Primera multa por spam telefónico en España: 5.000 euros por llamar a un inscrito en la Lista Robinson

Primera multa por spam telefónico en España: 5.000 euros por llamar a un inscrito en la Lista Robinson

Si alguna vez tu móvil suena en plena siesta con ofertas que nunca pediste, no estás solo. España acaba de registrar la primera sanción por llamadas comerciales no autorizadas, un caso que marca un precedente en la protección del consumidor. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 5.000 euros a Adverbis Spain, S.L. por realizar una llamada a un usuario inscrito en la Lista Robinson. El hecho ocurrió el 27 de julio de 2023, apenas un mes después de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, y la s

comentarios
Robus #1 Robus
A partir de ahora voy a contestar a todas las llamadas que no tenga en contactos con: “estoy en la lista Robinson”.
keizal #2 keizal
#1 Yo voy plantearme si apuntarme a esa lista o no.
abnog #17 abnog
#1 #2 Yo desde que me apunté a la lista las llamadas al fijo bajaron drásticamente, y de las dos o así que he tenido, a una respondí "mira, estoy en la lista robinson" y pidieron disculpas y colgaron, y la otra era un día que estaba hasta los huevos y dije que estaba llamando a una funeraria, también colgaron. :-D
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#1 Antes de que termines la frase te han colgado. Doy buena fe de ello.
#5 Albarkas
#1 Entonces te dicen: No. No está.
Cuando le insistes en que sí, es cuando dejan de llamar desde ese número y te llaman desde otro.
TripleXXX #11 TripleXXX
#1 Eso hago yo pero me defiende más mi samsung que las leyes.
frg #18 frg
#1 Les da igual. Si lo haces marcan la casilla de "recibe pocas llamadas".
Veelicus #3 Veelicus
Yo estoy en esa lista y algunos no hacen mucho caso la verdad, a ver si cambia la cosa
Esku #8 Esku
#3 Yo me apunte hace años y llevo 3 semanas que me llaman hasta de Grecia.
Veelicus #9 Veelicus
#8 Si, la verdad es que cada semana yo tambien descubro un pais nuevo
TripleXXX #14 TripleXXX
#9 Eres un pringáo, podrías haberte hecho rico con las criptos o con los príncipes guineanos.
Yo vivo en un yate de cojones. Mandame tu IBAN y te quito de pobre :troll:
Dramaba #22 Dramaba
#14 Pues mira, por 20000 €/día puedes vivir en un yate "de cojones"... :troll:

www.ultimahora.es/noticias/local/2025/09/05/2464323/yate-fortuna-alqui
#7 ooshima
Recibo dos o tres llamadas al día. Voy bloqueando números.
wildseven23 #6 wildseven23
Pues yo no recibo ni una llamada, al margen de los clásicos timos.
frg #19 frg
#6 Entonces, ¿recibes 5 llamadas al día de esos "clásicos timos"?
#12 tobruk1234
Que con esa mierda de multa se pasan la lista Robinson por el forro de las pelotas. Si en vez de 5000€ fueran 5000.000.000 € ya te digo yo que hilarian muy fino.
alfema #13 alfema
Los que os quejáis de las llamadas, yo también las recibo, no son llamadas comerciales, yo no recibo ni una desde hace tiempo, las únicas llamadas las típicas estafas de que vieron mi CV o llamadas desde el extranjero para que invierta en alguna empresa con ellos.

En Android tengo activado el sistema para revisar las numeraciones, me avisa si lo tiene registrado y es spam, llamada fraudulenta, ..., si es así dejo que cuelgue, si me vuelve a llamar de nuevo entonces la cojo.
#20 Depronto
Por cierto una pregunta, ¿es cierto esas llamadas que te hacen decir "si" para grabar tu voz para luego hacer estafas o es un asustaviejas?
TripleXXX #16 TripleXXX
Aunque llevo unos años retirado, a nivel de spam la excusa de empresas muy importantes de España era decir, yo he contratado una campaña de publicidad pero no sabía que iban a mandar correos desde xxxx país. A mi que me registren. A eso lo llamaba "spam legal" porque la empresa anunciadora siempre podía echarle la culpa a la de marketing que cada pocos meses cambianan de denominación legal
#21 Robe7064
El Servicio Nacional del Consumidor que tenemos en Chile es bastante malo, pero tiene al menos una cosa buena.

Hay una medida "No molestar" en que les concedes un poder mediante una clave personal, registras tus teléfonos y correos y después marcas todas las empresas que te hayan llamado o escrito o crees que pudieran hacerlo y ellos les dan una notificación antes de 7 días para que dejen de hacerlo o nunca lo hagan. Si pasado ese tiempo te llaman, los puedes denunciar con…   » ver todo el comentario
Sandilo #10 Sandilo *
Llevo más de 15 años en la lista Robinson, antes no recibía ni una llamada, 0, pero ahora cada vez son más.

Algo no funciona.
TripleXXX #15 TripleXXX
#10 Como dije antes, el filtro del Samsung es lo único que me medio funciona.
