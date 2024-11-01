Romper la Cúpula de Hierro: cómo utiliza Irán bombas de racimo para eludir el escudo antimisiles de Israel

Las estelas de las submuniciones de racimo, prohibidas por el derecho internacional, se han convertido en algo habitual en el cielo nocturno de Israel. La cuenta del ayatolá Ali Jamenei en X, que su equipo gestiona tras el asesinato del líder supremo de Irán en un bombardeo israelí el 28 de febrero, publicó el 5 de marzo un mensaje claramente propagandístico: un misil brillante y de gran tamaño que trazaba un arco en el cielo sobre una ciudad envuelta en llamas.
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en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Cluster_Munitions
Tampoco lo ha firmado Irán.
Oooh, vaya por Dios. Prohibidas por el ¡Derecho! ¡Internacional! Tsk tsk tsk... Iraníes malos. Cuánta maldad, qué cosas más ilegales hacen.
Pero sí, pena por los sionistas ninguna. Los crímenes que han cometido son gravísimos, sólo al nivel del Holocausto nazi. Pero mientras no caiga su imperio, no se hará justicia y no habrá un reconocimiento global y honesto.
Te tienes que reir con los cínicos estos
Salvo que las use Israel o EEUU. En ese cso hasta el fósforo blanco es legal