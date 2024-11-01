El Senado tramitará una ley para que sean cesados los cargos públicos que ultrajen la bandera española

El Senado aprobó este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley del PP, en la que se plantea cesar a altos cargos que ultrajen la bandera española y coloquen símbolos partidistas en las instituciones. La iniciativa recibió en el Pleno de la Cámara Alta 146 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. La norma fue defendida por el PP y UPN, así como por Vox con matices. La criticaron el PSOE y los representantes de los partidos nacionalistas, según se constató en el debate celebrado este miércoles en la Cámara.
| etiquetas: senado , cargos públicos , ultraje , bandera española
Lo que busca esta tramitacion de ley no es que sea aprobada sino que llegue al Congreso y se "retraten" los grupos politicos en el.
Y luego salir en prensa diciendo "mirad, votantes españoles, el PSOE vota contra vuestra bandera".
luego dicen de no mezclar cosas en las votaciones.
Cataluña en concreto ha conseguido ciertos privilegios a los independentistas que no deberían habersele permitido nunca. Payaso inepto presidente que tenemos. Por estar un día más en el poder. Es puro marqueting y propaganda.
Lárgate Pedro
Banderas, toros,misas y robo.