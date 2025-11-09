edición general
7 meneos
37 clics
Quieren cobrar un impuesto por cada kilómetro si conduces un coche eléctrico

Quieren cobrar un impuesto por cada kilómetro si conduces un coche eléctrico

Durante años, los conductores de coches eléctricos han disfrutado de ventajas fiscales y subvenciones en buena parte de Europa. Pero esa etapa empieza a mostrar signos de agotamiento. Noruega eliminará la exención del IVA y muchos privilegios, y ahora Reino Unido puede convertirse pronto en uno de los primeros países en aplicar un impuesto específico por el uso de este tipo de vehículos. Ahora, la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, planea introducir un nuevo modelo de tributación basado en los kilómetros recorridos.

| etiquetas: coches , coches eléctricos , impuestos
6 1 0 K 72 tecnología
20 comentarios
6 1 0 K 72 tecnología
Comentarios destacados:        
#1 Mesopotámico *
Saqueo extremo, servicios de mierda y pobreza.
5 K 74
#12 MPPC
#1 ¿Alguien creía que los impuestos de los carburantes no se iban a trasladar a los eléctricos en algún momento?
4 K 54
#15 CosaCosa
#12 si recordaran que existen las guillotinas, eso no pasaria
0 K 7
Euripio #18 Euripio
#15 Estaría dispuesto a pagar impuestos por las guillotinas eléctricas : 2,1 céntimos por cabeza.
0 K 7
#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 #15 Si alguien pensaba que el estado iba a dejar de recaudar el impuesto de hidrocarburos sin un sustituto, es que es un iluso.
0 K 20
#20 CosaCosa
#19 entonces es que se ha convertido en subdito, no en ciudadano
0 K 7
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Os recuerdo una cosilla: impuesto de hidrocarburos.
3 K 56
DaniTC #4 DaniTC
#2 se veía venir.
2 K 39
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
#4

Pa que lo viera venir yo ... es que no hace falta ser muy espabilado (y me lo olía hace tiempo) :roll:

Y sospecho que #5 también se lo olía. xD
1 K 28
powernergia #9 powernergia
#6 #5 "ahora Reino Unido puede convertirse pronto en uno de los primeros países en aplicar un impuesto específico por el uso de este tipo de vehículos."

Tal vez os estéis adelantando un poco no?.

Lo de la eliminación de las ayudas es un paso lógico, y obviamente los propietarios de los eléctricos también tendrán que pagar impuestos algún día como el resto de vehículos, pero de momento no hay nada.
0 K 11
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#9

Yo he dicho que lo veo para un futuro, no que vaya a ser inmediato (de hecho espero comprarme un eléctrico en unos pocos años y disfrutarlo algo)

Por otro lado, una anecdota sobre el impuesto de hidrocarburos. Creo que los italianos siguen pagando con él, la guerra de Abisinia xD (creo que ahora han unificado todos)
1 K 29
Barney_77 #7 Barney_77 *
#4 A ver si te piensas que van a renunciar a la golosisima partida de impuestos de hidrocarburos.... Los gobiernos tienen el recaudar como su razón de ser.
1 K 32
Kantinero #5 Kantinero
Claro, el impuesto sobre las gasolinas es una fuente de ingresos muy importante, no van a renunciar a él, si alguno cree que va a ir de Barcelona a Madrid por 10€ es que es un iluso.
3 K 52
makinavaja #8 makinavaja
#5 Los primeros años les han dejado, para que se enganchen... luego vendrá la dura realidad...
4 K 52
#3 ombresaco
Previsible, ya que no se recauda por combustible (de forma indirecta, vendría a tasar los kilómetros)
1 K 30
pitercio #14 pitercio *
¿Tienes dinero? ¡Dame, yo quiero! Qué sí, que sé que tienes dinero, tienes casa, coche, tranqui que te lo quito del sueldo. Pero nunca pidas que asuma mi responsabilidad si pasa cualquier cosa, bueno si, puedes pedir, pero no esperes que lo haga. Si no te mola, vota a mí colega y vamos turnando ¡Ah, haber montado tú un partido político! ¡Chao bacalao!
0 K 12
#16 pirat
Las mismas grandes constructoras que han "forzado" costosas obras faraónicas, absurdas, ineficientes, innecesarias, irracionales, dupli y tripicadas ahora exigen a la administración su mordida, peazo bocao, para su mantenimiento como un pozo sin fondo de extorsión.
Hay quien considera inocuo este tipo mafioso de corrupción, pero afecta directamente detrayendo recursos de la ciudadanía en necesidades esenciales por la que hemos pagado y estos sádicos nos hurtan.
Debo ser yo, que sin…   » ver todo el comentario
0 K 8
#11 tobruk1234 *
Hombre eso de la excepcion del pago de impuestos de circulacion de los ayuntamientoa a los electricos que no pagan y a lis hibridos del 50% era una desigualdad para los que no podiamos gastar 50m€ en un electrico, asi que ya vale de subvencionar a los electricos y que paguen impuestos igual que los de combustion. Alguno conozco que lleva 10 años sin pagar el impuesto de circulacion pq su coche es electrico pero las carreteras del pueblo las utiliza igual que el mio de combustion.
0 K 7
Olepoint #10 Olepoint
Pues depende de la cantidad final. A ver, el concepto es la progresividad en los pagos, no es normal que una persona que tiene un coche y hace 1000km al año pague lo mismo que uno que hace 80.000km al año. Debe haber una cantidad mínima de pago, vale, por otro lado, tampoco la suma de lo recaudado en total no debería superar lo recaudo anteriormente, solo cambiar el sistema de cobro.

Si antes se recaudaban (por decir algo) 1.000.000 ahora con el nuevo sistema se debería recaudar algo similar, solo debería ser distinto el reparto, que pague más el que lo use más, pero repito, no debe haber afán recaudatorio, solo reparto más real del modo de pago.
0 K 7
#17 VFR
#10 Me sorprende cuando veo a los de izquierdas defendiendo los impuestos directos. Vamos avanzando
1 K 28

menéame