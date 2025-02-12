¿Cómo tributan los bienes de lujo en España?

En España, los bienes de lujo están sujetos a una serie de impuestos y regulaciones fiscales específicas que reflejan su estatus especial en la economía. Este artículo explora en detalle cómo tributan los bienes de lujo en el sistema fiscal español, proporcionando una visión completa de las obligaciones tributarias asociadas a la adquisición, posesión y transmisión de estos artículos exclusivos.