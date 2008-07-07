Startup francesa desarrollará caseína sin vacas para producir quesos fermentados con leche "animal-free" en 2027

El proceso recuerda al de la elaboración de cerveza, pero en lugar de levadura para producir alcohol, se emplean microorganismos diseñados para producir proteínas lácteas. Nutropy los alimenta con azúcares y nutrientes en biorreactores, y estos microorganismos excretan proteínas de caseína directamente en el caldo de fermentación. Luego, se extraen, purifican y se preparan para su uso. Aunque Nutropy no ha revelado la cepa microbiana exacta, sí ha señalado que trabaja por ahora con materias primas de primera generación, pero su hoja de ruta in
| etiquetas: queso , leche , caseína , nutropy , vegana
Bajo estas premisas, y más allá de la tontería de los antiveganos, no se le podría denominar como se quiera a un producto por motivos comerciales.
Denominaciones como leche de almendras se usan desde hace siglos e incluso está amparada legalmente.
hombre, cuanto tiempo. La sintiencia no tiene nada que ver con el valor moral. Es especista (de hecho muy especista) el dotar de valor moral algo simplemente porque, cómo humanos, tenemos esa sintiencia.
Las plantas merecen exactamente la misma consideración que los animales, ergo, comer plantas, es equivalente, moralmente, comer animales.
Pd: tú ahora me responderás con un: estás mintiendo, dirás que nones así, pero NO razonarás tu respuesta. Nunca lo haces, ya que no puedes.
Pd2: no responderé a tu respuesta. Es inútil discutir con quien es incapaz de razonar. Sólo repites lo que lees
A mi mientras no me haga daño y sepa igual o mejor que el queso actual , me vale.
¡¡¡ Jo, menudos tropezones que traía la caseina hasta ahora !!!
Cómo la AI, creada por programadores que van a ser sustituidos por AI.???????? ????