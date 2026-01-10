Cargas policiales en Sentmenat por la apertura de una sede de Núcleo Nacional

La apertura de la primera sede en Catalunya de la organización de ultraderecha Núcleo Nacional provocó este sábado por la noche una fuerte tensión en Sentmenat (Vallès Occidental), donde los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo cargas policiales para impedir que los manifestantes se acercaran al local. La llegada de centenares de personas, muchas de ellas procedentes de Barcelona, desencadenó un amplio despliegue de orden público en una zona de naves industriales donde el grupo ultra había fijado finalmente su inauguración.