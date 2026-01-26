La regularización de inmigrantes en España, a contracorriente de Europa

La medida se produce mientras la mayoría de los miembros de la UE endurecen sus políticas migratorias, aunque países como Italia, Grecia o Portugal han apostado por planes similares en el pasado
Porque vendrán otros dos millones, bajarán los salarios, y subirá la vivienda.
Un combo de la hostia.
Bien.
#1 No se lo que te han contado, pero regularizar inmigrantes no tiene nada que ver con eliminar fronteras, el acceso a Europa sigue siendo muy restringido, otra cosa es que sea imposible de eliminar la inmigración irregular, cosa que pasa en todo el mundo.
Buscando votos con la regularización.
La mejor definición de un estado, si haces las cosas mal, te premiarán, si haces las cosas bien y con su cauce, pagarás más y obtendrás lo mismo.