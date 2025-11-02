·
3
"Solo una cuarta parte de la población mundial, incluida España, vive en democracias plenas"
"Como dijo el místico, si me contemplo soy un pecador, pero si me comparo soy un santo."
etiquetas
reino de españa
capitalismo
monarquía
democracia plena
precariedad
actualidad
Comentarios destacados:
#2
manuelpepito
¿Nosotros una democracia plena? Que se lo pregunten a Juan Carlos a ver qué dice
#7
Toponotomalasuerte
#2
es que china es una dictadura por qué lleva tres legislaturas su jefe de estado. El tuyo solo dos generaciones, por eso eres una democracia plena.
#5
Veelicus
Nadie, pero nadie, vive en una democracia plena.
Hay sitios donde existe mas libertad real, es decir, libertad con informacion veraz, pero en todos los paises hay interferencias de poderes internos y externos para favorecer a unas u otras elites.
#3
Pertinax
Es Pam.
www.meneame.net/user/BoosterFelix/history
#1
BoosterFelix
Joder. El capital manda. Es decir... y lo publican sin sonrojarse. Ya nos están preparando para el 21-N. Agradeced vuestros desahucios, vuestras habitaciones compartidas, y vuestras paguitas de 600 euros.
#4
tednsi
#1
Democracia Plena en España? Yo quiero presentarme a las elección de jefe de estado, dónde se apunta uno?
#10
TipejoGuti
#4
Pues yo quiero ponerme de acuerdo con mis 40 millones de colegas y votar una ley. Democracia dicen que es, ¿No?
#14
MoñecoTeDrapo
#4
solo una cuarta parte
#13
vituwaf
España no es una democracia.
#6
Expat_Guinea_Ecuatorial
Democracia plena España? El problema de los regimenes como España es tener que aguantar el cachondeo de la prensa del regimen
#9
gershwin
sin separación de poderes y monarquía hereditaria.. plena sí al 15
#11
j-light
Imaginen el resto
#8
Tronchador.
Si somos una democracia plena estamos jodidos.
#12
Gcworld
Si, creo. El mundo esta cambiando, quisas ya ha cambió. Debemos aceptarlo. Puede tratar de ayudar nuestra países. Pero necesitamos verdad y coraje para hacerlo. Un mundo mejor para el futuro es posible.
