Romper la Cúpula de Hierro: cómo utiliza Irán bombas de racimo para eludir el escudo antimisiles de Israel

Las estelas de las submuniciones de racimo, prohibidas por el derecho internacional, se han convertido en algo habitual en el cielo nocturno de Israel. La cuenta del ayatolá Ali Jamenei en X, que su equipo gestiona tras el asesinato del líder supremo de Irán en un bombardeo israelí el 28 de febrero, publicó el 5 de marzo un mensaje claramente propagandístico: un misil brillante y de gran tamaño que trazaba un arco en el cielo sobre una ciudad envuelta en llamas.