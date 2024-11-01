·
La Fiscalía abre dos investigaciones por la muerte de Sandra: a las presuntas acosadoras y al colegio las Irlandesas de Loreto
La Fiscalía de Menores investigará la "evaluación de riesgos y la supervisión de la actuación" del centro concertado, que no aplicó el protocolo antiacoso.
#2
dunachio
Nada, no pasa nada, los del cole ya se han confesado y rezado y aquí no ha pasado nada.
A las acosadoras, que cada día de sus miserables vidas les pese lo que han causado.
2
K
24
#3
yoma
#2
Pues he oído por ahí que las familias de las acosadoras se están quejando de que se meten con sus niñas por las redes sociales. Parece que ahora no les gusta.
4
K
46
#4
dunachio
#3
Pobrecitas, es que no hay derecho. La gente llamándolas acosadoras y cagándose en su puta madre, cuando todo el entorno de la niña sabe, y denunció, que hacían justo eso, ACOSAR.
Qué coman hate toda su miserable vida.
7
K
79
#1
YSiguesLeyendo
*
en estos casos es muy difícil probar que hay relación directa causa-efecto entre el acoso y el suicidio. las asociaciones como Trencats (
www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-denuncias-bullying
) están hartas de ver sentencias donde las acosadoras se van de rositas porque los juzgados dicen que no queda suficientemente probado que el acoso sea el detonante del suicidio. sí, los papis y mamis de las acosadoras siguen llevándolas al mismo cole y duermen tranquilas todos los días
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
