arturios
“Lo difícil no es implantar la república, sino que haya una mayoría dispuesta a hacerlo”

No jodas ¿en serio? :shit:
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#12 rystan
La república significaría un cambio en quién tiene el poder. Lo tomaron los militares en la guerra y no lo han soltado todavía. Sería hacer que el gobierno controlara al ejército. Ahora es lo contrario.
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pepel #9 pepel
El ahorro de 9.000.000 de €uros destinados a parásitos de manera vitalicia.
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#16 soberao
#14 ¿Y de la americana y la alemana por ejemplo?
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#7 soberao *
Lo de numerarla sobra, se numera cuando son fallidas y han pasdo a la historia tras la vuelta del monarca y su régimen, nadie habla de segunda república en Francia o de la primera república en EE.UU o el número que sea en un país republicano.
Sería: ¿Que supondría implantar la República?
Sin numeraciones que implican su fracaso de antemano.
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ombresaco #8 ombresaco
#7 sí se habla de número en Francia.

Por ejemplo: es.wikipedia.org/wiki/Quinta_República_francesa
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#11 soberao
#8 Cuando un período da paso a otro, pero no se habla de primera república Finlandesa o de cualquier otro país republicano.
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MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo *
#7 Sí se habla de la V República Francesa, que es la actual, y las anteriores también tienen su ordinal.
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#4 Celsar
Supondría que más del 50% de los ciudadanos del estado español estarían dispuestos a pensar por si mismos.
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#15 rystan
#4 La monarquía está blindada por la constitución. Hace falta una mayoría muy superior a la mitad.

En la práctica es imposible cambiar la coinstitución. Nunca en la historia de España ha sido posible eso.
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Robus #19 Robus
#15 er... pon un :troll: en el comentario, sino parece que estés hablando en serio.
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ombresaco #6 ombresaco
a veces he pensado que una situación intermedia podría funcionar: Un rey vitalicio, y que el cargo se renueve tras jubilación/dimisión/abdicación, pero que no fuera un cargo heredado.
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#13 rystan
#6 El rey sobra directamente.
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ombresaco #17 ombresaco
#13 es un nombre. Si prefieres, llámalo "jefe de estado vitalicio" con un cargo no heredado y expulsable bajo ciertas condiciones, y elegible entre expresidentes o ministros, o algo asín.

Algo que amortigüe que aparezcan figuras como Trump, por ejemplo
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ombresaco #24 ombresaco *
#20 Cierto, un cargo vitalicio tiene esos problemas, pero que el poder máximo sea de alguien que sabe que tiene fecha de caducidad provoca que las decisiones se tomen pensando en el corto plazo. Todo tiene inconvenientes. Por eso pienso a veces que podría ser una buena solución (que no perfecta).
Matizado en #17
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#20 silzul
#6 El problema principal es que o creas mecanismos ferreos de control popular del cargo o es como tener enquistado a alguien en el poder demasiado tiempo.... Por muy representativo y poder de chuchinavo que tenga.

Yo prefiero simplemente un presidente de la República y cuyo cargo sea de 6-8 años máximo donde su elección/mandato se elja siempre entre mitad de legislaturas de forma que predominantemente no se tenga que casar con ningún partido.
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CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
po mi es bien III Republica, a ver si superamos la idea de la Republica II.1 y espabilamos
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#22 rafeame
Pero que dure más de 8 segundos, por favor.
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menéame