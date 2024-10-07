·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8857
clics
El pinganillo de Ayuso
5647
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
4170
clics
Cuando el karma mata la comunidad
4517
clics
China ha encontrado el santo grial de las tierras raras. Y lo más sorprendente es dónde: en el interior de un ser vivo
3662
clics
Un mural de un pueblo valenciano, seleccionado como uno de los mejores de todo el planeta
más votadas
371
Las imágenes de satélite que muestran que Israel ha destruido al menos 1.500 edificios en Gaza desde el inicio del alto el fuego
416
Supermercados públicos para agrietar el capitalismo
323
El Congreso aprueba la Ley de Servicios de Atención a la Clientela: adiós a las llamadas spam y a los gastos de gestión ocultos
456
El Tribunal Supremo está jodido
303
Una paciente de cáncer de mama en Murcia: "Si hubiera hecho caso a la carta de la Consejería no estaría viva"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
20
clics
Palestina denuncia robo de órganos en cuerpos devueltos por Israel
El cirujano británico-palestino, Ghassan Abu Sittah, denunció que cuerpos de palestinos devueltos por Israel muestran signos claros de extracción de órganos con precisión médica.
|
etiquetas
:
cuerpos
,
palestinos
,
organos
,
cirujano
,
israel
16
4
1
K
103
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
4
1
K
103
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Alcalino
Teniendo en cuenta que los israelíes consideran, y tratan, a los palestinos como ganado, esta noticia no tiene nada de extrañar
3
K
50
#2
cajadecartonmojada
Relacionada:
www.meneame.net/story/robo-organos-israel-investigacion-periodista-sue
0
K
11
#1
platypu
*
Ufff Esta web huele mal no, lo siguiente. Esta repleta de bulos
4
K
-15
#3
vicvic
#1
Estas en meename, los bulos están muy mal vistos excepto que estén alineados con el pensamiento imperante, entonces bienvenidos son
5
K
-6
#5
Charles_Dexter_Ward
#1
Lo cierto es que tal acusación, la de que Israel extrae órganos con precisión quirúrgica de presos palestinos, es viejuna, proviene de múltiples fuentes desde hace muchos años, por ejemplo rTVE en 2009.
www.rtve.es/noticias/20241007/noticia-rtve-organos-palestinos-muertos-
5
K
84
#6
JuanCarVen
#1
Seguro que el bulo real de bebes decapitados lo difundiste en su día.
1
K
18
#7
sotillo
#1
De bulos de genocidas de la peor especie, ciudadanos israelíes
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/robo-organos-israel-investigacion-periodista-sue
www.rtve.es/noticias/20241007/noticia-rtve-organos-palestinos-muertos-