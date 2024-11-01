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El reestreno de ‘Kill Bill’ pone a Tarantino frente al espejo de los tiempos modernos: ¿se le puede desligar de sus declaraciones más polémicas?

El reestreno de ‘Kill Bill’ pone a Tarantino frente al espejo de los tiempos modernos: ¿se le puede desligar de sus declaraciones más polémicas?

Interesante opinión del periodista Alberto Corona sobre la deriva actual de Quentin Tarantino en su defensa del sionismo y una nueva relectura desde el presente de algunas de sus películas, a partir del reestreno de Kill Bill,

| etiquetas: kill bill , tarantino
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Cuñado #2 Cuñado *
- Kill Bill es un peliculón (bueno... dos, digo... uno).
- Tarantino es un director genial, que probablemente sea recordado por muchos años.
- Tarantino es una persona detestable y un auténtico saco de mierda.

¿Qué hay que ligar o desligar?
12 K 167
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
#2 El eterno debate sobre si hay que castigar al autor por sus declaraciones, o se separa la obra de su autor


Yo soy de esta última opinión, sólo castigaría a la obra si refleja el pensamiento que me desagrada del autor, por ejemplo si quitase un Kill Bill volumen 3 donde el protagonista fuese una israelí y saliese descuartizando niños palestinos con una katana y lo presentase como algo bueno/necesario... pues aquí sí que le haría boicot


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Eso sí, si lo veo en persona no le doy ni la mano, ni pagaría por su autógrafo/foto en las conferencias que fuese, es una persona mala, punto
3 K 43
#4 fingulod
#2 A mí Tarantino me merece respeto en sus declaraciones, aunque sean cuestionables, si habla de cine.

Si habla de otras cosas, el mismo que mi vecino del tercero. Es más, ni sé ni me importa si es un saco de mierda o una persona encantadora.

#3 Correcto. Pero ahí estás hablando de la obra, no del autor.
0 K 7
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#4 Bueno, a mí si me importa. Es adecuado conocer al sujeto para tener una idea más real y justa del mundo.
1 K 35
Poplíteo #8 Poplíteo *
#2 Hay grados.

Yo, desde que supe lo de Malva Marina, no volví a leer a Neruda, porque toda su poesía se acababa de convertir en mentira.

Desde que supe lo de Tarantino veo su cine como la paja autocomplaciente de un cinéfilo, entretenido, pero carente de cualidades sublimes.
0 K 18
#18 soberao *
#8 Esto solo demuestra que cada artista no es más que un ser humano aunque tenga detrás una obra inmensa, y que el ser humano comete errores que le pesarán el resto de su vida.
En el caso de Tarantino demuestra la clase de persona que es, porque lo suyo no es un error del pasado que no puede borrar, lo suyo es el presente y su colaboración presente en la propaganda y el blanqueamiento del genocidio. Una cosa es ser amigo de Israel y otra es justificar y apoyar la limpieza étnica contra todos los pueblos de la zona....
0 K 19
Qoshqarbaev #6 Qoshqarbaev
Un tipo que apoya de forma explícita a un país genocida y se fotografía alegremente con el ejército de los mataniños merece cosas bastante peores que el hecho de que no veamos sus películas.  media
5 K 69
Supercinexin #15 Supercinexin
#6 Además de amigo personal durante toda su carrera de un violador en serie condenado.

Las películas, siendo objetivos, Pulp Fiction es una película genial, y para ya de contar. No, Reservoir Dogs tampoco. No, Kill Bill tampoco.
1 K 31
#17 soberao
#6 Esa foto no es con el ejército de Israel sino de la propaganda. Esas niñas no van a pegar tiros ni las van a mandar a Líbano, es la imagen que venden para atraer a jóvenes extranjeros para que sirvan unos meses en el ejercito, como si en vez de un campo de nabos lleno de pajilleros te fueras a una rave llena de tías.
Cualquiera que viva en Israel sabe lo que te espera siendo jóven y en el ejército, por eso venden la imagen de que está lleno de tías y que luego después de servir te vas a ir con una de ellas a tus vacaciones a Thailandia, que después de asesinar a niños y civiles te lo mereces campeón.
m.youtube.com/watch?v=OHJEpnCL5nE
1 K 30
#1 luckyy
No, y a Woody tampoco!
3 K 59
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca *
Me gustan sus películas y no dejaré de verlas. Pero el sujeto en cuestión es un mamífero de muy bajo porte moral, así que las veré piratas para no darle un duro más a este lameculos sionista.
Que estuviera años haciéndose el sueco sabiendo lo que hacía su amiguito Weinstein es suficiente para medir la inmoralidad y cobardía del bueno de Quentin. No me sorprende que lleve años silbando y mirando al cielo mientras se masacra a miles de civiles en Palestina.
5 K 58
Connect #9 Connect
Hoollywood apesta
1 K 33
Top_Banana #12 Top_Banana
Ser un sionista de mierda es lo que tiene. Te acompañará el resto de tu vida.
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#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Como en Starship Troopers... ¿quiere saber mas!!!!?

No cojones, a mi me importa una mierda la vida personal de actores, directores, escritores... con respecto a una obra. Podrá pasar a ser relevante si se convierte en políticos, o si políticos se rodean de ellos.
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Rixx #14 Rixx
Kill Bill es una basura al cuadrado y Tarantino un bocachanclas :-D
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ElBeaver #11 ElBeaver
Lo considero un pastiche cargado de violencia extrema y efectos visuales, pero con escaso trasfondo; no obstante, admito que Pulp Fiction tiene fragmentos excelentes a pesar de su carácter derivativo.
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Bhuvaya #13 Bhuvaya
No le doy ni un euro al saco de pus éste.
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#16 minoch4
Obra o autor, uff eso es más viejo como cineasta me encanta,sus opiniones como cineasta las valoraré en otras cuestiones ya tal, como a cualquiera
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menéame