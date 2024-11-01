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PSOE, PP y Vox se unen en el Congreso y rechazan los alquileres indefinidos que propone Podemos

PSOE, PP y Vox han votado juntos este martes, en la Comisión de Vivienda del Congreso, para rechazar una iniciativa de Podemos que reclamaba “convertir todos los contratos de alquiler de vivienda en contratos de duración indefinida por defecto”.A juicio de Podemos, el actual modelo de contratos de corta duración es un obstáculo directo al bienestar y al derecho a una vida digna de millones de familias, ya que muchos propietarios y especuladores aprovechan la finalización de los contratos para plantear incrementos desproporcionados de las rentas

| etiquetas: psoe , pp , vox , congreso , rechazan , alquileres indefinidos
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54 comentarios
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Comentarios destacados:    
jonolulu #5 jonolulu *
Esto es un disparate. Yo ya estoy arrendando casi un 50% por debajo de precio de mercado (contrato que no tiene ni medio año), precisamente por no entrar en su dinámica y no beberme la sangre del inquilino cual garrapata como hace la gran mayoría de caseros.

¿Por qué me tienen que castigar bajando un 40% el alquiler cuando yo ya hago mis deberes?
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Harkon #10 Harkon *
#5 Eso es para nuevos contratos, si quieres mantener un nivel aceptable lo calculas en base al IPC lo que vas a sacar al año.

La vivienda no puede ser un negocio y te lo dice alguien que también tiene una vivienda en alquiler por debajo de precio de mercado.

te guste o no es una propuesta de izquierdas, a lo mejor es que no lo eres tanto.
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yoma #18 yoma
#10 ¿Y por qué la vivienda no puede ser un negocio?
Para los que invierten en ellas para hacer negocio si lo es. Lo mismo que es el pan, la leche, la electricidad,... ¿Vas a pedir a los supermercado o las eléctricas que no hagan negocio con ello?
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#20 NoMeVeas
#18 Por la misma razón que la guerra no puede ser un negocio: Destruye la civilización.
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Harkon #23 Harkon
#18 Tal y como está el patio de especulación rampante y precios desorbitados se debe regular de alguna manera, poner alquileres indefinidos par que no te lleguen un dia y te pasen el alquiler de 800 a 2000 de golpe, es una manera de hacerlo.

Y sí, si los supermercados hacen lo mismo habrá que regular los precios, lo que no puede ser es que hoy un producto valga 2 euros y mañana 20 de golpe, lo mismo con la electricidad que por cierto ESTA REGULADA para el PVPC
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yoma #32 yoma *
#26 #23 Yo he hablado de hacer negocio, no de especular y hacer usura con la necesidad. Negocio dentro de unos margenes.
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alfon_sico #46 alfon_sico
#23 una cosa es no hacer negocio, pero no veo lo del alquiler indefinido. Tendría que leer la letra pequeña pero aunque se suele tender a que el propietario es el malvado también te digo que hay inquilinos muy poco recomendables. El tiempo de alquiler juega en ambos sentidos

Si encuentro un inquilino que se acopla y él conmigo ya te digo que no necesito que me obliguen a un alquiler indefinido, tiramos millas igual
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Gotsel #26 Gotsel *
#18 podría ser, pero en caso de necesidad el Estado puede intervenir. Un caso típico y más flagrante es cuando te expropian terrenos a precio de saldo en pos de un bien para la sociedad. Yo estoy un poco a favor del libre mercado, pero cuando la cosa se pone fea el Estado puede intervenir y hay que joderse, aunque sea injusto.

Imaginas un cártel de farmacéuticas que puedan poner el precio que quieran medicamentos vitales para muchos?
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#52 surco
#26 Es que el estado ya está interviniendo desde el segundo 1. Califica el terreno ( cobrando) , da permiso de construcción ( cobrando) exige un proyecto ( cobrando) , exige un plan de seguridad ( cobrando) da el ok de fin de obra ( cobrando) sube los impuestos sobre el valor que se ha añadido y por el que ya ha cobrado ( cobrando otra vez)
Y se la pela que no haya vivienda pirque puede empezar a hacer vpo mañana. ( lo que pasa es que lleva 15 años sin hacer porque mola más cobrar)
Pero hay que intervenir el precio y hacer que el casero asuma lo que no se sale de los cojones asumir al estado. Atentos al dedo. La luna la vemos mañana
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Ludovicio #27 Ludovicio *
#18 Por lo mismo que la salud: porque si es un negocio la gente no puede acceder a sus necesidades básicas ni matándose a trabajar.
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yoma #30 yoma
#27 Ni la alimentación, ni la energía...
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Ludovicio #33 Ludovicio
#30 Correcto. Si.
Si de mi dependiese todos esos mercados estarían regulados.
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yoma #37 yoma
#33 Todo lo que es de necesidad debería estar regulado. Pero no se puede aceptar que unas cosas se regulen y otras no.
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Ludovicio #41 Ludovicio
#37 Pues habrá que empezar por aquellas en las que el hecho de no estar reguladas está haciendo mas daño.
Y actualmente, con ese baremo, la prioridad es la vivienda.
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yoma #49 yoma
#40 #41 Por poner se puede poner límite a todo pero entraríamos en intervenir lo privado. También se podría empezar por regularizar la sanidad privada que también está haciendo mucho daño y hasta provoca muertes.
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rogerius #28 rogerius
#18 ¿Tiene límites la usura? ¿Ha de tenerlos el negocio de la vivienda?

