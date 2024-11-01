Rusia pierde la guerra ante Europa

"Cuando la guerra se alarga y se multiplican los ataques exitosos del enemigo, es muy difícil para el poder mantener el prestigio propio y convencer a la población de que la victoria está cerca". La celebración este 9 de mayo del Día de la Victoria en Rusia, aniversario del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, ha deparado al presidente Putin una amarga experiencia, basada sobre todo en la incapacidad acreditada de sus ejércitos para ganar la guerra de Ucrania.
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Hoy en día, dice que Europa Occidental ya no es lo que era y se está planteando regresar para vivir a Rusia; porque a principios del siglo XXI, en España la gente ganaba dinero y ella no tenía apuros para llegar a fin de mes. Hoy sí, necesita… » ver todo el comentario
¡Que vergüenza deben sentir los veteranos de la segunda guerra que conquistaron Berlín!
Si fuera por Trump esta guerra habría terminado hace mucho, de hecho, Putin se ha meao en su cara repetidas veces por sus ansias de terminar con la guerra.
Lo que es indiscutible es que la gran potencia militar, Rusia, lleva empantanada 4 años en Ucrania, y cada vez recibe más daño en su territorio.
Que ha sido derrotada, evidentemente no, pero ha recibido un daño a su credibilidad bastante grande, y su economía no va a aguantar eternamente la guerra.
Para la UE, se trata de que la guerra le cueste tan cara a Rusia, que se olvide de invadir más países soberanos europeos por una buena temporada.
Comparar una guerra con la otra... como que no.
Lo de Rusia contra Ucrania es más una especie de guerra civil y de ahí que, pese a lo muy jodido de las guerras, los rusos vayan más moderados.
La historia está ahí para demostrar que no se debería subestimar a los rusos.