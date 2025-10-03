edición general
Rafa Nadal ya es doctor "honoris causa" por la universidad de Salamanca

El extenista se ha convertido en el primer deportista investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, la máxima distinción que concede la institución académica. Es el nombramiento con la oposición más inhabitual en la historia a la designación de una persona ilustre: Nadal recibió el “no” del 34% de los doctores, al entender que este tipo de distinciones deben centrarse en cuestiones académicas en ámbitos que sean objeto de estudio por parte de la universidad.

Moixa #2 Moixa
Un descrédito para esa universidad
19 K 176
#16 lluissubi
#2 es de estudio. Que interés tiene la universidad de salamanca en dar "honoris causa" a un tenista. Ha estudiado en esa universidad y sacó notas para esa mención?
Sera por:
. “Con esfuerzo, dedicación y talento se pueden alcanzar metas extraordinarias. El deporte me enseñó el valor de la disciplina. Nada se consigue sin esfuerzo diario, sin compromiso y sin cuidar los pequeños detalles”, ha manifestado. También ha defendido que tiene un “doctorado en resiliencia” y que su ambición sana le ha llevado a alcanzar muchos trofeos. “Lo que aprendí en las pistas me ha acompañado dentro y fuera.“

Con perdón, pero es de España casposa.
0 K 7
Khadgar #19 Khadgar
#16 ¿Qué interés puede tener la universidad? Pues no tengo ni idea. :roll:
 media
0 K 14
Lutin #23 Lutin
#2 Es el doctor en tenis de tierra con bolas wimbledon.
0 K 8
Kachemiro #24 Kachemiro
#2 este individuo dejó los estudios en cuarto de la ESO, no tiene aprobado ni el COU ni la selectividad y Jamás ha pisado una universidad para cursar estudios superiores.
Un descrédito para la facultad y una deshonra para todos aquellos que nos dejamos varios años de vida estudiando para sacar una licenciatura
#32 Katos
#32 Katos
#2 ya esta el flipao... Hacedle caso..

Puedo entender que no te guste.
Pero también no puedo entender que uno de los mejores deportistas de la historia cause odio.

Asi que te comes el odio y luego lo cargas. Que Nadal será el mejor deportista de tu país, quizá por muchas décadas más.

Odio España odio Nadal y no tengo más que odio en mi vida..suerte.

? Tus hijos que tal?
0 K 9
Charles_Dexter_Ward #6 Charles_Dexter_Ward *
Para reflexionar: con 91 votos en contra, el 34% del total, la propuesta de Rafael Nadal para el doctorado Honoris Causa (un galardón que nunca suscita polémica) ha sido con toda probabilidad la que más rechazo ha causado en la historia de la Universidad de Salamanca
x.com/jsarrionan/status/1881397929908576320?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^t
4 K 58
#14 Grahml *
#3 Me parecía más sensato el Rafael Nadal tenista, que el Rafael Nadal extenista:

«La vida me va muy bien sin ser doctor»
www.abc.es/deportes/tenis/20140326/abci-nadal-declas-honoris-causa-201

#6 Hace una década Nadal tenía buen criterio. Parece ser que ahora lo ha perdido.

De la misma noticia que comparto

«Yo sólo quiero recibir un reconocimiento de estas características si hay unanimidad para querérmelo dar»,
0 K 20
#28 cunaxa
#6 Solo 34% de los votos en contra. Qué descrédito para la Universidad.
Salamanca, quien te ha visto y quien te ve.
0 K 7
bronco1890 #13 bronco1890
Como Pelé, Paul McCartney, Aretha Franklin (doctorada en Harvard, nada menos) o Dolly Parton.
Por eso es "honoris causa" por destacar en un ámbito concreto de la cultura, el deporte... no hace falta presentar una tesis doctoral para que te lo den.
3 K 39
Asimismov #17 Asimismov
#13 Dolly Parton es Una persona excepcional, Rafa solo es un tenista excepcional.
Hay categorías.
1 K 23
placeres #22 placeres
#13 Beckham o Jordan hubieran sido mejores ejemplos de doctorados por sus logros de deportista sin ningun otro valor humano

¿Dolly parton tiene un honoris causa? pero como dice #17 La labor educativa de Dolly Parton es para ponerle un monumento (Ya lo tiene), ha movido millones/influencia política para que los niños de escasos recursos tengan libros, su fundación ha repartido centenares de millones de libros.

Igualmente el impacto en la sociedad de Aretha Franklin trascendió muchísimo su trabajo como cantante.
1 K 23
Gadfly #25 Gadfly
#13 calla!!!, que les jodes todo el hate a los meneantes de bien...
0 K 7
repix #9 repix
Por hacer nada.
Asco de país.
2 K 24
crob #4 crob *
Lo que faltaba... Méritos académicos para deportistas sin hacer nada
1 K 24
#1 carlosjpc
vaya mierda, mejor que le den el nobel de la pazzz al calvo
2 K 24
kevers #7 kevers
El próximo año se lo podrían dar al campeón de petanca.
#33 Katos
#33 Katos
#7 y cuantos Roland Garros tiene?
0 K 9
kevers #37 kevers
#33 ¿y cuantos campeonatos de petanca tiene el otro?
0 K 12
Torrezzno #11 Torrezzno
El gorrito para tapar la cabeza. Bien pensado Rafa
0 K 20
#21 Alcalino
Rafa Nadal es más doctor.
Y la universidad de Salamanca, menos universidad
1 K 18
#15 Cincocuatrotres
No creo que tenga que demostrar nada Nadal a estas alturas, para mí es un error, sin más.
1 K 17
#18 IsraelEstadoGenocida
Parece ser que el pique con Federer sigue también fuera de las pistas

www.tennis.com/baseline/articles/federer-becomes-a-doctor-thanks-to-ho
0 K 14
#20 Leclercia_adecarboxylata
#18 Lo acepta ahora y no en 2014. Algo ha pasado desde luego.
0 K 11
pitercio #35 pitercio *
Sin duda el pavo es subnormal porque alguien con criterio habría dicho: muchas gracias, agradezco de corazón su gesto, pero sinceramente no merezco un galardón educativo. Pero si eres tonto y cortito, haces monerías para que te aplaudan.
0 K 13
#8 Leclercia_adecarboxylata
Deberían dárselo a "Los del Río". Nadie ha hecho bailar a todo el planeta como lo han hecho ellos incluso 30 años después de que lanzaran la que ha sido una de las canciones más importantes de la historia.
0 K 11
Gadfly #27 Gadfly
#8 es cuestión de proponerlo
0 K 7
Uda #10 Uda *
Ese tolay al que le lamen las pelotas... qué vergüenza.
0 K 10
#34 imaginateca
Cómo ha cambiado la película. Hace un año, por decir algo negativo del fantoche este, casi te echaban de Meneame los talibanes del tenis.
0 K 10
chu #31 chu
Apología del sacrificio, de la obsesión enfermiza por el trabajo, del sufrimiento... Valores que interesa implantar en la sociedad.
0 K 10
#5 Barriales
En breve, la Orden de la Jarretera, o lo que haga falta.
0 K 8
Yuiop #36 Yuiop
¿Para cuando el Horroris Causa para Ayuso por su labor en las Residencias?
0 K 7
#30 Sigo_intentandolo
Después de la escoria de rector que tiene esa universidad... nos podemos esperar cualquier cosa.

Lo del rector es muuuuchisimo peor que lo de Nadal
0 K 7
Gadfly #26 Gadfly
Y como siempre, Muro de pago
0 K 7
#12 sliana
Que bien, se puede dedicar a operar a la gente en los hospitales. Quien quiere ser el primero?
0 K 7
vilgeits #3 vilgeits
Memorable su tenis...digoo su tesis.
0 K 7
#29 Aaaa3
Es decir, que ser doctor honoris causa no implica tener unos estudios, ni una carrera dedicada a la investigación, ni siquiera haber terminado la ESO.
Esta bien saberlo, yo pensaba que eso se le daba a gente inteligente y que ha hecho algo importante.
0 K 6