Límites. Al capitalismo hay que ponerle límites. De lo contrario…
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yoma #29 yoma
#28 He hablado de hacer negocio, la usura no cabe dentro de esa definición.
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rogerius #40 rogerius *
#29 Y yo de poner límites. Si se le ha puesto límites a la usura ¿se le puede poner límite al negocio de la vivienda? Por supuesto.
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jonolulu #47 jonolulu
#18 Porque el casero no aporta absolutamente ningún valor. Es una extracción neta de renta del inquilino hacia el casero.
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yoma #54 yoma
#47 Invierte y negocia para recuperar la inversión y sacar rentabilidad. Lo mismo que montar cualquier otro negocio.
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lonnegan #53 lonnegan
#18 Ok, aceptemos el negocio, entonces que acepten normas anti usura en los alquileres, que hagan negocio sin atracar a los inquilinos y sobre todo sin poder echar a quien paga puntualmente su alquiler.
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#31 Martillo_de_Herejes
#10 ¿No te cansas de mentir? Si "conviertes en indefinidos" todos los contratos de arrendamiento estás incluyendo los vigentes
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Atusateelpelo #17 Atusateelpelo
#5 Yo tengo intencion de alquilar un piso en unos meses +- un 30% por debajo del precio de mercado (y por los mismos motivos).
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alfon_sico #42 alfon_sico
#5 enhorabuena tío
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Supercinexin #13 Supercinexin
Los de Podemos, con el tema de la vivienda, parece que tampoco se enteran demasiado.  media
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Escafurciao #2 Escafurciao
Los de podemos siempre por la vía rapida y sin frenos, sus asesores parecen del equipo contrario.
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Harkon #3 Harkon
#2 Que inventas? Vete a #1 anda que esto se lleva hablando desde octubre del año pasado y el PSOE otra vez votó con la derecha en contra, pero eh, no se qué de "la pinza de Podemos con la derecha"

Os mean en la boca y decis que llueve
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Escafurciao #4 Escafurciao
#3 a otros solo os sale mierda de la boca.
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Harkon #7 Harkon
#4 El que estás insultando eres tú, venga al ignore que paso de discutir con quien tiene el nivel de un taco de madera
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
¿Alquileres indefinidos? ¿Como los de renta antigua?
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#11 covacho
#6 Exacto. ¿Qué puede salir mal?
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Harkon #12 Harkon *
#6 Renta antigua no significa baja, ni que se queden congelados como estaban de aquella, se pueden subir el IPC anual

cc #11
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jonolulu #22 jonolulu *
#12 #14 No, lo que proponen no es para nuevos contratos

"Rebajar “la cuantía de todos los alquileres un 40%
...
convertir en indefinidos los contratos"

Rebajar no es limitar los nuevos contratos, y convertir también es sobre contratos previos. Es un disparate.

Beneficia a quien ha sido más salvaje con los inquilinos y castiga a los que no. Quiero pensar que como saben que el tema no iba a salir es gratis anunciar esto a bombo y platillo, pero no saben si matan o espantan.
3 K 49
Harkon #15 Harkon *
#_9 pues ya sabes a darle mayoría absoluta porque nunca la tuvieron, ni cuando estuvieron había esta crisis de vivienda, que NO lo pillas

Decis unas gilipolleces algunos dignas de estudio
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Harkon #1 Harkon *
Enésima vez que el PSOE une sus votos a la derecha más rancia... Y ya lo hicieron también el año pasado para lo mismo

Octubre de 2025: PSOE, PP y Vox unen sus votos contra una iniciativa de Podemos para rebajar los alquileres y convertir en indefinidos los contratos de arrendamiento

www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_127

pero eh, no sé que de "la pinza de Podemos con la derecha"
1 K 24
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
Ojala llegue Podemos al Gobierno para poder proponer y legislar estas leyes que propone desde la oposicion...oh, wait! :roll:
1 K 23
#19 Leon_Bocanegra
#9 ojala supiéramos que se necesita para aprobar una ley en España.
Aunque me temo que lo sabemos todos .
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Atusateelpelo #21 Atusateelpelo
#19 Cuando estuvieron ni lo propusieron. Al igual que la derogacion de la ley mordaza.

