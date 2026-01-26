edición general
La regularización de inmigrantes en España, a contracorriente de Europa

La regularización de inmigrantes en España, a contracorriente de Europa

La medida se produce mientras la mayoría de los miembros de la UE endurecen sus políticas migratorias, aunque países como Italia, Grecia o Portugal han apostado por planes similares en el pasado

Feindesland #5 Feindesland
Esto va a arreglar el problema de la vivienda, seguro.

Porque vendrán otros dos millones, bajarán los salarios, y subirá la vivienda.

Un combo de la hostia.
4 K 64
silvano.jorge #2 silvano.jorge
Al contrario de una europa y una usa que se hunde en su propia mierda.
Bien.
1 K 22
#4 adamuz *
#2 en España nos creemos más listos que nadie. Pero no se dan cuenta es que creerse más listo es un signo claro de estupidez supina.
2 K 35
#10 vGeeSiz
#2 bien? por? podrías explicar que beneficios trae?
0 K 10
#8 vGeeSiz *
Hay que parar esto como sea: "aunque países como Italia, Grecia o Portugal han apostado por planes similares en el pasado" Y mira que bien les ha ido...
1 K 19
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Yo más bien diría "a contracorriente de lo que desean los racistas y xenófobos".
0 K 16
#1 adamuz *
para podemos, lo ideal sería eliminar completamente las fronteras; y lo veo bien porque cuanto peor, mejor.
0 K 16
powernergia #3 powernergia
En realidad en Italia están haciendo lo mismo:

www.elperiodico.com/es/internacional/20250719/italia-bate-record-permi

#1 No se lo que te han contado, pero regularizar inmigrantes no tiene nada que ver con eliminar fronteras, el acceso a Europa sigue siendo muy restringido, otra cosa es que sea imposible de eliminar la inmigración irregular, cosa que pasa en todo el mundo.
1 K 28
#7 regum
Muy interesante, hay en juego cerca de un millón de votos, y el gobierno hace caso omiso de la votación del parlamento sobre los recortes de las pensiones de los que han cotizado más de 40 años, hay jubilados que han cotizado,45 años y se les penaliza para toda la vida como si hubieran cotizado 36 años.SINVERGUENZAS.
Buscando votos con la regularización.
1 K 15
#9 Mesopotámico
Los inmigrantes vienen a hacer el trabajo que no quieren hacer los españoles, como votar al pisoe
0 K 9
Febrero2034 #11 Febrero2034
Quien hizo bien sus papeles, esperó, pago sus tasas e hizo lo que tenia q hacer, acaba de ser penalizado en pro de una medida populista.

La mejor definición de un estado, si haces las cosas mal, te premiarán, si haces las cosas bien y con su cauce, pagarás más y obtendrás lo mismo.
0 K 7

