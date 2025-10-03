Rafa Nadal ya es doctor "honoris causa" por la universidad de Salamanca

El extenista se ha convertido en el primer deportista investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, la máxima distinción que concede la institución académica. Es el nombramiento con la oposición más inhabitual en la historia a la designación de una persona ilustre: Nadal recibió el “no” del 34% de los doctores, al entender que este tipo de distinciones deben centrarse en cuestiones académicas en ámbitos que sean objeto de estudio por parte de la universidad.
. “Con esfuerzo, dedicación y talento se pueden alcanzar metas extraordinarias. El deporte me enseñó el valor de la disciplina. Nada se consigue sin esfuerzo diario, sin compromiso y sin cuidar los pequeños detalles”, ha manifestado. También ha defendido que tiene un “doctorado en resiliencia” y que su ambición sana le ha llevado a alcanzar muchos trofeos. “Lo que aprendí en las pistas me ha acompañado dentro y fuera.“
Un descrédito para la facultad y una deshonra para todos aquellos que nos dejamos varios años de vida estudiando para sacar una licenciatura
«La vida me va muy bien sin ser doctor»
#6 Hace una década Nadal tenía buen criterio. Parece ser que ahora lo ha perdido.
De la misma noticia que comparto
«Yo sólo quiero recibir un reconocimiento de estas características si hay unanimidad para querérmelo dar»,
Salamanca, quien te ha visto y quien te ve.
Por eso es "honoris causa" por destacar en un ámbito concreto de la cultura, el deporte... no hace falta presentar una tesis doctoral para que te lo den.
Hay categorías.
¿Dolly parton tiene un honoris causa? pero como dice #17 La labor educativa de Dolly Parton es para ponerle un monumento (Ya lo tiene), ha movido millones/influencia política para que los niños de escasos recursos tengan libros, su fundación ha repartido centenares de millones de libros.
Igualmente el impacto en la sociedad de Aretha Franklin trascendió muchísimo su trabajo como cantante.
Y la universidad de Salamanca, menos universidad
Lo del rector es muuuuchisimo peor que lo de Nadal
Esta bien saberlo, yo pensaba que eso se le daba a gente inteligente y que ha hecho algo importante.