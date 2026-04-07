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Rusia amenaza a los países bálticos con ‘consecuencias’ tras alegar que permitieron a Ucrania utilizar su espacio aéreo [ENG]

Rusia amenaza a los países bálticos con ‘consecuencias’ tras alegar que permitieron a Ucrania utilizar su espacio aéreo [ENG]

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, amenazó veladamente a los países bálticos por permitir a Ucrania utilizar su espacio aéreo para atacar con drones puertos rusos. “A estos países se les ha emitido una advertencia apropiada. Si los regímenes de estos países tienen algo de sentido común, escucharán. Si no, tendrán que lidiar con las consecuencias”.

| etiquetas: rusia , países bálticos , ucrania , guerra , letonia , estonia , lituania
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24 comentarios
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Comentarios destacados:    
#13 Dav3n
#9 Pero sí efectivamente es la enesima amenaza rusa sin fuerza para respaldar la.,, Ahora mismo con la debilidad de sus fuerzas los bálticos barrerían con lo que tiene Rusia hasta llegar a San peterburgo sin despeinarse

xD xD xD xD xD

Aisssss, festival del humor :goatse: :goatse: :goatse:
1 K 34
Duke00 #16 Duke00
Primero se inventan la ofensa (que usaron el espacio aéreo de los países bálticos) y luego amenazan por ello.

Menudos cracks...
2 K 27
#10 Ominous
Pero si son ellos los que están invadiendo xD

Realmente aquí sería Ucrania la que tendría que hacer como Irán.
2 K 27
#22 pozz
#10 La de piruetas que dan estos ridiculos rusoplanistas, es digno de estudio. xD
1 K 17
#19 pozz
Nazis rusos amenazando a sus vecinos... y luego estos tarados lloran por la ampliacion de la OTAN.
Por si habia dudas, los paises balticos deben facilitarle lo que haga falta a los ucranianos, hay que joder lo máximo que se pueda a ese estercolero terrorista de Rusia.
2 K 26
#14 Perrota
Sino atacase Ucrania no pasaba esto. Ni esto ni otras muchas atrocidades.
1 K 21
#2 pascuaI *
La amenaza rusa del día.

A Putin lo que le faltan son cojones como los de los ayatolás :-D
1 K 19
#4 Dav3n *
#2 Sin duda, si Putin fuera como los iranís ya habría soltado pepinos a todos los que colaboran con los ataques ucranianos y después a llorar a la llorería.

De ahí la insistencia de los propagandistas para deslegitimar a Irán por los ataques a las monarquías del Golfo.

Ya se os explicó hace tiempo que teníais suerte de que Putin fuera un blando y todavía esperase una reconciliación.
4 K 61
mosfet #5 mosfet
#4 Nunca lo entenderán.
1 K 21
#17 Dav3n
#5 Me consta :palm:
0 K 14
#6 pascuaI
#4 No, si yo en esto estoy con Putler. Lo que pasa que me da la impresión de que se le ríen en la cara constantemente. Y estas amenazas que después no se materializan, no hacen más que restarle credibilidad. O haces algo (como hacen los iraníes) o te quedas callado. Pero decir que va a haber consecuencias y que después no pase nada te acaba pasando factura.
0 K 9
#15 Dav3n
#6 Vigila no sea que al final cumplan, Putin está cada vez más presionado por su pueblo y por los hechos que ha demostrado Irán.

Está la geopolítica como para seguir vendiendo la burra...
0 K 14
placeres #9 placeres *
#4 #2 Hay una diferencia se siguen manteniendo algunos limites por las partes.

La hija de Putín sigue viva, así como todos los políticos leales y sus familias Igualmente por el bando ucraniano.. cosa que no ocurrió en Iran desde el primer día.

Rusia ha estado usando el espacio aéreo de bielorrusa desde el primer día y nadie ha amenazado con seriamente meterla en la guerra.
Pero sí efectivamente es la enesima amenaza rusa sin fuerza para respaldar la.,, Ahora mismo con la debilidad de sus fuerzas los bálticos barrerían con lo que tiene Rusia hasta llegar a San peterburgo sin despeinarse
1 K 23
#24 pozz
#9 Hay muchas diferencias, Rusia no tiene capacidad de hacer lo que hicieron los yankis e israelies el primer dia de guerra en Iran, tenemos videos a montones de multiples bombas rusas que no aciertan ni queriendo, ya sea atacando a edificios cerca de la frontera o incluso puentes... Ya quisieran en Rusia tener un minimo de la capacidad belica que tienen los yankis e israelies, llevan muchas decadas viviendo de mentir en absolutamente todo, mamando de la propaganda y la mentira.
0 K 6
#11 tpm1 *
#4 ¿Entonces también te parecería bien que se atacase a Chechenia, Bielorrusia, Corea del Norte...?
3 K 46
#18 Dav3n *
#11 A ver, es que no hay huevos xD

Mira, que pretendáis explicar que alguien que colabora directamente en una guerra no es un objetivo legítimo cuando la propia legalidad internacional que os vendieron vuestros amos así lo contempla...

Ridículo es decir poco xD

Suerte has tenido hasta ahora de que se lo hayan tomado así, al largo plazo y sin prisas.

Si en algún momento cambia la postura rusa acabarás llorando de forma épica. Recuerda esto que te digo, moñeco.
0 K 14
#20 Vindicta
#18 Ah, pues entonces Estados Unidos puede bombardear Moscú por proveer a Iran de inteligencia y recursos.
1 K 17
Thirsty #23 Thirsty
#4 Aquí el típico comunista rabioso, más papista que el papa.
0 K 9
#12 Onaj *
Es como leer a Trump.

“These countries have been issued an appropriate warning. If the regimes in these countries have any sense, they will listen. If not, they’ll have to deal with the consequences,”

Los locos y psiópatas, asesinos, se expresan igual.
1 K 18
#8 Suleiman
Pues tiene sentido su "queja".... Ahora a ver como apechugamos con las consecuencias....
0 K 13
#7 j-light
Irán ha atacado a todos los países del golfo que permitieron ataques desde las bases americanas. ¿Quieren extender el conflicto?
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#21 bizcobollo
#7 Irán es el atacado que se defiende, no el atacante.
Irán es a Ucrania como Israel/USA a Rusia.
Sería Ucrania quien estaría legitimado en todo caso a defenderse de Bielorrusia o Corea del Norte. No Rusia a atacar a más países.
2 K 37
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
Esto cada vez va pintando peor. Voy a buscar billetes a alguna isla tropical sin petróleo, coca o tierras raras.
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obmultimedia #3 obmultimedia
#1 Que se tiren ya todos bombas nucleares y nos dejen ya de hacernos sufrir.
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menéame