Lo de ser un CEO está muy feo

Una selección de altos ejecutivos en apuros, por Cucacaracha y Joya.

Se dice FEO
El último está un poco cogido por los pelos:

Isak Andic, CEO de la multinacional textil Mango, fallece tras caer por un barranco mientras paseaba con su hijo.

Isak Andic: “El secreto es trabajar, trabajar, trabajar, y rodearte de buenas personas”.

Aunque según wikipedia:
Andic falleció el 14 de diciembre de 2024 en un accidente de montaña, provocado tras caer de un barranco cerca de las cuevas del Salnitre en el macizo de Montserrat, situado en Cataluña, aunque su muerte sigue en investigación.
