edición general
16 meneos
22 clics
Putin denuncia que la muerte de Jamenei es una violación de "todas las normas de la moral humana"

Putin denuncia que la muerte de Jamenei es una violación de "todas las normas de la moral humana"

Moscú expresa profundo pesar ante autoridades de Irán tras el bombardeo al ayatolá Alí Jamenei, ataque que el Kremlin atribuye a Estados Unidos e Israel y califica como una afrenta al derecho internacional y los valores fundamentales. "El asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como la de miembros de su familia, ha sido cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho Internacional" dijo Vladimir.

| etiquetas: rusia , putin , derecho internacional , moral humana , irán , jamenei
13 3 0 K 190 actualidad
35 comentarios
13 3 0 K 190 actualidad
Comentarios destacados:          
Findeton #1 Findeton
Jamenei, el mismo que ordenaba colgar a homosexuales.
12 K 112
#2 exeware
#1 por eso putin ...
2 K 24
Spirito #5 Spirito *
#1 Efectivamente, Jamenei era un desgraciado religioso que quizás merecía renacer cien veces para que cien veces lo despellejaran vivo pero eso no da pie, ni por asomo, a la barbarie que está protagonizando EEUU e Israel en la zona.

No me da ninguna pena que se hayan cargado a Jamenei, conste.
11 K 120
Findeton #10 Findeton
#5 Bastante de acuerdo con este mensaje tuyo.
0 K 10
#14 Tronchador.
#5 #10 El problema no es que se hayan cargado a Jameini. El problema es que desestabilizar países para poner al gobierno títere de turno crea un caos infernal que provoca un sufrimiento inmenso en la población. Espero que el pueblo iraní sufra lo menos posible. Descansen todos los civiles muertos a mano de unos y otros.
1 K 16
#27 Alcalino
#14 otro problema es que, pese a todo, Jamenei era uno de los moderados, lo más probable es que sus sucesores sean mucho peores. Y sospecho que Israel cuenta con ello, para cerrar la puerta a cualquier futura negociación
1 K 17
#18 Dav3n
#5 Se han cargado al tipo con el que supuestamente negociaban.

Lo triste es que parece que nadie repara en algo tan básico.

Ésto es occidente, gente que te pide negociar y cuando encuentra el momento oportuno dentro de sus planes te ataca y asesina. Éste es el mensaje.

Y no es nuevo, el año pasado hicieron lo puto mismo.

Pd: Occidente son 1000 millones, para que los despistados vayan cogiendo el apunte de qué proyecta el país más avanzado del planeta ante los 7000 restantes.

Si vendemos derechos humanos que no respetamos y asesinamos a los tipos con los que negociamos queda claro que nuestro futuro se basa en una fuerza bruta que mengua a diario.

Un plan sin fisuras, como todos.
3 K 39
ur_quan_master #20 ur_quan_master *
#3 Pues al nivel del Trump poco más o menos.

Me remito a #5 que expresa bastante bien mi opinión.
0 K 11
frankiegth #6 frankiegth *
#1. Lo han asesinado a él y a parte de su familia, además de 148 niñas en un colegio. Lo siento, pero no.
www.meneame.net/story/autoridades-iranies-elevan-148-ninas-muertas-bom

#7. Los acontecimientos no hacen más que justificar la operación especial rusa en Ucrania, eso es así.
8 K 94
Findeton #7 Findeton
#6 Si, toda guerra es injusta e inmoral. La muerte en concreto de Jamenei, que es lo que critica el dictador y asesino Putin, pues no me parece mal.

Y ojalá hagan tiranicidio a Putin también. Otro dictador asesino.
2 K 8
Spirito #12 Spirito
#7 No justifiques la carnicería en un colegio de más de 150 niñas y otras tantas más heridas muy graves con la muerte de Jamenei, porque esa masacre era totalmente innecesaria para cargarse a Jamenei.

La barbarie contra las niñas no son daños colaterales ni por asomo, sino un aviso adrede a navegantes de hasta dónde son capaces de llegar psicopatas como Netanyahu.
2 K 25
Findeton #16 Findeton *
#12 No justifico nada, obviamente no creo que Israel quisiera matar a nadie en ningún colegio en Irán, es absurdo pensar tal cosa porque dicha noticia obviamente juega en su contra internamente en Israel. Pienso que se equivocaron, lo cual no quita que al final sean víctimas de asesinatos, y por eso toda guerra es injusta e inmoral, porque hay víctimas totalmente inocentes.
1 K 1
Spirito #26 Spirito *
#16 Netanyahu ha ordenado el asesinato de miles y miles de niños en la Franja de Gaza, hasta de campos de refugiados.

