Reclaman al Ayuntamiento de Vallladolid la retirada de los honores concedidos a Franco

La fundación Jesús Pereda de CCOO Castilla y León exige cumplir la Ley de Memoria Democrática. Más de 45 años después de la muerte del dictador, resulta inaceptable que una institución democrática conserve honores a quien lideró un régimen responsable de la represión, el exilio y la muerte de miles de personas, incluidas trabajadoras, trabajadores, militantes sindicales y defensores de las libertades públicas.

Esteban_Rosador #1
Consecuencias de una transición modélica hacia una democracia plena. Van 47 años y los símbolos franquistas siguen en el mismo sitio
Esteban_Rosador #2
#1 franco sigue siendo alcalde honorario de Valladolid.
#3 mcfgdbbn3
¿Y por qué no lo quitaron cuando estaba la izquierda? ?(

Ya que están, que le hagan también alcalde honorario a Juana Chaos y compañía, que también es violento.
Esteban_Rosador #4
#3 Óscar puente ser negó a retirar la laureada del escudo de Valladolid.
#5 mcfgdbbn3
#4: Que tampoco hacía falta retirarla, con hacer un documento que cambie el motivo por el que está ahí podría haber bastado.

Que si la quitan junto con la corona tampoco me da pena.
#6 Katos
Anda mira como el Barca con sus medallitas al generalisimo.

El bautizo del Nou Camp entre banderas y simbologia franquista amén de presidente afines al régimen.
