Sergey Brin, cofundador de Google: “Trabajar 60 horas a la semana es el punto óptimo de productividad”

En plena carrera tecnológica hacia la inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés), Sergey Brin entra en el debate sobre la productividad laboral. El cofundador de Google, que en los últimos años había adoptado un rol más discreto, ha vuelto al foco tras dirigir un mensaje claro y contundente a los equipos encargados de Gemini, el ecosistema de modelos de IA de la compañía. En un memorando interno expuesto por The New York Times, Brin aseguró que ” trabajar 60 horas a la semana es el punto óptimo de productividad”, ...