El Senado tramitará una ley para que sean cesados los cargos públicos que ultrajen la bandera española

El Senado aprobó este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley del PP, en la que se plantea cesar a altos cargos que ultrajen la bandera española y coloquen símbolos partidistas en las instituciones. La iniciativa recibió en el Pleno de la Cámara Alta 146 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. La norma fue defendida por el PP y UPN, así como por Vox con matices. La criticaron el PSOE y los representantes de los partidos nacionalistas, según se constató en el debate celebrado este miércoles en la Cámara.

Comentarios destacados:        
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
¿Y llamar traidor al Presidente del Gobierno no ultraja a España? ¿O los ultrajes solo cuentan si es a la bandera (que no deja de ser un trapo)?
obmultimedia #10 obmultimedia
#1 El senado puede auto tramitar leyes sin pasar por el congreso de los diputados?
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#10 No. Puede inciar el tramite pero debe de pasar por el Congreso.

Lo que busca esta tramitacion de ley no es que sea aprobada sino que llegue al Congreso y se "retraten" los grupos politicos en el.

Y luego salir en prensa diciendo "mirad, votantes españoles, el PSOE vota contra vuestra bandera".
obmultimedia #14 obmultimedia
#13 Vamos, que buscan titulares.
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#14 Basicamente.
Aokromes #12 Aokromes
#1 > y coloquen símbolos partidistas en las instituciones.

luego dicen de no mezclar cosas en las votaciones.
#15 Juanjolo *
#1 No. El presidente del gobierno es un traidor que está agasajando a Cataluña y País Vasco en detrimento del resto de comunidades.

Cataluña en concreto ha conseguido ciertos privilegios a los independentistas que no deberían habersele permitido nunca. Payaso inepto presidente que tenemos. Por estar un día más en el poder. Es puro marqueting y propaganda.
Lárgate Pedro
#20 mstk
#15 Mira mama, un traidor a ESPAÑA!
#21 LaHipocresiaEsMaxima
#1 Lo que tú llamas trapo es un símbolo, con todo su significado implícito.
autonomator #3 autonomator
Pequeño apunte de lo que se avecina si está gente al final consigue tocar gobierno.
Banderas, toros,misas y robo.
Anfiarao #7 Anfiarao
#3 y mediocridad, mucha mediocridad
Herumel #22 Herumel
#7 y #3 y muertos, muchos muertos
josde #24 josde
#7 Con muertes incluidas, eso se le da bien al PP.
elTieso #2 elTieso
Un aperitivo de las memeces que aprobarán cuando gobierne PP-VOX.
nemesisreptante #8 nemesisreptante
#2 por fin una fuerza política preocupada por los problemas de los trabajadores hoy en día :shit:
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Problemas de trapos...menudos imbéciles.
manbobi #5 manbobi
Los que pongan un pollo o un toro negro a la berdadera bandera!
Sandman #11 Sandman
Porque lo de Gales que aprobado una ley para echar a los políticos que mientan... No lo ven, ¿Verdad?
#9 txepel *
Debate identitario disfrazado de “respeto a símbolos oficiales”. Porque símbolos más partidistas, ideológicos y divisivos que el retrato del rey pocos hay.
#19 Nicolae79
poner el pollo es ultrajar?
maquingo #17 maquingo
mas asco aún a ese trapo de mierda..
platypu #4 platypu
Que menos, ya que chupas dinero del estado al menos respetalo
Kmisetas #18 Kmisetas *
#_1 Es una apunte muy acertado si te refieres al actual presidente.
CheliO_oS #23 CheliO_oS
Ahí coño, el Senado siempre a lo importante. :troll:
