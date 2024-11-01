·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5042
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
5965
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
3893
clics
Circular a 120 km/h por el carril izquierdo
4934
clics
Pedro Rollán Presidente del Senado (PP) haciendo el Ridículo
5334
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
más votadas
517
La 2 (5,6%) adelanta a laSexta (5,5%) y Cuatro (5,2%) en la franja de la tarde
520
Representantes de los médicos del SAS: "No hay palabras para expresar la desolación de nuestro colectivo ante el hundimiento de la medicina pública"
322
Paco Lobatón desgarra al confesar la tortura que sufrió en el franquismo y manda un recado a Ayuso
441
Las fotos de Amama con dirigentes del PP que rompen la campaña de Moreno Bonilla contra las víctimas del cáncer
326
Trump anuncia que habrá operaciones terrestres en Venezuela
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
17
clics
Rechazan la demanda de Abogados Cristianos contra el Ayuntamiento de Ciudad Real por el cuadernillo sobre diversidad
Un juzgado ha rechazado la demanda presentada por la Fundación Abogados Cristianos por el reparto del cuadernillo infantil “Mandalas con valores”
|
etiquetas
:
abogados cristianos
,
ciudad real
,
laicismo
5
2
0
K
86
politica
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
86
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
TripleXXX
¿Y la pena de banquillo?
Debería haber algún medio para que los denunciados por estos bichos tuviesen alguna compensación por el tiempo perdido y, sobre todo, por el estrés causado.
1
K
21
#1
Esteban_Rosador
El día que PP y Vox gobiernen en coalición, la democracia estará en peligro.
0
K
20
#4
Eukherio
#1
Quizá, pero la táctica de Abogados cristianos no depende de políticos, depende de jueces afines. Ellos demandan a discreción y cuando le cae una a uno de los suyos le toca al sudemandado desfilar hasta los juzgados a dar explicaciones por algo que todos ahí saben perfectamente que es legal.
Es simple intimidación. Si no hubiese jueces dispuestos a apoyarlos y les empezasen a caer multas rápido desaparecían, gobernase quien gobernase.
3
K
52
#6
Esteban_Rosador
#4
el objetivo final es que Vox esté en el gobierno.
0
K
20
#2
yoma
Debería haber una cuota máxima de demandas al año. Saturar la justicia caprichosamente no debería estar permitido.
0
K
11
#3
reithor
Me la agarran con la mano
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Debería haber algún medio para que los denunciados por estos bichos tuviesen alguna compensación por el tiempo perdido y, sobre todo, por el estrés causado.
Es simple intimidación. Si no hubiese jueces dispuestos a apoyarlos y les empezasen a caer multas rápido desaparecían, gobernase quien gobernase.