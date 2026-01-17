Reclaman al Ayuntamiento de Vallladolid la retirada de los honores concedidos a Franco

La fundación Jesús Pereda de CCOO Castilla y León exige cumplir la Ley de Memoria Democrática. Más de 45 años después de la muerte del dictador, resulta inaceptable que una institución democrática conserve honores a quien lideró un régimen responsable de la represión, el exilio y la muerte de miles de personas, incluidas trabajadoras, trabajadores, militantes sindicales y defensores de las libertades públicas.
| etiquetas: valladolid , franci , memoria , justicia
Ya que están, que le hagan también alcalde honorario a Juana Chaos y compañía, que también es violento.
Que si la quitan junto con la corona tampoco me da pena.
El bautizo del Nou Camp entre banderas y simbologia franquista amén de presidente afines al régimen.