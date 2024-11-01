La relación directa entre el fraude fiscal y las horas extras ilegales

Las horas extras son igual de ilegales cuando no se pagan en absoluto que cuando se pagan en un sobre fuera de nómina. Incluso también pueden ser ilegales cuando se pagan en nómina pero en un concepto fuera de la cotización a la Seguridad Social.
| etiquetas: trabajo , fraude fiscal , horas extras ilegales
Es una conversación que se oye frecuentemente quien tenga conocidos en pymes. Si el empleado quiere ese dinero en nómina el empresario le dice "entonces tendría que descontar Seguridad Social, IRPF, etc" que supone como poco un 25% menos. Así que el empleado da por bueno el sobre.