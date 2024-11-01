El reestreno de ‘Kill Bill’ pone a Tarantino frente al espejo de los tiempos modernos: ¿se le puede desligar de sus declaraciones más polémicas?

Interesante opinión del periodista Alberto Corona sobre la deriva actual de Quentin Tarantino en su defensa del sionismo y una nueva relectura desde el presente de algunas de sus películas, a partir del reestreno de Kill Bill,
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- Tarantino es un director genial, que probablemente sea recordado por muchos años.
- Tarantino es una persona detestable y un auténtico saco de mierda.
¿Qué hay que ligar o desligar?
Yo soy de esta última opinión, sólo castigaría a la obra si refleja el pensamiento que me desagrada del autor, por ejemplo si quitase un Kill Bill volumen 3 donde el protagonista fuese una israelí y saliese descuartizando niños palestinos con una katana y lo presentase como algo bueno/necesario... pues aquí sí que le haría boicot
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Eso sí, si lo veo en persona no le doy ni la mano, ni pagaría por su autógrafo/foto en las conferencias que fuese, es una persona mala, punto
Si habla de otras cosas, el mismo que mi vecino del tercero. Es más, ni sé ni me importa si es un saco de mierda o una persona encantadora.
#3 Correcto. Pero ahí estás hablando de la obra, no del autor.
Yo, desde que supe lo de Malva Marina, no volví a leer a Neruda, porque toda su poesía se acababa de convertir en mentira.
Desde que supe lo de Tarantino veo su cine como la paja autocomplaciente de un cinéfilo, entretenido, pero carente de cualidades sublimes.
En el caso de Tarantino demuestra la clase de persona que es, porque lo suyo no es un error del pasado que no puede borrar, lo suyo es el presente y su colaboración presente en la propaganda y el blanqueamiento del genocidio. Una cosa es ser amigo de Israel y otra es justificar y apoyar la limpieza étnica contra todos los pueblos de la zona....
Las películas, siendo objetivos, Pulp Fiction es una película genial, y para ya de contar. No, Reservoir Dogs tampoco. No, Kill Bill tampoco.
Cualquiera que viva en Israel sabe lo que te espera siendo jóven y en el ejército, por eso venden la imagen de que está lleno de tías y que luego después de servir te vas a ir con una de ellas a tus vacaciones a Thailandia, que después de asesinar a niños y civiles te lo mereces campeón.
m.youtube.com/watch?v=OHJEpnCL5nE
Que estuviera años haciéndose el sueco sabiendo lo que hacía su amiguito Weinstein es suficiente para medir la inmoralidad y cobardía del bueno de Quentin. No me sorprende que lleve años silbando y mirando al cielo mientras se masacra a miles de civiles en Palestina.
No cojones, a mi me importa una mierda la vida personal de actores, directores, escritores... con respecto a una obra. Podrá pasar a ser relevante si se convierte en políticos, o si políticos se rodean de ellos.