Soldados alemanes en Groenlandia: un claro mensaje a Trump

Alemania envió el jueves 15 de enero un equipo de reconocimiento de las Fuerzas Armadas alemanas a Groenlandia. Ante las reivindicaciones territoriales de Donald Trump, los países europeos de la OTAN quieren estar allí presentes. Las intenciones de Trump y el futuro de la alianza preocupa mucho a los aliados de la OTAN. "Si Estados Unidos ataca a otro país de la OTAN, se acabó", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. El orden mundial establecido tras el final de la Segunda Guerra Mundial se desmoronaría.