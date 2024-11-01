“Presa cervical”: la autopsia ratifica la muerte por estrangulamiento del hombre asfixiado por un policía en Torrejón

Asfixia por compresión torácica y/o presa cervical con etiología homicida. Esa es la única posible causa de la muerte que recoge la autopsia de Abderrahim El Akkouh, el hombre de 35 años que el pasado 17 de junio murió asfixiado en Torrejón de Ardoz a manos de un policía municipal de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ayudado por otro agente retirado del mismo Cuerpo, el policía madrileño practicó la técnica del mataleón hasta que Abderrahim murió ahogado ante las advertencias de lo que estaba sucediendo por parte de varios testigos