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Una reyerta en Córdoba acaba con un disparo en los huevos de un gitano
Herido un hombre por un disparo en los genitales durante una reyerta en Posadas (Córdoba)
|
etiquetas
:
titular
,
conciso
,
reyerta
,
disparo
,
huevos
,
gitano
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#4
Milmariposas
*
Qué osadía la del becario por ese pedazo de titular que entra de pleno derecho en el hall of fame de los titulares chorra...
Juanjo de la Iglesia estaría orgulloso de poder desmenuzarlo...
9
K
97
#8
loborojo
#4
Justo estaba pensando el curso de ética periodística
4
K
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#16
pitercio
*
#4
jajaja, porque quería añadir detalles, pero cuando crezca, formado y lacónico, titulará:
Tiro en los gitanales
, desafiando al corrector ortográfico, a la comunidad gitana, al código penal y a un par de ONGs.
1
K
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#17
Milmariposas
#16
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K
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#23
Gog
#4
Bueenooo, date un paseo por el
estercolero
periódico y verás titulares bastante más bestias.
1
K
20
#10
ThePato
El medio es infame pero no estáis un poco hasta los "huevos" de titulares de prensa sería estilo: "No te imaginas dónde resultó herida una persona"
1
K
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#12
chocoleches
Con un arma de aire comprimido... vamos que tiene un moratón y ya.
1
K
23
#21
Cuchifrito
#12
En un testículo igual es algo más que un moratón..
0
K
11
#7
Leclercia_adecarboxylata
*
El redactor de la noticia no está hoy pa tonterías.
0
K
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#18
Doisneau
Los titulares de mediterraneo digital son espectaculares, el faro que necesita el periodismo patrio
1
K
15
#20
radon2
#18
No conocía este panfletoi pero el mejor titular: "'Los novios de Felipe': revelan que el Rey tuvo una relación con Miguel Bosé y Alejandro Sanz".
0
K
11
#13
BastardWolf
De verdad que leyendo el titulo confiaba en que el gitano tuviese una hueveria, pero la entradilla no deja lugar a dudas que no iba por ahi el tema
0
K
13
#9
mis_cojones_en_bata
*
Leyendo el titular tengo dudas si el gitano es que realiza el disparo o el que lo recibe en los huevos
0
K
12
#19
Arzak_
El "periodista" se merece un brazo de gitano.
0
K
12
#1
IsraelEstadoGenocida
Huevos de gallina, avestruz, codorniz?
0
K
11
#2
ddomingo
Vaya titular!!!
0
K
10
#3
insulabarataria
*
#2
parece marca de la casa:
Detenido un gitano en patinete por morder en la oreja a un hombre normal
www.mediterraneodigital.com/sucesos-espana/accidente-patinete
3
K
34
#11
ddomingo
#3
1
K
20
#5
Tronchador.
#2
Pues imagínate el resto. Debe ser del tipo:
Y llegó el chiti y le metió un tiro, Pam en to los güebos así de vellón en plan joputa, el otro bro...
2
K
29
#15
devilinside
#2
La edad de oro del periodismo
3
K
29
#6
Ka0
Hostias, he leído gitano y genitales y me he acordado del chiste...
0
K
10
#25
Asimismov
#6
¿el de los gitanales, de piel oscurita y pelo rizado?
1
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22
#26
Ka0
#25
Ese, ese
1
K
22
#27
Cuñado
Jo, qué risa. Un subnormal haciendo chistes con gitanos. Sólo faltan gangosos y mariquitas y ya podemos regalar invitaciones a ForoCoches.
0
K
9
#22
Don_Pixote
Vaya titular se ha cascado el payo
0
K
8
#24
Donlixo
Osado estilo periódistico pardiez! (Eso sí, se entiende perfevtamente...)
0
K
7
#14
lestat
Que bien hicieron los padres de la lengua que inventaron palabras como reyerta para que se pudiera leer entrelíneas. Adelantados a su tiempo hoygan!
1
K
-5
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27
comentarios)
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Qué osadía la del becario por ese pedazo de titular que entra de pleno derecho en el hall of fame de los titulares chorra...
Juanjo de la Iglesia estaría orgulloso de poder desmenuzarlo...
estercoleroperiódico y verás titulares bastante más bestias.
Detenido un gitano en patinete por morder en la oreja a un hombre normal
www.mediterraneodigital.com/sucesos-espana/accidente-patinete
Y llegó el chiti y le metió un tiro, Pam en to los güebos así de vellón en plan joputa, el otro bro...