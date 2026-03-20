Sánchez va más allá del “no a la guerra” en la UE y vende el ‘modelo España’ en el jaque energético por la guerra en Irán

Pedro Sánchez ha querido vender a sus socios el modelo energético español como el ejemplo a seguir. En 2025, el 42% de la electricidad española se generó solo con energías renovables. De los casi diez gigavatios de nueva potencia que incorporó el sistema energético español, nueve correspondieron a tecnología solar fotovoltaica. A finales de año, el 55,5% de la producción eléctrica nacional fue de origen renovable.España ha estado menos expuesta a esta crisis frente a otras potencias europeas como Alemania, todavía muy dependientes del petróleo.