Sobre: Navidad 2025

Pos nah otro año mas

Y mira que van... Te vas haciendo viejo y el culebrón de menéame lo tienes ya bastante trillado, las acusaciones, los escándalos, las traiciones, los insultos... Sigo esperando algún giro argumental de que alguien tenga un hermano gemelo malvado que le suplante la personalidad o que se descubra que dos enemigos acérrimos en verdad sean padre e hijo pero en general, la comedia griega tiene un número limitado de arcos y con el paso de los años... ya solo se repite la tragedia como ópera bufa y sin embargo... Aquí seguimos

Porque entre todos los desvaríos y argumentarios pancarteros, de vez en cuando sigues descubriendo un brillo de genialidad auténtica en quien menos te lo esperas, un comentario que te hace pensar en algo o te descubre algo nuevo, una pequeña ventanita a una realidad que desconocías y se te abre de par en par, algo que jamás te recomendaría ningún algoritmo que haya estudiado tus preferencias y te haya encasillado en un perfil pero que se despliega ante ti como justo lo que estabas buscando y ni siquiera lo sabías. Y es ahí cuando te das cuenta del valor de la comunidad, porque para alimentar al hombre que eres basta con comer lo de siempre, pero para construir el hombre que quieres ser necesitas a otros.

O sea que ahí va mi tradicional felicitación a toda la comunidad, tanto si coincidimos como si no, si estáis de acuerdo o pensáis que soy gilipollas os deseo felices fiestas y agradezco que estéis por aquí para cuando no me apetece trabajar y quiero leer a una panda de tarados despellejándose por el enésimo mal que asola del mundo.