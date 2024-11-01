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Romper la Cúpula de Hierro: cómo utiliza Irán bombas de racimo para eludir el escudo antimisiles de Israel

Romper la Cúpula de Hierro: cómo utiliza Irán bombas de racimo para eludir el escudo antimisiles de Israel

Las estelas de las submuniciones de racimo, prohibidas por el derecho internacional, se han convertido en algo habitual en el cielo nocturno de Israel. La cuenta del ayatolá Ali Jamenei en X, que su equipo gestiona tras el asesinato del líder supremo de Irán en un bombardeo israelí el 28 de febrero, publicó el 5 de marzo un mensaje claramente propagandístico: un misil brillante y de gran tamaño que trazaba un arco en el cielo sobre una ciudad envuelta en llamas.

| etiquetas: irán , bombas , racimo , romper , cupula , hierro , israel
19 2 0 K 148 Guerras
20 comentarios
19 2 0 K 148 Guerras
Comentarios destacados:        
Gry #5 Gry *
No hay problema, su uso en Israel es perfectamente legal, no han firmado la convención contra su uso:

en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Cluster_Munitions

Tampoco lo ha firmado Irán.
16 K 194
shake-it #16 shake-it
#5 Tampoco ha firmado el TNP de armas nucleares. Yo sólo doy ideas...
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Supercinexin #3 Supercinexin
Las estelas de las submuniciones de racimo, prohibidas por el derecho internacional

Oooh, vaya por Dios. Prohibidas por el ¡Derecho! ¡Internacional! Tsk tsk tsk... Iraníes malos. Cuánta maldad, qué cosas más ilegales hacen.
7 K 112
calde #8 calde
#3 Hipocresía sin fin en los aliados del "nuevo eje"
2 K 47
Supercinexin #12 Supercinexin
#8 Es que pretenden que lloremos, tal es su estado de delirio mental y de cámara de eco de su propia propaganda. Y lo único que dan es risa cuando te salen con esas.
1 K 38
calde #18 calde
#12 Bueno, pero en parte tienen razón. La prensa mayoritaria está totalmente manipulada, si que los que sólo se informen por ahí, siguen viendo titulares de "los malvados iraníes atacan...". Muchas gente aún está pensando que "hay que acabar con el régimen iraní", cuando el problema es USrael. Si que en ese sentido, tienen razón.

Pero sí, pena por los sionistas ninguna. Los crímenes que han cometido son gravísimos, sólo al nivel del Holocausto nazi. Pero mientras no caiga su imperio, no se hará justicia y no habrá un reconocimiento global y honesto.
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sleep_timer #1 sleep_timer
¿Prohibidas como iniciar guerras sin motivo y masacrar civiles como en Gaza, o prohibidas de otra forma distinta?
5 K 68
hijomotoss #2 hijomotoss
#1 Yo creo que tiene que ver en que bando estas.
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cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#1 Iniciar una guerra sin declaración por parte de Israel y EE.UU y sin aval de la ONU no viola ningún derecho internacional.
1 K 35
josde #9 josde
#6 Ademas lo que dictamine la ONU no vale hoy en día para nada.
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#15 UserNotFound_164
#9 ¿¿ONU que?? ¿que es eso?
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josde #17 josde
#15 Una reunión de personas de distintas nacionalidades que no se ponen de acuerdo nunca en temas importantes.
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calde #7 calde
#1 Prohibidas salvo si no firmas los pactos internacionales, como hacen EEUU e Israel. Así que contra ellos valen perfectamente.
1 K 39
#14 kaos_subversivo
Tel Aviv ha denunciado “un crimen de guerra del régimen iraní” por el uso de submuniciones contra una zona israelí de gran densidad de población.

Te tienes que reir con los cínicos estos
3 K 56
Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
el derecho internacional se lo han cargado los nuevos nazis, ahora que no lloren
2 K 47
#10 chavi
prohibidas por el derecho internacional,

Salvo que las use Israel o EEUU. En ese cso hasta el fósforo blanco es legal
1 K 31
cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos
#10 Se cargan los pactos básicos del derecho internacional y ahora lloran por ello. Es que son una panda de hijos de puta redomados y poco les pasa.
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#13 solojavi
Cuando se documenta que Israel utiliza bombas de racimo, fósforo, escudos humanos... No se ve tan entregada a la prensa occidental.
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HeilHynkel #20 HeilHynkel
Bombas de racimo prohibida ... ¿algo parecido a esto que lleva este F/A-18 de la US NAVY bajo su ala derecha?  media
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zhensydow #19 zhensydow
Que diferencia hay entre bombas de racimo, misiles de racimo y submuniciones de racimo?
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menéame