Las renovables comienzan a controlar la tensión de la red eléctrica española casi un año después del apagón

Más de cien unidades de generación han superado ya los requisitos técnicos necesarios para realizar control dinámico de tensión y más de 50 se encuentran prestando este servicio de forma efectiva. REE ha realizado pruebas técnicas a 155 instalaciones y 74 habían logrado superarlas con éxito, lo que representa una potencia instalada aproximada de 6,7 GW. En concreto, entre las unidades que han obtenido la habilitación figuran 32 instalaciones fotovoltaicas, 17 parques eólicos, 3 plantas de biomasa, 10 centrales hidráulicas y 12 ciclos combinados

anv #5 anv
O sea... ¿que después de machacar con que el apagón no era culpa de las renovables, resulta que ahora las renovables se adaptan para evitar que se repita el apagón?
Don_Pixote #1 Don_Pixote
vaya, habra que buscar una nueva narrativa como que matan muchos pajaros :troll:
#2 Grahml
#1 Es más convincente decir que matan ballenas.
#3 mstk
#1 o volver a forzar otro apagón.
#4 Almirantecaraculo
#3 podemos construir un parasol gigante como el Sr. Burns
