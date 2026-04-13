¿Qué supondría implantar la Tercera República?

Desde el punto de vista formal, el proceso, previsto en la Constitución de 1978, exige amplias mayorías parlamentarias y un referéndum final. Sin embargo, más que un problema jurídico, los expertos coinciden en que la clave es política.
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En realidad lo que supondría es dejar de vivir en un sistema medieval por mucho que se haya disfrazado de modernidad.
En cuanto a un república, yo no cometería el error de crear una presidencialista… » ver todo el comentario
Es triste pero siempre he querido pertenecer a una república bananera... al menos son una república.
No jodas ¿en serio?
Sería: ¿Que supondría implantar la República?
Sin numeraciones que implican su fracaso de antemano.
Por ejemplo: es.wikipedia.org/wiki/Quinta_República_francesa
En la práctica es imposible cambiar la coinstitución. Nunca en la historia de España ha sido posible eso.
abdicación, pero que no fuera un cargo heredado.
Algo que amortigüe que aparezcan figuras como Trump, por ejemplo
Matizado en #17
Yo prefiero simplemente un presidente de la República y cuyo cargo sea de 6-8 años máximo donde su elección/mandato se elja siempre entre mitad de legislaturas de forma que predominantemente no se tenga que casar con ningún partido.