Cargas policiales en Sentmenat por la apertura de una sede de Núcleo Nacional

La apertura de la primera sede en Catalunya de la organización de ultraderecha Núcleo Nacional provocó este sábado por la noche una fuerte tensión en Sentmenat (Vallès Occidental), donde los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo cargas policiales para impedir que los manifestantes se acercaran al local. La llegada de centenares de personas, muchas de ellas procedentes de Barcelona, desencadenó un amplio despliegue de orden público en una zona de naves industriales donde el grupo ultra había fijado finalmente su inauguración.

Asimismov #5 Asimismov *
Núcleo Nacional puede manifestarse frente a la sede del PSOE en Ferraz y la gente no puede manifestarse en la sede de Núcleo Nacional en Sentmenat.

Vaya una democracia tan bonita que nos está quedando
radon2 #6 radon2
El portavoz , César Agüero , es un ex-Ciudagramos, sí ese partido de centro-progresista.
#2 UNX
Llamarlos ultraderecha es blanquearlos.
#3 HangTheRich
Pa cuando una en Donosti :troll:
Kantinero #4 Kantinero *
#3 En Donosti Vox se va a disparar por la incompetencia de la alcaldía en manos del PNV, al tiempo
Y una oposición Bildu inexistente