Es mas facil soltar brindis al sol desde la oposicion que desde la responsabilidad del Gobierno.
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rogerius #36 rogerius *
#21 Que sí, que Podemos ha gobernado con mayoría absoluta y en solitario. :palm:
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Atusateelpelo #39 Atusateelpelo *
#36 Claro, porque para proponer leyes hay que tener mayoria absoluta. Por eso han propuesto esta, porque gobiernan en mayoria absoluta...

No se como ha conseguido gobernar y hasta sacar leyes adelante er Perro Sanxe sin mayorias absolutas durante 7 años...
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rogerius #45 rogerius *
#39 No, querido, no tergiverses. Conozco tu discurso. En una coalición hay que elegir y proponer lo que se puede conseguir (y hay que mantener los pactos) —acerca de la Mordaza, habla con el PSOE.
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Atusateelpelo #51 Atusateelpelo
#45 Vamos, que cuando estaba en el Gobierno hacian politicas responsables y lo de proponer limites de alquileres, deregaciones de ley mordaza y otras cosas no entraban en ese saco. Esas cosas quedan para populismos desde la oposicion.

Esta bien que lo reconozcas...aunque haya sido sin querer. xD
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rogerius #38 rogerius
#9 Ojalá. Así podrás decir lo que dices con razón… o no.
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eaglesight1 #16 eaglesight1
La medida propuesta por Podemos conseguiría sacar mas pisos al mercado del alquiler o simplemente subirían los precios para no correr riesgos o se dedicarían a alquiler estacional, como el de estudiantes o al turístico?.
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Harkon #48 Harkon
#35 Mira lo tienes muy facil, si se va a aplicar la ley tienes tiempo, cancelas el contrato y lo rehaces. Las leyes no aplican inmediatamente y lo sabes. Yo tengo cero problemas con que se convierta de forma inmediata y tengo un piso alquilado a otra persona, pero claro, yo soy de izquierdas y considero que la vivienda no puede ser un negocio para sablear a la gente.

Por otro lado el PSOE puede negociarlo, pero ni con esas tampoco
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cenutrios_unidos #34 cenutrios_unidos
De todos los hombres son violadores llega todos los arrendadores son usureros. Próximamente en su cine.
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#8 covacho
Modificar las condiciones de contratos entre particulares ya firmados. De locos.
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Harkon #14 Harkon
#8 Eso que dices es mentira, es para nuevos contratos, las leyes no son retroactivas, lo firmado sigue vigente siempre.
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#35 Martillo_de_Herejes
#14 Las leyes sí pueden ser retroactivas. Y sigues mintiendo... Si es para nuevos contratos, la palabra "convertir" sobra.
O mientes a sabiendas o no sabes lo que significa convertir.
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yoma #44 yoma
#14 Hay muchas leyes retroactivas. Por ejemplo la de brecha de género a los jubilados hombres. Se sacó una ley en la que se reconoció ese derecho y se hizo de forma retroactiva al momento en que se jubiló.
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Andreham #25 Andreham
#8 Ni que fueran empresas o bancos. Muy fan de lo "entre particulares" btw, cuando es más probable que tu casero sea una sociedad patrimonial o un fondo de inversión que Paco.

Sinceramente no veo el problema a la propuesta de #0 si es tal como dice el titular. Un "contrato indefinido" simplemente dice que en 5 años no se cancela ni hay que renovarlo. Cuando cambien las condiciones por las mil razones que hay, se rescinde como se ha hecho siempre y listos.
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DayOfTheTentacle #43 DayOfTheTentacle
En el islam la usura es haram... cuando gane un partido musulmán a ver qué pasa. A lo mejor funcionan mejor que los católicos...
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Mesto #24 Mesto
Podemos solo dice chorradas insostenibles. No tienen ni idea de política y tanto asesor para que al final nadie les diga que proponen quimeras.

Normal que nadie les haga caso y hayan desaparecido de todos lados.
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alfon_sico #50 alfon_sico *
#24 desde luego Podemos se ha convirtido en eso. Hubo un tiempo en el que se pensaban más las cosas. Luego se quedó el máster y pensó que había que tirar de trasgresion para ver quién la decía mayor
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menéame