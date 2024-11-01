edición general
7 meneos
30 clics
Rusia pierde la guerra ante Europa

Rusia pierde la guerra ante Europa

"Cuando la guerra se alarga y se multiplican los ataques exitosos del enemigo, es muy difícil para el poder mantener el prestigio propio y convencer a la población de que la victoria está cerca". La celebración este 9 de mayo del Día de la Victoria en Rusia, aniversario del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, ha deparado al presidente Putin una amarga experiencia, basada sobre todo en la incapacidad acreditada de sus ejércitos para ganar la guerra de Ucrania.

| etiquetas: rusia , ucrania , guerra
6 1 2 K 85 opinion
16 comentarios
6 1 2 K 85 opinion
Comentarios destacados:      
jonolulu #1 jonolulu *
La gran perdedora no es Rusia, sino la Unión Europea
7 K 111
rusito #7 rusito *
Conozco a alguien de Rusia que cuando era adolescente vio como se derrumbaba la URSS y dijo que en Rusia había ruina total. Cuando vino a España y viajó por Europa, no se lo creía, pensaba que estaba en el paraíso, supermercados repletos, tiendas de lujo.
Hoy en día, dice que Europa Occidental ya no es lo que era y se está planteando regresar para vivir a Rusia; porque a principios del siglo XXI, en España la gente ganaba dinero y ella no tenía apuros para llegar a fin de mes. Hoy sí, necesita…   » ver todo el comentario
5 K 61
#14 Luiskelele
#7 pero tu amiga cómo cree que vive el ruso promedio??
0 K 11
Aokromes #3 Aokromes
ah, pero no decian que europa no estaba en guerra contra rusia?
1 K 31
cosmonauta #2 cosmonauta *
Cuatro años ya y aún no han cruzado el Dniéper.

¡Que vergüenza deben sentir los veteranos de la segunda guerra que conquistaron Berlín!
1 K 22
jonolulu #5 jonolulu
#2 EEUU juega a la Afganistización del conflicto desde el minuto uno. Irá modulando su apoyo para que no se descompense hacia ningún bando y torpedeará cualquier intento de acuerdo de paz
1 K 24
cosmonauta #6 cosmonauta *
#5 ¿Quién? ¿Que tiene que ver con mi comentario? No entiendo.
0 K 15
Alakrán_ #9 Alakrán_
#5 Los acuerdos de paz los torpedea Rusia desde hace mucho, con exigencias que son mas propias de una rendición que de un acuerdo de paz.
Si fuera por Trump esta guerra habría terminado hace mucho, de hecho, Putin se ha meao en su cara repetidas veces por sus ansias de terminar con la guerra.
Lo que es indiscutible es que la gran potencia militar, Rusia, lleva empantanada 4 años en Ucrania, y cada vez recibe más daño en su territorio.
Que ha sido derrotada, evidentemente no, pero ha recibido un daño a su credibilidad bastante grande, y su economía no va a aguantar eternamente la guerra.
Para la UE, se trata de que la guerra le cueste tan cara a Rusia, que se olvide de invadir más países soberanos europeos por una buena temporada.
4 K 47
Spirito #15 Spirito
#9 El único país que amenaza a la UE es EEUU.
0 K 9
Veelicus #8 Veelicus
#2 Hombre a los Nazis no les ayudo EEUU, UK, Francia, Japon, Corea del Sur, etc etc en la guerra, al principio algunos si, pero despues no.
Comparar una guerra con la otra... como que no.
0 K 14
Spirito #12 Spirito *
#2 En el momento en que se metieran polacos, anglos, alemanes o yanquis... los rusos arrasarían.

Lo de Rusia contra Ucrania es más una especie de guerra civil y de ahí que, pese a lo muy jodido de las guerras, los rusos vayan más moderados.

La historia está ahí para demostrar que no se debería subestimar a los rusos.
0 K 9
cosmonauta #16 cosmonauta
#12 Y si mi abuela volase sería un avión.
0 K 15
Alakrán_ #10 Alakrán_
Tergiversa, que algo queda.
0 K 15
JackNorte #4 JackNorte
Cuando juegas una partida y no sabes los reglas no sabes quien es el enemigo , no sabes quien es el aliado, no sabes ni para que van a servir los recursos que destinas. El problema es no saber ni si pierdes ni ganas , incluso cuando los supuestos aliados atentan tus infraestructuras xD
0 K 12
#13 eipoc
Ya se ha visto que no les importa perder en todos los terrenos, lo que les importa es ganar en el relato.
0 K 10
#11 _4278
panfleto para seguir alejado de la realidad
0 K 6

menéame