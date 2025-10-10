La publicación israelí, Israel Hayom, dice que fue Israel quien empujó a Trump a atacar Venezuela

María Corina Machado, líder opositora venezolana ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha sobrevivido 15 meses en la clandestinidad enfrentándose a amenazas de muerte por parte de Nicolás Maduro. En una entrevista exclusiva para Israel Hayom, revela su estrategia para la transición democrática y promete que Venezuela trasladará su embajada a Jerusalén, convirtiéndose en el aliado latinoamericano más fuerte de Israel. Via x.com/elmercurioAON/status/2000059950194712590/
Amenazada de muerte? Cualquier servicio inteligencia si te quiere eliminar te elimina por mucho que te escondas, incluso estando fuera de Venezuela.
Menudo gol que os ha metido Suecos
Y, ¿en qué parte de la entrevista se dice "Israel fue quien empujó a Trump a atacar Venezuela"? Porque yo no la he encontrado. Espero que eso no te lo hayas sacado de donde la espalda pierde su honesto nombre.
