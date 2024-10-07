edición general
Palestina denuncia robo de órganos en cuerpos devueltos por Israel

El cirujano británico-palestino, Ghassan Abu Sittah, denunció que cuerpos de palestinos devueltos por Israel muestran signos claros de extracción de órganos con precisión médica.

#4 Alcalino
Teniendo en cuenta que los israelíes consideran, y tratan, a los palestinos como ganado, esta noticia no tiene nada de extrañar
#1 platypu
Ufff Esta web huele mal no, lo siguiente. Esta repleta de bulos
#3 vicvic
#1 Estas en meename, los bulos están muy mal vistos excepto que estén alineados con el pensamiento imperante, entonces bienvenidos son :-D
#5 Charles_Dexter_Ward
#1 Lo cierto es que tal acusación, la de que Israel extrae órganos con precisión quirúrgica de presos palestinos, es viejuna, proviene de múltiples fuentes desde hace muchos años, por ejemplo rTVE en 2009.
www.rtve.es/noticias/20241007/noticia-rtve-organos-palestinos-muertos-
#6 JuanCarVen
#1 Seguro que el bulo real de bebes decapitados lo difundiste en su día. :palm: :palm: :palm:
#7 sotillo
#1 De bulos de genocidas de la peor especie, ciudadanos israelíes
