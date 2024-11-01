edición general
10 meneos
60 clics
¿Quién está detrás del grupo neonazi Núcleo Nacional, que quiere abrir una sede en Barcelona? (catalán)

¿Quién está detrás del grupo neonazi Núcleo Nacional, que quiere abrir una sede en Barcelona? (catalán)

El 4 de enero, el grupo de extrema derecha Núcleo Nacional anunció que abriría una sede en Barcelona. Sin embargo, solo reveló la hora de la presentación —las 18:00 horas del sábado 10 de enero— sin especificar la dirección de la nueva sede. La respuesta de los movimientos antifascistas no se hizo esperar: ayer jueves difundieron un vídeo en las redes sociales en el que desenmascaraban a algunos de los miembros catalanes del grupúsculo de inspiración neonazi y fascista. Al mismo tiempo, los colectivos antifascistas han anunciado manifestaciones

| etiquetas: núcleo nacional , grupo neonazi , sede en barcelona
8 2 0 K 104 politica
9 comentarios
8 2 0 K 104 politica
sotillo #2 sotillo
Pues se parecen a terroristas, visten como terroristas y actúan como terroristas, no se yo
5 K 79
#5 NoMeVeas
#2 Nostálgicos de extremo centro, no cabe duda.
0 K 9
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#2 cuando gobierne la extrema derecha les creerán un grupo como ICE para colocarlos?
1 K 27
#9 Kalandraka125 *
#8 Se dan un aire ya a escoltas de representantes electos.
0 K 7
jonolulu #3 jonolulu
Lo interesante siempre es saber quién pone la pasta
2 K 37
#4 Meinhard
La crem de la crem : Isabel Peralta,Iván i David Rico Olivares,Enrique Lemus,‘Pugilato’,César Agüero (que regenta un gimnasio en la Llagosta llamado Club 323),Dídac González,Javier Bernal Oliveras.
0 K 16
MacMagic #6 MacMagic
#4 los mas listos de cada promoción, sin duda.
0 K 10
alcama #1 alcama
Creo que la comunidad donde más presencia tiene la ultraderecha es Cataluña. Hay buen caldo de cultivo allí
1 K -8
#7 PerritaPiloto
#1 Seguramente sean Madrid, Valencia o Castilla y León, pero tú a lo tuyo.
0 K 8

menéame