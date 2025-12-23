Qué sabemos sobre los supuestos estudios que dicen que hay 25 muertes al año por colocar los triángulos en la carretera  

Los datos de siniestralidad para 2024 publicados por la Dirección General de Tráfico no desglosan muertos por atropello al bajar del vehículo. En un documento sobre la baliza V16 la DGT asegura que hay una media de 22 atropellos mortales por salir del vehículo (pág. 5). En ninguno de estos informes se especifica la relación con la colocación del triángulo de emergencia. La DGT nos remite a los datos de atropellos mortales por bajar del vehículo y añaden que en estos no reflejan si es por la colocación de triángulos.