Silvia Intxaurrondo denuncia un veto en RTVE: "Jorge Azcón ha declinado la invitación"

No ha tenido reparos en retratar al candidato popular por su actuación para que la gente lo tuviera en cuenta: "Ha declinado la invitación de TVE y ha decidido no hacer uso de este espacio de 15 minutos de diálogo; 15 minutos fijados por la Junta Electoral Central en base a sus resultados de los últimos comicios"

pitercio #1 pitercio
Qué rata cobarde.
TheIpodHuman #2 TheIpodHuman *
#1 Pues nada que se vaya al programa de Ana Rosa, al de Grisso, al de Nacho Abad o al de Pablo Motos seguro que alli estaran encantados de lamerle el ano bien a gusto y sin tener que mentir. Seguro que Vicente Valles estara encantado de entrevistarle :-D :troll:
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 Pues si, eso de enfrentarse a datos que desmonten bulos no va con la filosofía pepera.
Desideratum #8 Desideratum
Después de dejar a Feijóo como un puñetero incompetente y mentiroso no creo que este tipo quisiera que lo dejara como el gañán con ínfulas que es.
Connect #6 Connect
Recordemos que Feijoo perdió unas elecciones precisamente por no querer un debate con Pedro Sanchez.
Y recordemos que luego las volvió a perder tras ese debate lleno de trolas y tonterías.

Azcon probablemente haya perdido ahora algún escaño más. Se lo van a comer los de VOX. Va a estar interesante el pacto post-elecciones. La bajada de pantalones de Azcon puede ser de campeonato.
#9 Suleiman
Esta claro que ira a sus amiguitos como la razon, confidencial, el mundo, etc... donde le van a hacer un masaje despues de lo que paga el PP por que se mantengan vivos...
#7 trasparente
Es que está muy ocupado preparando el acto de cierre de campaña de mañana, con el lerdo de Feijoo, actuación del grupo que canta lo de "volverá el 36" y de cierre de acto con Vito Quiles. Solo falta la matabuelos.
Y luego que les llaman fachas y nostálgicos del franquismo.
#4 JoshJash
El problema es que si no lo 'hacen publico' (por no decir 'denunciar'), luego irá llorando que no le han dado su tiempo y que sectarios son los otros
#5 dclunedo
El facha no quiere venir aquí a que le montemos una encerrona Buaaaaaaa Facha. ¿Cómo puede insinuar que TelePerro no es plural cuando cada vez que viene Perro aquí le ponemos contra las cuerdas con nuestras incisivas preguntas? :troll:
#10 Crtx89
Vaya , sí que le ha picado a la vendida esta….
#11 araujos34
dle.rae.es/veto

No irá porque será un cobardón o porque no le vendrá bien, no por un veto. Ganas de malmeter.
#12 Cilantro *
Fiel seguidor de la escuela de ayuso, cobarde, traidor y próximo presidente del gobierno de Aragón.

Pero lo será a pesar de mi voto.
BlackDog #13 BlackDog *
Pero no era un héroe el Uclés por negarse a ir al evento fascista? si en un plató de televisión hay 5 personas y un nazi en realidad hay 6 nazis, no se tendría que permitir discursos fascistas en tele publica, con el fascismo no se dialoga se le destruye, no es una agresión es defensa antifascista...

Y ahora por que lloráis? deberíais estar felices.
