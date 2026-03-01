Putin denuncia que la muerte de Jamenei es una violación de "todas las normas de la moral humana"

Moscú expresa profundo pesar ante autoridades de Irán tras el bombardeo al ayatolá Alí Jamenei, ataque que el Kremlin atribuye a Estados Unidos e Israel y califica como una afrenta al derecho internacional y los valores fundamentales. "El asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como la de miembros de su familia, ha sido cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho Internacional" dijo Vladimir.