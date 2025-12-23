edición general
Qué sabemos sobre los supuestos estudios que dicen que hay 25 muertes al año por colocar los triángulos en la carretera

Qué sabemos sobre los supuestos estudios que dicen que hay 25 muertes al año por colocar los triángulos en la carretera  

Los datos de siniestralidad para 2024 publicados por la Dirección General de Tráfico no desglosan muertos por atropello al bajar del vehículo. En un documento sobre la baliza V16 la DGT asegura que hay una media de 22 atropellos mortales por salir del vehículo (pág. 5). En ninguno de estos informes se especifica la relación con la colocación del triángulo de emergencia. La DGT nos remite a los datos de atropellos mortales por bajar del vehículo y añaden que en estos no reflejan si es por la colocación de triángulos.

cosmonauta #1
No hay ningún estudio. Sólo opinión. Si lo hubiese, lo habrían referenciado.
pedrario #7
#1 Lo importante es que un año después de aprobarse esta medida habrá una estadística que diga que ha habido 0 muertes por poner triángulos ese año y será prueba de que la medida funciona y salva vidas.
Jointhouse_Blues #2
Cuando la jauría de bots y turfos de extremo centro recibió la orden de enmierdar con el tema de la baliza, cualquier dato aportado para desacreditar su implementación, era muy probablemente falso.
bronco1890 #5
#2 Vale: no hay estudios, no hay datos concluyentes, no hay causalidad… pero pensar lo contrario es facha así que las 25 muertes deben ser verdad. La estadística es opcional cuando lo importante es defender al gobierno.
Jointhouse_Blues #6
#5 Defender al gobierno yo? Venga, va. xD La baliza me parece innecesaria y un sacacuartos, con el que algunos listos se habrán forrado.
Pero es innegable que desde cierto sector se aprovechó la coyuntura, y se ha estado caldeando a la gente con las mismas tácticas a las que acostumbran con otros temas.
Supercinexin #8
#5 A ver, he flipado bastante éstas navidades en España con el tema este y todos discutiendo. O sea, la baliza es una mierda y el enésimo sacaperras de la.DGT que además leí en Menéame que dos picoletos se han hecho multimillonarios con el tema de la baliza xD pero... en serio... ¿Cómo os las habéis apañado entre todos para convertir el tema en la enésima discusión Rojos vs Fachas? Eso sólo pasa en España, en serio xD
#4 Juantxi
En caso de avería, habrá que activar la baliza, luego, con el chaleco puesto salir del coche por la parte exterior de la carretera y colocar los triángulos, que son mas eficaces para que no te atropellen el vehículo. Después apartarse de la carretera, quedarse fuera de la misma y llamar al seguro para que acuda la asistencia con la grúa.
No dejaré de poner los triángulos, además a la baliza se le acabarán las pilas en algún momento.
Y en otros países habrá que usar los triángulos.
DayOfTheTentacle #3
Y por estrellarse contra el coche averiado con y sin triángulos?
