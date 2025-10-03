Rafa Nadal ya es doctor "honoris causa" por la universidad de Salamanca

El extenista se ha convertido en el primer deportista investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, la máxima distinción que concede la institución académica. Es el nombramiento con la oposición más inhabitual en la historia a la designación de una persona ilustre: Nadal recibió el “no” del 34% de los doctores, al entender que este tipo de distinciones deben centrarse en cuestiones académicas en ámbitos que sean objeto de estudio por parte de la universidad.