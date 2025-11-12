Salen a la luz nuevas pruebas de los vínculos del Mossad israelí con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. (Eng)

Los documentos, publicados por Drop Site News, se suman a las crecientes pruebas de que Epstein fue un facilitador clave de la explotación sexual, el acceso a la élite política y el espionaje internacional en nombre de los intereses de la inteligencia israelí. Según la investigación, Yoni Koren, antiguo ayudante del ex primer ministro y ministro de Defensa israelí Ehud Barak y figura con profundos vínculos con la inteligencia militar israelí, fue acogido por Epstein durante semanas.