No creo un despiste ni lo uno ni lo otro en tanto que tienen misiles guiados, satelital, y uno de los mejores servicios de inteligencia del Mundo, el Mossad... además de ser un ataque totalmente programado y organizado.
1 K 16
Don_Pixote #9 Don_Pixote *
#6 lo de las niñas…
Todas las imágenes de todos los artículos son de archivo, no de ayer

Suena un poco como los bebés decapitados por Gaza el 7 de Octubre..
Noticias muy brutas que salen en pocas horas y luego…

Y ojalá sea así
8 K -25
frankiegth #13 frankiegth *
#9. '...No es Kabul en 2021, es una escuela iraní "bombardeada" en 2026...(RTVE)..."
"...No es Kabul en 2021, es la escuela iraní atacada el 28 de febrero..."
www.meneame.net/story/no-kabul-2021-escuela-irani-bombardeada-2026
1 K 23
Don_Pixote #22 Don_Pixote
#13 www.aljazeera.com/amp/news/2026/2/28/israel-strikes-two-schools-in-ira

Que básicamente han cogido la publicación de Al-Jazzera y eso también lo sé hacer yo
1 K 15
Spirito #17 Spirito *
#9 Eso es un bulo.

Hay videos, ayer vi yo uno unos segundos porque es imposible visionar algo así sin vomitar, en donde queda constatada la barbarie ayer en el colegio de niñas en Irán.

Sabes que nunca o casi casi nunca voto negativo ningún comentario pero dada la gravedad de los hechos y por simple respeto y memoria a esas niñas, te voto negativo y te reporto por bulo.
2 K 29
Don_Pixote #24 Don_Pixote *
#17 claro claro como lo de Bucha
Una noticia de pocas horas os la creáis, 100% verídica digan lo que digan

Algo contrastado y denunciado en la ONU es publicidad otaneja o CGI

Que sois la polla tu y la landa que circula por aquí :-D

Para esto sí que tienes vídeos y los has visto :roll: :roll:

Anda vete con tu ejército de humanoides Chinos que estás fatal
0 K 8
Spirito #29 Spirito
#24 Tú sí que estás fatal de lo tuyo, nene.
0 K 8
Don_Pixote #32 Don_Pixote *
#29 “ Cientos de miles de robots humanoides chinos con capacidad militar ya se están construyendo a masa forzada.

Se vienen cositas, nenes, se vienen cositas”

Con esto como quieres que alguien te tome en serio?

Nene..
0 K 8
Spirito #35 Spirito
#32 Si leyeras un poco más de noticias sobre tecnología y avances en China, en vez de los panfletos de tu parroquia, te enterarías mejor de las cosas.

Pero, claro, ya sé que no se le pueden pedir peras al olmo. :roll:
0 K 8
#8 candonga1 *
#1 Ahí, al ladito, además de lo que dices, también trocean periodistas... y tan amigos de nosotros.
1 K 25
Findeton #11 Findeton
#8 Lo cual también critico.
0 K 10
#21 candonga1 *
#19 Aquí blanqueas por elevación, justo lo contrario de criticar.
1 K 25
#28 Toponotomalasuerte
#1 los buenos son los que pusisteis en Siria, Jordania, libia, Iraq o Afganistán. A qué si? O los colegas de Emiratos o Arabia saudí.
Deberías de saber la diferencia entre suníes y chiíes, aunque pa ti sean la misma mierda.
En Irán las mujeres heredan, tienen propiedades, conducen, estudian, trabajan y están en igualdad legal con los hombres.
Como vuestros aliados... Igualito.
Que mal estaba Siria y que bien está ahora, o Afganistán.... Hijos de puta yankis jodiendo el mundo y tontos lameculos dando las gracias.
1 K 27
Eibi6 #31 Eibi6
#1 cosa que le encantaría poder hacer a gente como Ted Cruz y demás fanáticos del cinturón bíblico americano
0 K 8
Mangione #33 Mangione
#1 Que no falte nunca tu comentario justificando la barbarie moderna en base a la barbarie vintage.

El caso es justificar siempre la puta barbarie.
0 K 9
Findeton #34 Findeton
#33 ¿Y lo dices tú que tienes un nick que justifica el asesinato sin juicio alguno?
0 K 10
vicvic #4 vicvic *
Moralidad humana que no aplica con los ucranianos que el manda asesinar, ya que estos no deben ser humanos.. Vaya desfachatez se gasta el viejo tirano.
5 K 65
lonnegan #3 lonnegan *
Aunque tienen razón no tienen credibilidad, están los rusos como para dar lecciones de normas o de moralidad.
3 K 34
#30 Toponotomalasuerte
#3 Cualquiera está para dar lecciones a usa e Israel. El mismo Jack el destripador podría hacerlo por qué no fue tan hijo de puta miserable como estos gusanos traidores asesinos y rastreros.
0 K 11
capitan__nemo #25 capitan__nemo
Como la invasion rusa de ucrania y el genocidio de palestinos cometido en gaza por israelies con mas que ayuda estadounidense.
0 K 19
#23 pozz
Otro aliado del Kremlin que cae fulminado ante la imposibilidad de Rusia de hacer absolutamente nada.... las consecuencias por el descomunal error de calculo de los delirios imperialistas del dictador ruso en Ucrania se siguen sucediendo. xD
0 K 7

menéame