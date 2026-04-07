Rusia amenaza a los países bálticos con ‘consecuencias’ tras alegar que permitieron a Ucrania utilizar su espacio aéreo [ENG]

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, amenazó veladamente a los países bálticos por permitir a Ucrania utilizar su espacio aéreo para atacar con drones puertos rusos. “A estos países se les ha emitido una advertencia apropiada. Si los regímenes de estos países tienen algo de sentido común, escucharán. Si no, tendrán que lidiar con las consecuencias”.