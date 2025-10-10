edición general
13 meneos
23 clics
La publicación israelí, Israel Hayom, dice que fue Israel quien empujó a Trump a atacar Venezuela

La publicación israelí, Israel Hayom, dice que fue Israel quien empujó a Trump a atacar Venezuela

María Corina Machado, líder opositora venezolana ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha sobrevivido 15 meses en la clandestinidad enfrentándose a amenazas de muerte por parte de Nicolás Maduro. En una entrevista exclusiva para Israel Hayom, revela su estrategia para la transición democrática y promete que Venezuela trasladará su embajada a Jerusalén, convirtiéndose en el aliado latinoamericano más fuerte de Israel. Via x.com/elmercurioAON/status/2000059950194712590/ [eng]

| etiquetas: venezuela , guerra , trump
10 3 4 K 126 politica
15 comentarios
10 3 4 K 126 politica
desastrecolosal #6 desastrecolosal *
#_1 Tu eres el que mueve cosas y posicionas en google y eso, no?

Mira, a ver si puedes posicionar esto también:

"El caso de la doctora condenada en Venezuela a 30 años de cárcel por criticar a Maduro en un audio de WhatsApp"
www.bbc.com/mundo/articles/c17xde0lqrqo

30 años
3 K 37
carakola #12 carakola
#6 Ya nadie se cree esa mentira sobre los derechos humanos que dicen defender para invadir Venezuela y provocar aún más sufrimiento al pueblo. No cuela. Más cuando tienes a los asesinos golpistas de EEUU detrás.
1 K 32
carakola #10 carakola
Trump ya lo intentó en 2018. Me imagino al hp de Netanyahu hablando con el: !Mira lo que hemos hecho con Gaza y no pasa nada. Tu también puedes hacerlo con Venezuela.
1 K 32
Kantinero #4 Kantinero *
No se si se ha dado alguna vez el hecho de retirar el Nobel, pero esta hija de puta merece que se lo retiren y que le nombren persona non grata
Amenazada de muerte? Cualquier servicio inteligencia si te quiere eliminar te elimina por mucho que te escondas, incluso estando fuera de Venezuela.
Menudo gol que os ha metido Suecos
1 K 21
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Entonces los israelíes financian a Vox para promover el odio en España cuando entraron los fondos de inversión a tirarnos de nuestras casas, los israelíes financian para negar el cambio climático y vender nuestras casas a guiris mientras nos asesinan, los israelíes hacen lo mismo en Portugal, los israelíes promueven la guerra contra venezuela...
0 K 20
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
#1 El titular original es "Nobel prize laureate: 'If they find me, they'll disappear me'" o "Premio Nobel de la paz: 'Si me encuentran, me harán desaparecer'"

Y, ¿en qué parte de la entrevista se dice "Israel fue quien empujó a Trump a atacar Venezuela"? Porque yo no la he encontrado. Espero que eso no te lo hayas sacado de donde la espalda pierde su honesto nombre.
2 K 31
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#7 Hay un enlace a un tuit en el post, vamos que puedes
1 K 3
Pertinax #11 Pertinax
#7 Obvio microblogging.
1 K 23
suppiluliuma #13 suppiluliuma *
#11 Sí. El origen del envío está, claramente, en el tweet de la entradilla, en el que se lanza la acusación, reproduciendo una parte de la entrevista que no apoya esa acusación. Quienquiera que lleve esa cuenta se xitter no tiene una opinión muy alta de la inteligencia de sus lectores.

La buena noticia es que ahora MNM limita la subida de tweets, de modo que nos libramos de los envíos de mierda basados en ellos. O casi.
1 K 23
Pertinax #15 Pertinax *
#13 Enviar la noticia de un medio para colar en la entradilla un tweet de otro, donde se lanza un bulo, intercambiando titulares para saltarse las normas debería estar penalizado.
0 K 17
#2 DiDiNu
Nunca antes una persona había merecido tanto un Nobel de la paz... incrustado en la nuca.
1 K 18
XtrMnIO #3 XtrMnIO
La "nobel de la paz" comiendo el rabo a los genocidas.

Vomitivo.
3 K 18
#14 pozz
El medio no dice nada, el tuit que se enlaza es una respuesta de la entrevista a Corina Machado... el envio es bastante sesgado y manipulado.
0 K 8
#5 Joaker
Los yanquis siendo titeres de Israel. Nada nuevo pero esta bien que se recuerde de vez en cuando.
0 K 7

menéame