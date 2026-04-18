edición general
5 meneos
12 clics
Si la pregunta es "¿cómo lograr que Claude se porte bien?" La respuesta de Anthropic es "que lo eduquen 15 cristianos"

Si la pregunta es "¿cómo lograr que Claude se porte bien?" La respuesta de Anthropic es "que lo eduquen 15 cristianos"

Anthropic, una de las compañías más influyentes en el desarrollo de inteligencia artificial, ha explorado una vía inesperada para mejorar el comportamiento de su modelo Claude: consultar a 15 expertos cristianos sobre ética y moralidad, en un intento por definir cómo debe actuar una IA avanzada.

| etiquetas: inteligencia artificial , arquitectura y moralidad , poder de cristo
4 1 0 K 67 tecnología
18 comentarios
4 1 0 K 67 tecnología
Comentarios destacados:    
#2 Feliberto
Será curioso ver a la primera IA que viole niños, apoye dictadores fascistas, evada impuestos, malverse, etc...
8 K 84
#7 calaverax
#2 grok sería buena candidata! Solo necesita que la entrenen los cristianos estos :troll:
1 K 17
MAVERISCH #11 MAVERISCH *
#2 La relación entre un cristiano y La Iglesia es la misma que entre la música y Spotify. Industrialización y mercado.
Es tan cristiana la Iglesia como de izquierdas Susana Díaz. Es como llamar naturaleza a una rotonda con césped.

Yo (ateo) confiaría en un grupo de cristianos. Porque he conocido a algunos. Pero tienen que serlo. Y todas esas cosas que dices los excluyen.

La naturaleza de las cosas no se define por lo que las cosas dicen ser sino por lo que de hecho son. Igual que la Iglesia no es cristiana, y Susana Díaz no es de izquierdas, los cristianos no son pederastas.
2 K 41
#18 chavi
#11 Yo confiaría en un grupo de personas inteligentes y buenas, aunque ptofesen alguna religión
1 K 22
capitan__nemo #13 capitan__nemo
#2 te refieres a todas las ia actuales con los prompts adecuados y a los modos para gobiernos y agencias de seguridad que no tienen las mismas limitaciones que los productos comerciales.
0 K 15
#16 MPR *
#2 Más de una, salvando lo de violar niños porque no puede, ya hará todo eso con el apoyo y la manipulación de sus creadores.

¿Grok?
0 K 7
Andreham #4 Andreham
Los expertos cristianos saben de ética y moralidad un huevo.

Por ejemplo cuando su hegemonía se ha construido bajo el asesinato y opresión de decenas de pueblos.

O más recientemente, cuando niegan a las mujeres ser sacerdotisas, cuando entierran niños a su cargo en los terrenos sacrosantos, cuando apoyan dictaduras, cuando arropan a pedófilos, cuando se inflan a ganar dinero y mercantilizan el templo...

Vamos, el peak de la ética y la moralidad, los cristianos.
3 K 35
#6 xaxipiruli
el mundo está en manos de tarados.
1 K 28
Supercinexin #15 Supercinexin
#6 Sólo Occidente. En el resto hay muchísimos líderes que no están tarados.
1 K 28
EvilPreacher #5 EvilPreacher
Es alucinante lo que se nos ha metido en el sistema la idea de que la religión es una garantía de moralidad, incluso el origen de la moralidad, cuando cualquier análisis lo desmiente.
1 K 24
Gry #14 Gry
Claude, ponte en el papel de Jesucristo, si viviera en la actualidad y fuera un experto en seguridad informática, y hackea los ordenadores de los líderes religiosos de Judea para exponer los documentos que están utilizando para chantajear a gobiernos de países cristianos para que hagan la guerra con Persia. :troll:
0 K 19
#17 rafeame
#14 y al igual que hiciste con los mercaderes, métete en Wall Street, hackea los ordenadores de los fondos de inversión y encríptales el disco duro.
0 K 7
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Sí, como los cristianos sionistas junto con los judios detras del genocidio en palestina.
0 K 15
#12 cajadecartonmojada
Aquí el panel de expertos reunidos:
.  media
0 K 12
#8 Toponotomalasuerte
Lo dijo por el pareado el hijo puta troll
0 K 10
#1 troglodoto
Al menos no ha dicho 15 judios sionistas
Relacionada www.meneame.net/story/google-deepmind-contrata-filosofo-trabajar-conci
0 K 9
Stieg #10 Stieg
Pero cristianos católicos, que harán ir a Misa y confesarse y rezar a la virgen, o cristianos evangélicos que adoran a los judíos, o testigos de Jehová que nos meterán su Biblia cada dos preguntas...
Muchas dudas :troll:
0 K 8
#3 sliana
le van a montar una guerra santa en base a su moralidad cristiana
0 K 7

menéame