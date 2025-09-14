edición general
32 meneos
35 clics
Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca pagó 3 millones de mordida "puestos en Mónaco"

Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca pagó 3 millones de mordida "puestos en Mónaco"

El promotor eólico Carlos Galdón Cabrera, de Avanzalia, ha acusado al que fuera consejero de Economía, Tomás Villanueva; su segundo de abordo, Rafael Delgado, y la "mano derecha de este último", el abogado Jesús Rodríguez Recio, de someterle a chantaje para desbloquear la autorización final de un parque que promovía en la provincia de Salamanca, hasta el punto de que llegó a pagar tres millones de euros en mordidas "puestos en Mónaco".

| etiquetas: parque eólico , salamanca , mordida , tomás villanueva
26 6 0 K 320 actualidad
8 comentarios
26 6 0 K 320 actualidad
OCLuis #2 OCLuis
Les votamos para que trabajen y gestionen, pero luego, cuando se ven en el cargo, quieren mordidas para hacer aquello a lo que se presentaron y fueron votados.

Esto es la repera.

... y ningún juez declara ilegal a esta banda de mafiosos. :wall: :wall: :wall:
2 K 49
#5 tromperri
Nada, nada que ver aquí... cosas de gentes de bien.
Mirad, mirad... ¡Begoña usa un boli con el logo de Moncloa!
2 K 29
calde #1 calde
Joder, y no eran de ningún partido? Qué raro...
0 K 12
teneram #4 teneram
#1 Tomás Félix Villanueva Rodríguez fue un abogado y político español afiliado al Partido Popular que, desde mediados de la década de 1990 y hasta 2015, desempeñó diversos puestos de consejero en los distintos gobiernos de la comunidad autónoma de Castilla y León. Fue por tanto el máximo ejecutivo autonómico en áreas como la industria, el comercio, el turismo, la educación, la economía y el empleo
3 K 67
#8 beltraneja
#1 Del PP parece, pero lo importante: Los hechos se produjeron al calor de la fiebre por las energías renovables impulsada por el Gobierno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Esta la ha esquivado Pedro pero le ha dado al otro, es el juego del calamar de la política.
2 K 8
#3 poxemita
Pues si era este, me parece que poco le van a hacer: es.wikipedia.org/wiki/Tomás_Villanueva
0 K 11
#6 tromperri
#3 Palmo de infarto... pertenecer a una mafia genera mucho estrés y el estrés para el corazón es matador.
0 K 9

menéame