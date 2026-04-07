Rusia amenaza a los países bálticos con ‘consecuencias’ tras alegar que permitieron a Ucrania utilizar su espacio aéreo [ENG]

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, amenazó veladamente a los países bálticos por permitir a Ucrania utilizar su espacio aéreo para atacar con drones puertos rusos. “A estos países se les ha emitido una advertencia apropiada. Si los regímenes de estos países tienen algo de sentido común, escucharán. Si no, tendrán que lidiar con las consecuencias”.
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Aisssss, festival del humor
Menudos cracks...
Realmente aquí sería Ucrania la que tendría que hacer como Irán.
Por si habia dudas, los paises balticos deben facilitarle lo que haga falta a los ucranianos, hay que joder lo máximo que se pueda a ese estercolero terrorista de Rusia.
A Putin lo que le faltan son cojones como los de los ayatolás
De ahí la insistencia de los propagandistas para deslegitimar a Irán por los ataques a las monarquías del Golfo.
Ya se os explicó hace tiempo que teníais suerte de que Putin fuera un blando y todavía esperase una reconciliación.
Está la geopolítica como para seguir vendiendo la burra...
La hija de Putín sigue viva, así como todos los políticos leales y sus familias Igualmente por el bando ucraniano.. cosa que no ocurrió en Iran desde el primer día.
Rusia ha estado usando el espacio aéreo de bielorrusa desde el primer día y nadie ha amenazado con seriamente meterla en la guerra.
Pero sí efectivamente es la enesima amenaza rusa sin fuerza para respaldar la.,, Ahora mismo con la debilidad de sus fuerzas los bálticos barrerían con lo que tiene Rusia hasta llegar a San peterburgo sin despeinarse
Mira, que pretendáis explicar que alguien que colabora directamente en una guerra no es un objetivo legítimo cuando la propia legalidad internacional que os vendieron vuestros amos así lo contempla...
Ridículo es decir poco
Suerte has tenido hasta ahora de que se lo hayan tomado así, al largo plazo y sin prisas.
Si en algún momento cambia la postura rusa acabarás llorando de forma épica. Recuerda esto que te digo, moñeco.
“These countries have been issued an appropriate warning. If the regimes in these countries have any sense, they will listen. If not, they’ll have to deal with the consequences,”
Los locos y psiópatas, asesinos, se expresan igual.
Irán es a Ucrania como Israel/USA a Rusia.
Sería Ucrania quien estaría legitimado en todo caso a defenderse de Bielorrusia o Corea del Norte. No Rusia a atacar a más países.