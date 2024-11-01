·
Las Prisiones vascas destinarán 300.000 euros en los próximos cuatros años para asistencia religiosa católica y musulmana
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en las dos últimas semanas a sendos convenios valorados en 60.000 y 15.000 euros anuales, respectivamente
prisiones
asistencia religiosa
convenios
actualidad
21 comentarios
actualidad
#2
tul
aconfesional mis cojones
8
K
97
#5
DayOfTheTentacle
Y para las demás enfermedades mentales?
5
K
59
#8
laruladelnorte
#5
Rezar fuerte a diosito y confiar en los milagros.
3
K
35
#3
devilinside
¿Y los pastafaris en prisión? ¿Es que nadie piensa en ellos?
2
K
36
#4
smilo
*
#3
y los budistas? Y los....
Que dinero tirado a la basura por dios, menos mal que somos un estado aconfesional
1
K
24
#9
angelitoMagno
#3
#4
Si hubieran pastafaris o budistas en prisión que lo solicitaran, pues también deberían darles esta asistencia.
0
K
13
#15
uyquefrio
#9
No se yo...
www.eldiario.es/sociedad/audiencia-nacional-no-reconoce-iglesia-pastaf
0
K
12
#7
karakol
Hay que decir que si están en prisión es que no serán tan buenos cristianos o musulmanes.
0
K
20
#11
angelitoMagno
Irrelevante. El estado está obligado a estas cosas en base al artículo 16 de la Constitución. Y 300.000€ apenas es dinero en las cuentas públicas.
0
K
13
#14
frankiegth
*
Si los curas comieran chinas del rio no estarían tan gordos los tios jodios.
Estos son de los que van al mar a por naranjas y acaban sacando bicicletas.
0
K
13
#10
El_dinero_no_es_de_nadie
"Ninguno de los dos fue incorporado a la información que se facilita a los medios de comunicación en la rueda de prensa pero sí figura en el orden del día."
¿Porque lo ocultaron?
0
K
13
#20
Ludovicio
¿Y para los que creen en papá Noel?
Venga coño, que desperdicio.
0
K
12
#12
emepuntorajoy
Esto es parte de la pena?
0
K
10
#13
elgranpilaf
*
De verdad, vamos para atrás en muchas cosas, como esto por ejemplo
0
K
10
#6
Furiano.46
Vamos a ver....para esto se destinarán 10.000 euros. El resto se lo repartirán los políticos de turno....
0
K
10
#18
aupaatu
*
Para los emprendedores de chiingos religiosos, recordar que está disponible el filón de la versión demoníaca y satánica en el reparto y de paso exigir el tramite online para borrarte de socio Cristiano al que te apuntaron tus progenitores y del que se beneficia la mafia eclesiástica.
0
K
9
#16
tromperri
A mi lo que me flipa es que nunca veremos los libetarras de Meneame quejarse de estos chiringuitos ¿Verdad Fileton, Alacama, TwoGuauGuau?
No los puedo citar por que esos tres COBARDES me tienen bloqueado por pintarles las cara con argumentos.
0
K
8
#1
eldragon_jp
Les sobra la pasta
0
K
7
#17
lordban
En el momento que aceptamos que las prisiones tienen que atender ocio y comodidades es obvio que las necesidades religiosas están incluidas. En ateísta no me gana nadie, pero pensar que darles tele está bien mientras que darles religión no es totalmente estúpido.
0
K
7
#21
angar300
Todo por mantener los privilegios de la iglesia católica. Pues fuera privilegios... y punto. Sólo nos faltaba tener que pagar entre todos el adoctrinamiento de unos cuantos.
0
K
7
#19
PijoProgre
Que multiculturales son las prisiones vascas.
0
K
6
Que dinero tirado a la basura por dios, menos mal que somos un estado aconfesional
¿Porque lo ocultaron?
Venga coño, que desperdicio.
No los puedo citar por que esos tres COBARDES me tienen bloqueado por pintarles las cara con argumentos.