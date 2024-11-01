“Presa cervical”: la autopsia ratifica la muerte por estrangulamiento del hombre asfixiado por un policía en Torrejón

Asfixia por compresión torácica y/o presa cervical con etiología homicida. Esa es la única posible causa de la muerte que recoge la autopsia de Abderrahim El Akkouh, el hombre de 35 años que el pasado 17 de junio murió asfixiado en Torrejón de Ardoz a manos de un policía municipal de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ayudado por otro agente retirado del mismo Cuerpo, el policía madrileño practicó la técnica del mataleón hasta que Abderrahim murió ahogado ante las advertencias de lo que estaba sucediendo por parte de varios testigos
| etiquetas: torrejon , policia municipal , marroqui , asesinato , autopsia
Leer la noticia está muy sobrevalorado
En fin…
Y es el único artículo que me sale en la búsqueda de menéame para esta noticia, así que creo que está más que justificado que se menee, y algún admin debería cambiar el enlace tal y como ya lo ha pedido @TheIpodHuman
¿algun @admin me lo puede corregir? Por favor...
¡Ojala que al menos por esta vez la Justicia haga bien su trabajo y les caiga todo el peso de la ley condenandolos a una buena temporada entre rejas!