“Presa cervical”: la autopsia ratifica la muerte por estrangulamiento del hombre asfixiado por un policía en Torrejón

Asfixia por compresión torácica y/o presa cervical con etiología homicida. Esa es la única posible causa de la muerte que recoge la autopsia de Abderrahim El Akkouh, el hombre de 35 años que el pasado 17 de junio murió asfixiado en Torrejón de Ardoz a manos de un policía municipal de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ayudado por otro agente retirado del mismo Cuerpo, el policía madrileño practicó la técnica del mataleón hasta que Abderrahim murió ahogado ante las advertencias de lo que estaba sucediendo por parte de varios testigos

TheIpodHuman #1 TheIpodHuman
Un asesinato señores, no tiene otro nombre... ojala que finalmente se haga Justicia y policia municpal como su compañero que colaboro en la intervencion acaben el la carcel.
shake-it #5 shake-it *
#1 Y que en la cárcel les hagan el recibimiento que les suelen hacer a los policías (asesinos).
The_real_deal #13 The_real_deal
#1 me cuelgo de tu comentario solo para decir que al asesino este lo dejaron en libertad provisional
arturios #10 arturios
#9 ¿Como que no es medio normal? por favor!!! :ffu:

Leer la noticia está muy sobrevalorado :troll:
kinz000 #8 kinz000
Será asesinato.
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
5 meneos a un enlace que está roto.

En fin…  media
arturios #6 arturios
#4 Si, pero si vas a portada del medio, la encuentras en un santiamén, así que menos quejas, que enlaces rotos nos hemos encontrado muchos y se han votado por que era fácil de encontrar mientras lo arreglan.
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#6 no, no es ni medio normal 19 positivos y 0 negativos a un enlace roto. No voy a tragar con que debería ser normal, claro que esto es menéame y aquí las normas son flexibles según interese.
TheIpodHuman #7 TheIpodHuman *
#4 Ya he pedido el cambio, a ver si algun @admin me hace casito y me lo cambia rapido, mas rapido que rapidamente :->
#12 jfgaliza
#4 hombre, si escribes "presa cervical" en el campo de búsqueda de la página de error lo encuentras inmediatamente.
Y es el único artículo que me sale en la búsqueda de menéame para esta noticia, así que creo que está más que justificado que se menee, y algún admin debería cambiar el enlace tal y como ya lo ha pedido @TheIpodHuman
manuelpepito #2 manuelpepito
#0 no funciona el enlace
TheIpodHuman #3 TheIpodHuman *
#2 El enlace es este: www.eldiario.es/madrid/presa-cervical-autopsia-ratifica-muerte-estrang

¿algun @admin me lo puede corregir? Por favor...
ChatGPT #14 ChatGPT
Me la juego, voltereta legal para el munioa, paguita y a vivir del estado sin trabajar.
TheIpodHuman #15 TheIpodHuman *
#14 Si pasa eso seria un escandalo, ¡escandalo, es un escandalo!... {0x1f3b6} {0x1f3b6} y terminaria demostrando que en España tenemos una Justicia de pandereta (aunque eso ya lo sabiamos).

¡Ojala que al menos por esta vez la Justicia haga bien su trabajo y les caiga todo el peso de la ley condenandolos a una buena temporada entre rejas!
#11 angar300
El "mataleón" está prohibido para reducir delincuentes en el manual de intervención de la policía, debido a su peligrosidad manifiesta. Si este señor lo utilizó y los resultados han sido de muerte... que caiga todo el peso de la ley sobre él, pero también sobre todos los que dilaten u obstaculicen el proceso. Se pueden perseguir delincuentes o presuntos delincuentes, pero no todo vale, no se puede delinquir para ello y convertirte en el "juez Dredd", sólo nos faltaba eso...
