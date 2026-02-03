edición general
Sumar acusa a Irene Montero de dar "combustible" a PP y Vox al pedir que voten los inmigrantes regularizados

La regularización de inmigrantes pactada entre el Gobierno -el ala socialista- y Podemos, agrava la brecha ya profunda que existe entre los morados y Sumar por sus objetivos electorales. Si bien ambas formaciones vienen reclamando esa medida, que afectará a entre medio millón y 800.000 personas, una cifra a definir aún, la forma de abordar el asunto ha generado descontento en Sumar.

Catapulta #3 Catapulta
Hola, vengo a ver cómo los de siempre hunden está noticia. Que no es duplicada ya que presenta la posición de Sumar al respecto de lo declarado por Podemos. No es Bulo, no es sensacionalista, etc...

Espero que nadie cambie la entradilla para que retiren el meneo. Espero unas risas.
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Pues el editor de envíos frelance anda por aquí sin recibir ningún correctivo. Vigila.
#6 NoMeVeas
#3 Ah? Pero si solo has recibido un voto negativo. A ver si te voy a votar yo negativo por llorar sin necesidad.
Catapulta #9 Catapulta
#6 ¿En un minuto? Te parece bien? Dale tiempo como a las que subieron con las declaraciones de Podemos.
DORO.C #8 DORO.C
#3 Dos ojos por aquí :-D
Pertinax #2 Pertinax *
Esta señora tiene el don de la inoportunidad.
Fartón_Valenciano #10 Fartón_Valenciano
#2 Bueno, es que básicamente dijo que quería echar a los españoles que ella considere racistas y poner a los inmigrantes en su lugar... Un despropósito...
#1 Suleiman
Más claro el agua.
#7 NoMeVeas
Los inmigrantes regularizados votan derecha.
KoLoRo #5 KoLoRo
Sumar diciendo obviedades xD

Si es que no les da la patata de verdad...
