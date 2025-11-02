El golpe de Estado de los tecnoautoritarios: de la América postdemocrática a la Europa que viene

Los gobiernos europeos persiguen la autonomía estratégica justo en el momento en que sus infraestructuras críticas están siendo reconfiguradas para depender de plataformas estadounidenses cuyos ejecutivos socavan activamente la democracia europea. Es una paradoja con implicaciones devastadoras: perseguir la independencia mientras se cede el control con cada contrato firmado. Visible en modo lectura
| etiquetas: golpe , tecnoautoritarios , palantir , anduril , thiel
La democracia persiste como una interfaz heredada, mantenida solo por motivos de estabilidad mientras es sistemáticamente vaciada y reemplazada.
La derecha tecnológica autoritaria de Silicon Valley no teoriza sobre este mundo: ya lo está construyendo.