Sergey Brin, cofundador de Google: “Trabajar 60 horas a la semana es el punto óptimo de productividad”

En plena carrera tecnológica hacia la inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés), Sergey Brin entra en el debate sobre la productividad laboral. El cofundador de Google, que en los últimos años había adoptado un rol más discreto, ha vuelto al foco tras dirigir un mensaje claro y contundente a los equipos encargados de Gemini, el ecosistema de modelos de IA de la compañía. En un memorando interno expuesto por The New York Times, Brin aseguró que ” trabajar 60 horas a la semana es el punto óptimo de productividad”, ...
Asi se pueden ir a tomar por culo mas rapido
Si la empresa es tuya y te llevas el beneficio, pues por mi como si te la machacas con dos piedras, pero yo no estoy dispuesto a currar de más para que te compres el Lamborghini antes.
Eso es en España, hasta donde tengo entendido en EEUU no tienen esa limitación, el contrato a priori podría ser por esas 60 horas semanales.
Un punto interesante. Habría que ver los contratos. Según dicen en la red, trabajan más de 40 pero no dan datos.
Me recuerda al subnormal de cocinero venido a más ("chef") televisivo, el Jordi Cruz, diciendo que el personal 'no le rema'.
Esque la gente va a currar, no a galeras, gilipollas.
Cualquier otra consideracion lo siento pero es marear la perdiz, es un problema de planificacion y alguien se intenta escaquear de asumir el coste del sobreesfuerzo para alcanzar una meta y lo intenta derivar hacia abajo. Punto.
En fin, yo creo que para mejorar la productividad los trabajadores de Google deberían sindicarse y exigir una jornada laboral de 30 horas bajo amenaza de prenderle fuego a la sede de la empresa.
Quememos en el altar de la productividad la salud, la conciliación familiar, los derechos laborales y todo lo que haga falta.
Lo primero es el beneficio, todo lo justifica. Trabaja y muérete cuando termines.
www.meneame.net/story/relacion-directa-entre-fraude-fiscal-horas-extra
Entiendo que si estas en una cadena de producción, le vean el color, por lo menos hasta que el humano sea cambiado por un robot.