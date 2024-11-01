Quejas en Turquía sobre el control estadounidense de la flota de F-35

Nalan Yazgan, ingeniero turco que anteriormente trabajó como director ejecutivo en en proyecto del F-35, hizo unas curiosas declaraciones notables sobre el modelo: “Si Turquía hubiera obtenido aviones F-35, ni siquiera habríamos podido despegar con ellos debido al software. De hecho, no deberíamos haberlos despegado en absoluto”. “El F-35 transmite información sobre todos los activos militares dentro de un radio determinado de forma instantánea y en tiempo real a Estados Unidos e Israel”.
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Eso sí, luego pon solo routers de USA en tu casa para que solo te espíen los buenos.
No te has leído ni la entradilla.
Lo que dice es exactamente eso, que no deberían comprar los F-35...
Pues claro que lo he leido, pero también sé que EEUU se los ha negado, puede que esa información no sea de primera mano o sea falsa ... y también puede que no.
De hecho los habían comprado y no se los dieron.
Era ingeniera y directora de proyecto (no dice cual) en Lockheed Martin. No dice que ella haya trabajado en el proyecto f35.
Con deepl
Llamativas afirmaciones de la turca Nalan Yazgan, que trabajó como directora de proyecto e ingeniera en Lockheed Martin, fabricante del F-35:
????️ «Si Turquía hubiera comprado los F-35, ni siquiera podríamos haberlos puesto en vuelo debido al software. De hecho, no deberíamos haberlo hecho».
«El
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