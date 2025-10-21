edición general
6 meneos
15 clics
El Rey otorga el Toisón de Oro a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero por su labor en la Transición

El Rey otorga el Toisón de Oro a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero por su labor en la Transición

El expresidente y los dos padres de la Constitución aún con vida entran en el reducido grupo de condecorados con esta distinción, la máxima otorgada por la Corona

| etiquetas: rey , toisón , felipe
5 1 1 K 53 actualidad
24 comentarios
5 1 1 K 53 actualidad
pepel #1 pepel *
La banda de Alí Babá.
7 K 114
#3 candonga1 *
Transición?... cómo que transición?.. será Modélica Transición, no?

:troll:
3 K 56
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#3 Mas bien transición impuesta. :-D
0 K 20
Milmariposas #19 Milmariposas
#10 Alias, el gran fraude. El gran engaño, El gran timo. La gran mentira.
0 K 15
Malinke #21 Malinke
#10 pero modélica. :-D
0 K 11
seguidorDeCristo #14 seguidorDeCristo
#3 si les están premiando con un cimbrel de oro por esas transición lo de que fue modélica queda implícito
0 K 7
Chinchorro #2 Chinchorro
Se los podía haber dado por sus papeles en la guerra del anillo.
Total, los dos son eventos ficticios.



:troll:
2 K 43
Macadam #23 Macadam
#2 Felipe no se merece el Ostión, se merece dos, como mínimo
1 K 31
woody_alien #4 woody_alien
El toisón es esa distinción que le da el rey a sus colegas y familiares y ha de retornarse al fallecer el ojomeneado, digooo, el homenajeado. Es como aquel sello de las botellas de whisky "Elegido por el rey".
1 K 33
ctrlaltsupr1 #6 ctrlaltsupr1
A Felipe González le va a quedar fatal con la chaqueta de pana.
2 K 29
#8 diablos_maiq
#6 de pena
2 K 42
#22 Nusku
#6 Se disimula con un poco de cal viva y santas pascuas
1 K 21
Dene #18 Dene
A Felipón le podía haber dado la X de oro .... o de cal, ya puestos
1 K 24
JackNorte #9 JackNorte *
Puede condecorar tambien a los miembros del Gal por su modelica participacion.
1 K 24
johel #11 johel *
El hijo de un condecorado franquista corrupto condecorando al corrupto favorito de Carrero, todo correcto.
1 K 23
javierchiclana #15 javierchiclana
Muro de pago:  media
0 K 16
#20 Nusku *
Veo que comparten camello el Preparao, los del Planeta y los del Nobel de la Paz.
0 K 9
TripleXXX #24 TripleXXX
Este toisón irá decorado con una letra X.

Ojalá el Juan Sebastián Elcano se convierta en el Potemkin pero, no, seguiremos comiendo culos de traidores y nobles.
0 K 8
ronko #7 ronko
El toisón de oro ¿no era una película de Tintín?
0 K 8
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#7 El misterio del Toisón de Oro, esa era.
0 K 20
#5 Somozano *
El toisón de oro es la orden más importante del mundo.
Por ejemplo cuando el príncipe Alberto de Sajonia Coburgo Gotha, esposo de la reina Victoria y el hombre más importante del imperio británico de hacía retratar siempre se ponía su toisón de oro, la más cercana a la cabeza y de mayor importancia por encima de la orden de la Jarretera

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Prince_Albert_-_Partridge_


Felipe González podrá añadirlo a su escudo…   » ver todo el comentario
0 K 6
#13 brandao
#5 deben estar bien ociosos los poderes fácticos, para andar inventando formas tan originales y enrevesadas de lamerse mutuamente los genitales
0 K 7
#16 diablos_maiq
#5 una distinción que muy poca gente recibe, como por ejemplo Nicolás Sarkozy
1 K 30

menéame