Primera multa por spam telefónico en España: 5.000 euros por llamar a un inscrito en la Lista Robinson

Si alguna vez tu móvil suena en plena siesta con ofertas que nunca pediste, no estás solo. España acaba de registrar la primera sanción por llamadas comerciales no autorizadas, un caso que marca un precedente en la protección del consumidor. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 5.000 euros a Adverbis Spain, S.L. por realizar una llamada a un usuario inscrito en la Lista Robinson. El hecho ocurrió el 27 de julio de 2023, apenas un mes después de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, y la s
Cuando le insistes en que sí, es cuando dejan de llamar desde ese número y te llaman desde otro.
Yo vivo en un yate de cojones. Mandame tu IBAN y te quito de pobre
En Android tengo activado el sistema para revisar las numeraciones, me avisa si lo tiene registrado y es spam, llamada fraudulenta, ..., si es así dejo que cuelgue, si me vuelve a llamar de nuevo entonces la cojo.
Hay una medida "No molestar" en que les concedes un poder mediante una clave personal, registras tus teléfonos y correos y después marcas todas las empresas que te hayan llamado o escrito o crees que pudieran hacerlo y ellos les dan una notificación antes de 7 días para que dejen de hacerlo o nunca lo hagan. Si pasado ese tiempo te llaman, los puedes denunciar con… » ver todo el comentario
Algo no funciona.