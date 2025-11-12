edición general
Salen a la luz nuevas pruebas de los vínculos del Mossad israelí con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. (Eng)

Los documentos, publicados por Drop Site News, se suman a las crecientes pruebas de que Epstein fue un facilitador clave de la explotación sexual, el acceso a la élite política y el espionaje internacional en nombre de los intereses de la inteligencia israelí. Según la investigación, Yoni Koren, antiguo ayudante del ex primer ministro y ministro de Defensa israelí Ehud Barak y figura con profundos vínculos con la inteligencia militar israelí, fue acogido por Epstein durante semanas.

#1 ZamoraBigote
La última prueba de la relación fue su final.
#2 Dedalos *
#1 Sabes cuál es? Porqué si trabajaba para el Mossad, lo cual es más que probable (a través de su mujer, también implicada) es que este retirado en Honolulu, premiado por los servicios prestados.

Hace rato que Trump está bajándose los pantalones ante el gobierno Israeli. Sobre los motivos creo que hablan de ello todos los días en la prensa a cuenta a gotas, por algo será.
#4 soberao
#2 Por mucho que Trump se baje los pantalones ante el gobierno Israelí, lo de Israel no tiene remedio, ni con Trump comiendo de su mano.
#3 veratus_62d669b4227f8
Bueno, pues ya sabemos porque, entre otras cosas, estos sionistas tienen el poder que tienen sobre los politicos de los EEUU y la UE.
