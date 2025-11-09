Quieren cobrar un impuesto por cada kilómetro si conduces un coche eléctrico

Durante años, los conductores de coches eléctricos han disfrutado de ventajas fiscales y subvenciones en buena parte de Europa. Pero esa etapa empieza a mostrar signos de agotamiento. Noruega eliminará la exención del IVA y muchos privilegios, y ahora Reino Unido puede convertirse pronto en uno de los primeros países en aplicar un impuesto específico por el uso de este tipo de vehículos. Ahora, la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, planea introducir un nuevo modelo de tributación basado en los kilómetros recorridos.
Si antes se recaudaban (por decir algo) 1.000.000 ahora con el nuevo sistema se debería recaudar algo similar, solo debería ser distinto el reparto, que pague más el que lo use más, pero repito, no debe haber afán recaudatorio, solo reparto más real del modo de pago.