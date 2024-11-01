"¿Por qué el socialismo?" por Albert Einstein

Innumerables voces han afirmado desde hace tiempo que la sociedad humana atraviesa una crisis, que su estabilidad se ha visto gravemente sacudida. Es característico de tal situación que los individuos se sientan indiferentes o incluso hostiles hacia el grupo, pequeño o grande, al que pertenecen. Para ilustrar esta idea, contaré aquí una experiencia personal. Recientemente discutí con un hombre inteligente y bien dispuesto sobre la amenaza de otra guerra que, en mi opinión, pondría en serio peligro la existencia de la humanidad y le hice...