Quejas en Turquía sobre el control estadounidense de la flota de F-35

Nalan Yazgan, ingeniero turco que anteriormente trabajó como director ejecutivo en en proyecto del F-35, hizo unas curiosas declaraciones notables sobre el modelo: “Si Turquía hubiera obtenido aviones F-35, ni siquiera habríamos podido despegar con ellos debido al software. De hecho, no deberíamos haberlos despegado en absoluto”. “El F-35 transmite información sobre todos los activos militares dentro de un radio determinado de forma instantánea y en tiempo real a Estados Unidos e Israel”.