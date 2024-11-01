PSOE, PP y Vox se unen en el Congreso y rechazan los alquileres indefinidos que propone Podemos

PSOE, PP y Vox han votado juntos este martes, en la Comisión de Vivienda del Congreso, para rechazar una iniciativa de Podemos que reclamaba “convertir todos los contratos de alquiler de vivienda en contratos de duración indefinida por defecto”.A juicio de Podemos, el actual modelo de contratos de corta duración es un obstáculo directo al bienestar y al derecho a una vida digna de millones de familias, ya que muchos propietarios y especuladores aprovechan la finalización de los contratos para plantear incrementos desproporcionados de las rentas
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¿Por qué me tienen que castigar bajando un 40% el alquiler cuando yo ya hago mis deberes?
La vivienda no puede ser un negocio y te lo dice alguien que también tiene una vivienda en alquiler por debajo de precio de mercado.
te guste o no es una propuesta de izquierdas, a lo mejor es que no lo eres tanto.
Para los que invierten en ellas para hacer negocio si lo es. Lo mismo que es el pan, la leche, la electricidad,... ¿Vas a pedir a los supermercado o las eléctricas que no hagan negocio con ello?
Y sí, si los supermercados hacen lo mismo habrá que regular los precios, lo que no puede ser es que hoy un producto valga 2 euros y mañana 20 de golpe, lo mismo con la electricidad que por cierto ESTA REGULADA para el PVPC
Si encuentro un inquilino que se acopla y él conmigo ya te digo que no necesito que me obliguen a un alquiler indefinido, tiramos millas igual
Imaginas un cártel de farmacéuticas que puedan poner el precio que quieran medicamentos vitales para muchos?
Y se la pela que no haya vivienda pirque puede empezar a hacer vpo mañana. ( lo que pasa es que lleva 15 años sin hacer porque mola más cobrar)
Pero hay que intervenir el precio y hacer que el casero asuma lo que no se sale de los cojones asumir al estado. Atentos al dedo. La luna la vemos mañana
Si de mi dependiese todos esos mercados estarían regulados.
Y actualmente, con ese baremo, la prioridad es la vivienda.
Límites. Al capitalismo hay que ponerle límites. De lo contrario…
Os mean en la boca y decis que llueve
cc #11
"Rebajar “la cuantía de todos los alquileres un 40%
...
convertir en indefinidos los contratos"
Rebajar no es limitar los nuevos contratos, y convertir también es sobre contratos previos. Es un disparate.
Beneficia a quien ha sido más salvaje con los inquilinos y castiga a los que no. Quiero pensar que como saben que el tema no iba a salir es gratis anunciar esto a bombo y platillo, pero no saben si matan o espantan.
Decis unas gilipolleces algunos dignas de estudio
Octubre de 2025: PSOE, PP y Vox unen sus votos contra una iniciativa de Podemos para rebajar los alquileres y convertir en indefinidos los contratos de arrendamiento
www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_127
pero eh, no sé que de "la pinza de Podemos con la derecha"
Aunque me temo que lo sabemos todos .
Es mas facil soltar brindis al sol desde la oposicion que desde la responsabilidad del Gobierno.
No se como ha conseguido gobernar y hasta sacar leyes adelante er Perro Sanxe sin mayorias absolutas durante 7 años...
Esta bien que lo reconozcas...aunque haya sido sin querer.
Por otro lado el PSOE puede negociarlo, pero ni con esas tampoco
O mientes a sabiendas o no sabes lo que significa convertir.
Sinceramente no veo el problema a la propuesta de #0 si es tal como dice el titular. Un "contrato indefinido" simplemente dice que en 5 años no se cancela ni hay que renovarlo. Cuando cambien las condiciones por las mil razones que hay, se rescinde como se ha hecho siempre y listos.
Normal que nadie les haga caso y hayan desaparecido de todos lados.