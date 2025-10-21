·
El Rey otorga el Toisón de Oro a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero por su labor en la Transición
El expresidente y los dos padres de la Constitución aún con vida entran en el reducido grupo de condecorados con esta distinción, la máxima otorgada por la Corona
rey
toisón
felipe
5
1
1
actualidad
24 comentarios
actualidad
#1
pepel
La banda de Alí Babá.
7
#3
candonga1
Transición?... cómo que transición?.. será Modélica Transición, no?
3
#10
Antipalancas21
#3
Mas bien transición impuesta.
0
#19
Milmariposas
#10
Alias, el gran fraude. El gran engaño, El gran timo. La gran mentira.
0
#21
Malinke
#10
pero modélica.
0
#14
seguidorDeCristo
#3
si les están premiando con un cimbrel de oro por esas transición lo de que fue modélica queda implícito
0
#2
Chinchorro
Se los podía haber dado por sus papeles en la guerra del anillo.
Total, los dos son eventos ficticios.
2
#23
Macadam
#2
Felipe no se merece el Ostión, se merece dos, como mínimo
1
#4
woody_alien
El toisón es esa distinción que le da el rey a sus colegas y familiares y ha de retornarse al fallecer el ojomeneado, digooo, el homenajeado. Es como aquel sello de las botellas de whisky "Elegido por el rey".
1
#6
ctrlaltsupr1
A Felipe González le va a quedar fatal con la chaqueta de pana.
2
#8
diablos_maiq
#6
de pena
2
#22
Nusku
#6
Se disimula con un poco de cal viva y santas pascuas
1
#18
Dene
A Felipón le podía haber dado la X de oro .... o de cal, ya puestos
1
#9
JackNorte
Puede condecorar tambien a los miembros del Gal por su modelica participacion.
1
#11
johel
El hijo de un condecorado franquista corrupto condecorando al corrupto favorito de Carrero, todo correcto.
1
#15
javierchiclana
Muro de pago:
0
#20
Nusku
Veo que comparten camello el Preparao, los del Planeta y los del Nobel de la Paz.
0
#24
TripleXXX
Este toisón irá decorado con una letra X.
Ojalá el Juan Sebastián Elcano se convierta en el Potemkin pero, no, seguiremos comiendo culos de traidores y nobles.
0
#7
ronko
El toisón de oro ¿no era una película de Tintín?
#12
Antipalancas21
#7
El misterio del Toisón de Oro, esa era.
0
#5
Somozano
El toisón de oro es la orden más importante del mundo.
Por ejemplo cuando el príncipe Alberto de Sajonia Coburgo Gotha, esposo de la reina Victoria y el hombre más importante del imperio británico de hacía retratar siempre se ponía su toisón de oro, la más cercana a la cabeza y de mayor importancia por encima de la orden de la Jarretera
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Prince_Albert_-_Partridge_
Felipe González podrá añadirlo a su escudo…
» ver todo el comentario
0
#13
brandao
#5
deben estar bien ociosos los poderes fácticos, para andar inventando formas tan originales y enrevesadas de lamerse mutuamente los genitales
0
#16
diablos_maiq
#5
una distinción que muy poca gente recibe, como por ejemplo Nicolás Sarkozy
1
#17
candonga1
#16
0
