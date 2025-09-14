Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca pagó 3 millones de mordida "puestos en Mónaco"

El promotor eólico Carlos Galdón Cabrera, de Avanzalia, ha acusado al que fuera consejero de Economía, Tomás Villanueva; su segundo de abordo, Rafael Delgado, y la "mano derecha de este último", el abogado Jesús Rodríguez Recio, de someterle a chantaje para desbloquear la autorización final de un parque que promovía en la provincia de Salamanca, hasta el punto de que llegó a pagar tres millones de euros en mordidas "puestos en Mónaco".