Silvia Intxaurrondo admite en su demanda contra RTVE que ganaba más de 250.000 euros al año y exige volver a cobrarlos

El contrato fue considerado fraudulento tras realizarse una inspección de Trabajo, que concluyó que la presentadora estaba contratada en fraude a la Seguridad Social, en cuanto que lo había sido a través de una sociedad mercantil (Sukun Comunicación) que creó el 27 de julio de 2023, "de la que es socia mayoritaria y administradora, junto con su marido".
Porque esto va de productoras, clientes y trabajadores
Me parece una gran profesional, pero salir en la tele PUBLICA no debería ser sinónimo de ser bañado en oro injustificadamente. Es obsceno.
x.com/SIntxaurrondo/status/1991840862016344571?s=20
Asi funciona la cosa. El programa de pablo motos lo produce su propia productora, no la cadena.
Y todos. Poca produccion propia tienen las cadenas.
Pero que a estas alturas de la pelicula haya que aclarar esto...
A ver si me estoy liando