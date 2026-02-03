Sumar acusa a Irene Montero de dar "combustible" a PP y Vox al pedir que voten los inmigrantes regularizados

La regularización de inmigrantes pactada entre el Gobierno -el ala socialista- y Podemos, agrava la brecha ya profunda que existe entre los morados y Sumar por sus objetivos electorales. Si bien ambas formaciones vienen reclamando esa medida, que afectará a entre medio millón y 800.000 personas, una cifra a definir aún, la forma de abordar el asunto ha generado descontento en Sumar.