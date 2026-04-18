Anthropic, una de las compañías más influyentes en el desarrollo de inteligencia artificial, ha explorado una vía inesperada para mejorar el comportamiento de su modelo Claude: consultar a 15 expertos cristianos sobre ética y moralidad, en un intento por definir cómo debe actuar una IA avanzada.
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Es tan cristiana la Iglesia como de izquierdas Susana Díaz. Es como llamar naturaleza a una rotonda con césped.
Yo (ateo) confiaría en un grupo de cristianos. Porque he conocido a algunos. Pero tienen que serlo. Y todas esas cosas que dices los excluyen.
La naturaleza de las cosas no se define por lo que las cosas dicen ser sino por lo que de hecho son. Igual que la Iglesia no es cristiana, y Susana Díaz no es de izquierdas, los cristianos no son pederastas.
¿Grok?
Por ejemplo cuando su hegemonía se ha construido bajo el asesinato y opresión de decenas de pueblos.
O más recientemente, cuando niegan a las mujeres ser sacerdotisas, cuando entierran niños a su cargo en los terrenos sacrosantos, cuando apoyan dictaduras, cuando arropan a pedófilos, cuando se inflan a ganar dinero y mercantilizan el templo...
Vamos, el peak de la ética y la moralidad, los cristianos.
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Muchas dudas