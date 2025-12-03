edición general
Silvia Intxaurrondo admite en su demanda contra RTVE que ganaba más de 250.000 euros al año y exige volver a cobrarlos

El contrato fue considerado fraudulento tras realizarse una inspección de Trabajo, que concluyó que la presentadora estaba contratada en fraude a la Seguridad Social, en cuanto que lo había sido a través de una sociedad mercantil (Sukun Comunicación) que creó el 27 de julio de 2023, "de la que es socia mayoritaria y administradora, junto con su marido".

Torrezzno
Un falsos autónomos de toda la vida. Eso si con mucha moralina. En casa del herrero...
4 K 49
kaos_subversivo
#2 los informáticos de las consultoras son falsos autonomos entonces?

Porque esto va de productoras, clientes y trabajadores
Torrezzno
Torrezzno #13 Torrezzno
#11 un falso autónomo es el que solo tiene un cliente siendo autónomo. Los informáticos de las consultoras suelen estar asalariados.
0 K 19
kaos_subversivo
#13 pablo motos es un falso autonomo, entonces?
0 K 11
Mildranx
#16 No, porque la productora de motos hace más cosas aparte del hormiguero.
0 K 10
kaos_subversivo
#19 pero pablo motos solo curra para antena 3
0 K 11
Connect
Poco dinero me parece con la profesionalidad que hace el trabajo esta mujer.
4 K 31
Perrota
#1 Que nivel de funcionariado es para cobrar 20.800 euros al mes? Cuales son sus méritos para cobrar cinco veces más que un médico de familia?

Me parece una gran profesional, pero salir en la tele PUBLICA no debería ser sinónimo de ser bañado en oro injustificadamente. Es obsceno.
6 K 74
Mildranx
#6 ¿funcionariado?, que tendrá que ver el funcionariado con este caso....
0 K 10
Quel
#1¡A la mierda los convenios colectivos. Eso es para pobres, no para Intxaurrondo!
1 K 15
Shynea
Y otra vez....... ya explicó (y se judicializo, y gano) que no lo ganaba ella sola, que era el presupuesto del programa. En nada, otra demanda, que total ya les ha ganado una:

x.com/SIntxaurrondo/status/1991840862016344571?s=20

x.com/SIntxaurrondo/status/1991840862016344571?s=20
5 K 28
Torrezzno
#5 si era el presupuesto del programa porque no lo pagaba RTVE directamente sino a través de un intermediario? 250k me parece poquisimo para pagar a todo quisqui.
1 K 23
Shynea
#9 eso ya es lo que firmen.. Lo de intermediario? será su empresa o una agencia de servicios. Pero bueno, si es muy fácil, ya se verá. Y de todas formas, también te digo. Si los cobrase, tampoco me parecería mal siendo como es líder de la audiencia en las mañanas
0 K 11
kaos_subversivo
#9 el programa es de una productora y se lo vende a RTVE.
Asi funciona la cosa. El programa de pablo motos lo produce su propia productora, no la cadena.
Y todos. Poca produccion propia tienen las cadenas.
Pero que a estas alturas de la pelicula haya que aclarar esto...
0 K 11
Torrezzno
#15 creo que crearon ex profeso la empresa unos días antes de firmar el contrato y sólo han trabajado para RTVE. El hecho de que la hayan convertido en asalariada debe tener que ver. No se con cuantas empresas trabaja la productora de Motos
0 K 19
kaos_subversivo
#18 te referias a que la moralina viene por parte de la cadena o de ella?
A ver si me estoy liando
A ver si me estoy liando
0 K 11
Doisneau
Todo lo relacionado con industria audiovisual tiene unos sueldos que se nos estan yendo de las manos totalmente. Un cuarto de kilo por presentar un programa es absurdo lo cojas por donde lo cojas, y encima este caso es en sector publico. Basta ya de sueldos descomunales para famosetes de turno por presentar cualquier mierda :palm:
1 K 24
Andreham
#4 Lo peor es que estos cobran de putísima madre y los que hacen que el programa sea posible cobrar migajas.
1 K 19
Golan_Trevize
¡Uy! Ejto debe de ser una denunsia falsa de la deresha fascista... avrá que botarla negativo para que no se sepa.
0 K 16
satchafunkilus
#3 No puede ser una denuncia falsa porque lo dice "El Mundo" y ¿Cuando ha mentido ese periódico?
1 K 17
Enésimo_strike
Mamandurrias con dinero público.
0 K 11
founds
Que asco de política, total el que curra es el de abajo para que vivan bien los de arriba
0 K 6

