Rechazan la demanda de Abogados Cristianos contra el Ayuntamiento de Ciudad Real por el cuadernillo sobre diversidad

Un juzgado ha rechazado la demanda presentada por la Fundación Abogados Cristianos por el reparto del cuadernillo infantil “Mandalas con valores”

TripleXXX #5 TripleXXX
¿Y la pena de banquillo?

Debería haber algún medio para que los denunciados por estos bichos tuviesen alguna compensación por el tiempo perdido y, sobre todo, por el estrés causado.
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
El día que PP y Vox gobiernen en coalición, la democracia estará en peligro.
#4 Eukherio
#1 Quizá, pero la táctica de Abogados cristianos no depende de políticos, depende de jueces afines. Ellos demandan a discreción y cuando le cae una a uno de los suyos le toca al sudemandado desfilar hasta los juzgados a dar explicaciones por algo que todos ahí saben perfectamente que es legal.

Es simple intimidación. Si no hubiese jueces dispuestos a apoyarlos y les empezasen a caer multas rápido desaparecían, gobernase quien gobernase.
Esteban_Rosador #6 Esteban_Rosador
#4 el objetivo final es que Vox esté en el gobierno.
yoma #2 yoma
Debería haber una cuota máxima de demandas al año. Saturar la justicia caprichosamente no debería estar permitido.
reithor #3 reithor
Me la agarran con la mano
