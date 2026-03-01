Putin denuncia que la muerte de Jamenei es una violación de "todas las normas de la moral humana"

Moscú expresa profundo pesar ante autoridades de Irán tras el bombardeo al ayatolá Alí Jamenei, ataque que el Kremlin atribuye a Estados Unidos e Israel y califica como una afrenta al derecho internacional y los valores fundamentales. "El asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como la de miembros de su familia, ha sido cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho Internacional" dijo Vladimir.
No me da ninguna pena que se hayan cargado a Jamenei, conste.
Lo triste es que parece que nadie repara en algo tan básico.
Ésto es occidente, gente que te pide negociar y cuando encuentra el momento oportuno dentro de sus planes te ataca y asesina. Éste es el mensaje.
Y no es nuevo, el año pasado hicieron lo puto mismo.
Pd: Occidente son 1000 millones, para que los despistados vayan cogiendo el apunte de qué proyecta el país más avanzado del planeta ante los 7000 restantes.
Si vendemos derechos humanos que no respetamos y asesinamos a los tipos con los que negociamos queda claro que nuestro futuro se basa en una fuerza bruta que mengua a diario.
Un plan sin fisuras, como todos.
Me remito a #5 que expresa bastante bien mi opinión.
www.meneame.net/story/autoridades-iranies-elevan-148-ninas-muertas-bom
#7. Los acontecimientos no hacen más que justificar la operación especial rusa en Ucrania, eso es así.
Y ojalá hagan tiranicidio a Putin también. Otro dictador asesino.
La barbarie contra las niñas no son daños colaterales ni por asomo, sino un aviso adrede a navegantes de hasta dónde son capaces de llegar psicopatas como Netanyahu.
No creo un despiste ni lo uno ni lo otro en tanto que tienen misiles guiados, satelital, y uno de los mejores servicios de inteligencia del Mundo, el Mossad... además de ser un ataque totalmente programado y organizado.
Todas las imágenes de todos los artículos son de archivo, no de ayer
Suena un poco como los bebés decapitados por Gaza el 7 de Octubre..
Noticias muy brutas que salen en pocas horas y luego…
Y ojalá sea así
"...No es Kabul en 2021, es la escuela iraní atacada el 28 de febrero..."
www.meneame.net/story/no-kabul-2021-escuela-irani-bombardeada-2026
Que básicamente han cogido la publicación de Al-Jazzera y eso también lo sé hacer yo
Hay videos, ayer vi yo uno unos segundos porque es imposible visionar algo así sin vomitar, en donde queda constatada la barbarie ayer en el colegio de niñas en Irán.
Sabes que nunca o casi casi nunca voto negativo ningún comentario pero dada la gravedad de los hechos y por simple respeto y memoria a esas niñas, te voto negativo y te reporto por bulo.
Una noticia de pocas horas os la creáis, 100% verídica digan lo que digan
Algo contrastado y denunciado en la ONU es publicidad otaneja o CGI
Que sois la polla tu y la landa que circula por aquí
Para esto sí que tienes vídeos y los has visto
Anda vete con tu ejército de humanoides Chinos que estás fatal
Se vienen cositas, nenes, se vienen cositas”
Con esto como quieres que alguien te tome en serio?
Nene..
Pero, claro, ya sé que no se le pueden pedir peras al olmo.
meneame.net/story/exasesor-principe-heredero-saudi-torturo-activista-a
Deberías de saber la diferencia entre suníes y chiíes, aunque pa ti sean la misma mierda.
En Irán las mujeres heredan, tienen propiedades, conducen, estudian, trabajan y están en igualdad legal con los hombres.
Como vuestros aliados... Igualito.
Que mal estaba Siria y que bien está ahora, o Afganistán.... Hijos de puta yankis jodiendo el mundo y tontos lameculos dando las gracias.
El caso es justificar siempre la puta barbarie.