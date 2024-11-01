PSOE, PP y Vox se unen en el Congreso y rechazan los alquileres indefinidos que propone Podemos

PSOE, PP y Vox han votado juntos este martes, en la Comisión de Vivienda del Congreso, para rechazar una iniciativa de Podemos que reclamaba “convertir todos los contratos de alquiler de vivienda en contratos de duración indefinida por defecto”.A juicio de Podemos, el actual modelo de contratos de corta duración es un obstáculo directo al bienestar y al derecho a una vida digna de millones de familias, ya que muchos propietarios y especuladores aprovechan la finalización de los contratos para plantear incrementos desproporcionados de las rentas